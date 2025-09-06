Kingo Táchira de HOY, 7 de septiembre 2025: resultados del sorteo 140, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV

Este domingo 7 de septiembre, a las 3:00 p.m. (hora de Caracas), se llevará a cabo en Venezuela el sorteo 140 del Kingo Táchira. Los resultados estarán disponibles y pueden ser consultados en el sitio web de La República.

Quienes deseen ver cómo se desarrolla el sorteo pueden acceder a la transmisión en vivo por YouTube, ideal para seguir cada momento del evento desde cualquier dispositivo con conexión.

Resultados Kingo Táchira hoy, 7 de septiembre: números del sorteo 140

Bingo: -

- Lotto: -

Resultados Kingo Táchira: números del 31 de agosto

Bingo: 12 - 17 - 14 - 25 - 27 - 11 - 16 - 02

Lotto: 11 - 06 - 07 - 21 - 17.

¿Cómo ganar el Kingo Táchira en Venezuela?

Para ganar en el Kingo Táchira, un popular sorteo en Venezuela, es importante entender las reglas del juego. Hay varias categorías de premios dependiendo del número de aciertos que consigas en tu ticket. Las categorías van desde acertar doce hasta quince números.

