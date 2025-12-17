HOYSuscripcion LR Focus

Vacaciones útiles: cómo potenciar el bienestar y el aprendizaje de los niños sin presión

A pocas semanas del inicio de las vacaciones, familias buscan cómo favorecer el aprendizaje de sus hijos. Expertos destacan la importancia de combinar descanso con actividades creativas en este periodo.

Padres deben equilibrar el uso de pantallas, practicar ejercicio diario y permitir que los niños elijan talleres en vacaciones. Fuente: Difusión.
Padres deben equilibrar el uso de pantallas, practicar ejercicio diario y permitir que los niños elijan talleres en vacaciones. Fuente: Difusión.

A pocas semanas de iniciar las vacaciones, miles de familias se preguntan cómo acompañar mejor el aprendizaje de sus hijos durante el verano. ¿Es necesario mantener ciertos hábitos o simplemente dejar que disfruten del descanso? Ximena Pastor, Asesora Pedagógica del Colegio de la Inmaculada, explica que este periodo es una oportunidad valiosa, donde el descanso impulsa la creatividad, fortalece la motivación y permite que los niños retomen el próximo año escolar con mayor bienestar.

“Es un mito pensar que aprender en verano significa seguir con cuadernos o tareas formales. Al combinar momentos de relajación con actividades ligeras y naturales de aprendizaje, los padres pueden favorecer una transición más fluida y positiva hacia el nuevo ciclo. Lo importante es que el niño mantenga hábitos que estimulen su curiosidad y su autonomía”, señala Pastor.

¿Qué recomienda la especialista para estas vacaciones?

1. Mantener pequeñas rutinas de lectura: más que un hábito académico, la lectura durante las vacaciones puede convertirse en un momento especial de conexión entre padres e hijos. No importa si leen cómics, cuentos o incluso recetas. Lo valioso es compartir el momento, conversar sobre lo que leen y disfrutarlo juntos. La lectura por placer no solo alimenta la imaginación, también fortalece el vínculo emocional

2. Fomentar actividades en casa: cocinar, planificar gastos para una salida familiar o armar un pequeño huerto son actividades que trabajan matemáticas, ciencias y pensamiento crítico sin que el niño lo perciba como una clase.

3. Acompañar el uso de pantallas: después de un año lleno de actividades digitales, el verano puede ser una oportunidad para que los niños exploren otros intereses a su propio ritmo. Más que imponer límites estrictos, los padres pueden conversar con sus hijos sobre cómo equilibrar su tiempo y juntos elegir momentos para juegos, lectura, actividades al aire libre o proyectos creativos. Cuando los niños participan en la decisión, desarrollan mayor conciencia y autonomía, y descubren alternativas que disfrutan tanto como las pantallas.

4. Practicar ejercicio todos los días: la actividad física diaria es saludable, mejora la memoria y la regulación emocional. Una hora al día de juegos, deportes o actividades al aire libre es suficiente para que el niño comience el próximo año más enfocado.

5. Participar en talleres o programas de vacaciones escolares: el objetivo es que los niños puedan elegir, con acompañamiento, talleres que conecten con sus intereses como arte, ciencia, robótica, deportes, escritura, música u otras actividades que despierten curiosidad. Cuando los propios niños participan en la decisión, se sienten más motivados y autónomos. Si un taller les entusiasma, el aprendizaje fluye de manera natural.

Para la experta, además de saber qué actividades elegir, es importante tener claro qué considerar con flexibilidad durante las vacaciones:

  • Replantear el estudio como acompañamiento
  • Buscar equilibrio con las pantallas
  • Valorar el descanso
  • Evitar la sobrecarga

Las vacaciones deben ofrecer descanso y momentos de estimulación natural. No se trata de seguir estudiando, sino de seguir aprendiendo de forma libre, práctica y divertida, respetando los ritmos de cada niño. “El bienestar emocional, la conexión con la familia y el descanso auténtico son la base que permite que ese aprendizaje fluya y que la motivación se mantenga viva”, finaliza Pastor.

El Colegio de la Inmaculada, fundado en 1878, está comprometido con el desarrollo integral de sus estudiantes, enmarcado en una sólida base de excelencia académica y formativa. Su reputación, como institución pionera en la innovación educativa, se fortalece a medida que continúa explorando nuevas metodologías y tecnologías para enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este compromiso con la innovación se refleja en la dedicación de su distinguido cuerpo docente, experto en estrategias y en un discernimiento pedagógico constante que potencian el desarrollo académico y personal de cada estudiante.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

