100 frases emotivas para celebrar el Día de Santa Rosa de Lima este sábado 30 de agosto
Hoy, 30 de agosto, se celebra el día de Santa Rosa de Lima. Una de las tradiciones en esta festividad es dedicar frases bonitas y cortas a nuestros familiares. Aquí te dejamos 100 mensajes que puedes dedicar en esta fecha.
En Perú, este sábado 30 de agosto se celebra el Día de Santa Rosa Lima, patrona de América, Filipinas y las Indias. Aunque una de las tradiciones propias de esta festividad es la visita al pozo de los deseos, que congrega a muchos fieles cada año, también se acostumbra a enviar mensajes emotivos y de reflexión alusivos a esta fecha. Es por ello que, aquí te dejamos 100 frases corta y bonitas que puedes dedicar a tus seres queridos en esta fiesta religiosa.
100 frases para dedicar el Día de Santa Rosa de Lima
Frases cortas y bonitas
- "No existe otra escalera para llegar al cielo que no sea la cruz"
- "El amor puede ser duro, pero es nuestra esencia y los que nos eleva sobre todas las criaturas"
- "Mientras más grande la lucha, más crece el don de la gracia",
- "Dios es amor y amarlo es un acto de amor"
- "Santa Rosa, guía mi fe y fortalece mi esperanza"
- "Inspira en mí tu amor por los necesitados"
- "Que tu fortaleza me sostenga en la adversidad"
- "Santa Rosa, protégeme del mal y la tristeza"
- "Que tu ejemplo de servicio viva en mi corazón"
- "Deja que tu espíritu de fe me guíe siempre"
- "Inspírame a vivir con humildad cada día"
- "Querida Santa Rosa, acompáñame con tu ternura"
- "Haz que tu bondad florezca en mi vida"
- "Deja que mi fe crezca cada día como la tuya"
- "Enséñame a amar con el corazón"
- "Hoy elevo mi voz en tu honor"
- "Bajo tu amparo, siento tranquilidad"
- "Con tu guía, confío en la voluntad de Dios",
- "En tu pureza, busco esperanza"
- "Bajo tu luz, mi fe se fortalece"
- "En tu ejemplo, hallo mi paz interior"
- "En casa prueba, recuérdame tu fe"
- "Que tu sencillez me acerque a lo divino"
- "En tu recuerdo, mi fe se renueva"
- "Que la fe de Santa Rosa inspire mi vida"
Oraciones emotivas para Santa Rosa de Lima
- "Santa Rosa, cúbreme con tu manto de fe y guíame hacia la paz de Dios"
- Gloriosa patrona, escucha mis súplicas y concédeme tu protección"
- "Santa Rosa de Lima, patrona amada, inspírame a servir con amor y humildad"
- "Gloriosa Santa Rosa, protege a los enfermos y concédeles salud y consuelo"
- "Santa Rosa, intercede por la paz en mi familia y en el mundo entero. Amén"
- "Oh Santa Rosa, enséñame a vivir con pureza y entrega sincera a Dios. Amén"
- "Bendita Santa Rosa, haz crecer en mí la fe y la esperanza. Amén."
- "Querida Santa Rosa, acompaña mis luchas y fortalece mi espíritu. Amén"
- "Santa Rosa de Lima, dame valor para amar y servir a los demás. Amén"
- "Santa Rosa, llévame por el camino de la humildad y la oración. Amén"
- "Santa Rosa de Lima, enséñame a vivir con amor sincero y entrega al prójimo"
- "Patrona de América, protege a nuestro pueblo y bendice nuestras tierras"
- "Santa Rosa de Lima, ayúdame a sembrar amor y bondad en cada acción"
- "Oh Santa Rosa, intercede por mis necesidades y llévalas al corazón de Dios"
- "Bendita patrona, que tu ejemplo de fe me sostenga en momentos de prueba"
- "Querida patrona, escucha mis súplicas y fortalece mi confianza en el Señor"
- "Santa Rosa, protege mi hogar y mantén a salvo a quienes amo"
- "Querida Santa Rosa, regálame serenidad para aceptar la voluntad de Dios"
- "Gloriosa Santa Rosa, acompaña mis pasos y guíame hacia la verdad de Dios"
- "Santa Rosa, inspírame a vivir cada día con humildad y gratitud"
- "Oh Santa Rosa, cúbreme con tu gracia y lléname de fortaleza espiritual"
- "Patrona amada, intercede por quienes buscan consuelo y paz en medio del dolor"
Más frases cortas para dedicar por el Día de Santa Rosa de Lima
- Santa Rosa, fortalece mi fe en cada día.
- Que tu ejemplo me acerque más a Dios.
- Santa Rosa, haz de mi vida una oración.
- Que tu devoción inspire mi corazón.
- Santa Rosa, acompáñame en la esperanza.
- Enséñame a confiar siempre en el Señor.
- Santa Rosa, protégeme en la dificultad.
- Que tu fe firme sea mi refugio.
- Santa Rosa, ilumina mis noches con tu luz.
- En tu entrega, encuentro inspiración eterna.
- Santa Rosa, enséñame a servir sin condiciones.
- Que tu ejemplo de entrega viva en mí.
- Santa Rosa, abre mi corazón al prójimo.
- Que en mi servicio florezca tu bondad.
- Santa Rosa, dame fuerzas para ayudar a otros.
- Inspírame a compartir con alegría.
- Santa Rosa, muéstrame el camino del amor.
- Que tu compasión sea mi guía diaria.
- Santa Rosa, regálame un corazón generoso.
- Que en mi vida reine la solidaridad como en la tuya.
- Santa Rosa, protege mi familia siempre.
- Cubre mis pasos con tu gracia divina.
- Santa Rosa, sé mi refugio en la tormenta.
- Que tu ternura me dé serenidad.
- Santa Rosa, acompáñame en la adversidad.
- Que tu intercesión me llene de paz.
- Santa Rosa, dame calma en los momentos duros.
- Sé mi luz en los días de oscuridad.
- Santa Rosa, defiéndeme de todo mal.
- Que tu manto sea abrigo para mi alma.
- Santa Rosa, sostén mis pasos en la prueba.
- Que nunca me falte esperanza en la vida.
- Santa Rosa, inspírame a ser valiente.
- Que tu fuerza espiritual sea mi apoyo.
- Santa Rosa, levántame cuando caigo.
- Inspírame a no rendirme nunca.
- Santa Rosa, enséñame a esperar con paciencia.
- Que tu ejemplo me dé valor en la lucha.
- Santa Rosa, haz firme mi corazón en la fe.
- Que tu voz sea aliento en mi camino.
- Gratitud y celebración
- Hoy agradezco tu ejemplo, Santa Rosa.
- Que tu vida santa sea siempre recordada.
- Gracias, Santa Rosa, por tu protección constante.
- Hoy elevo mi gratitud por tu intercesión.
- Santa Rosa, celebra conmigo este día de fe.
- Que tu memoria viva siempre en mi corazón.
- Gracias por inspirarnos con tu humildad.
- Santa Rosa, patrona querida, recibe mi oración.
- En tu día, celebro tu entrega a Dios.
- Santa Rosa, ilumina nuestras vidas con tu legado.