¿Cuándo empieza el Adviento en Perú este 2025 y qué representa esta tradición previa a la Navidad cristiana?

En Perú, el Adviento se celebrará en cuatro domingos, simbolizados por velas que representan amor, paz, alegría y fe.

El Adviento en este 2025 empezará el domingo 30 de noviembre.
Falta poco para el inicio de las fiestas navideñas, y varios hogares ya comenzaron a colocar los adornos de la temporada. Cada rincón se llena de luces y motivos festivos con el fin de crear un ambiente cálido y acogedor. Por ello, antes del inicio de la Navidad, se realizará el encendido de la corona de Adviento, una preparación espiritual que comenzará el domingo 30 de noviembre.

¿Qué significa esta tradición previa a la Navidad cristiana?

El Adviento, cuyo nombre proviene del latín adventus, que significa “venida”, es el primer período litúrgico del año cristiano. Representa un tiempo de preparación espiritual mediante la oración, la reflexión y la espera vigilante de la venida de Jesucristo, tanto en recuerdo de su nacimiento como en anticipación de su segunda venida en gloria.

Durante el Adviento, las personas creyentes promueven la esperanza, el arrepentimiento, el perdón y la alegría, con el propósito de preparar sus corazones para celebrar el nacimiento de Cristo y renovar su fe y esperanza en la salvación futura. Por este motivo, muchos creyentes y fieles devotos aprovechan esta oportunidad para reconciliarse con sus seres queridos.

¿Cuándo empieza el Adviento en Perú este 2025?

Esta tradición se desarrollará durante los cuatro domingos previos al inicio de la Navidad, por lo que se extenderá hasta la víspera del 24 de diciembre. La festividad representa un período especial de preparación y celebración que une a las familias y comunidades.

Los domingos en que se celebrará el Adviento en Perú serán el 30 de noviembre, el 7, 14 y 21 de diciembre del 2025. Según la fe cristiana, cada uno de estos domingos está simbolizado por una vela que representa valores como el amor, la paz, la alegría y la fe, los cuales se reflexionan semanalmente como parte del crecimiento espiritual.

Esta explicación resume el sentido profundo del Adviento como un tiempo fuerte de preparación y reflexión en la tradición cristiana.

