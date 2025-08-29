HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela
Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     
Datos LR

100 frases emotivas para celebrar el Día de Santa Rosa de Lima este sábado 30 de agosto

Hoy, 30 de agosto, se celebra el día de Santa Rosa de Lima. Una de las tradiciones en esta festividad es dedicar frases bonitas y cortas a nuestros familiares. Aquí te dejamos 100 mensajes que puedes dedicar en esta fecha.

Celebra el día de Santa Rosa de Lima, este sábado 30 de agosto.
Celebra el día de Santa Rosa de Lima, este sábado 30 de agosto. | Foto: composición LR/Difusión

En Perú, este sábado 30 de agosto se celebra el Día de Santa Rosa Lima, patrona de América, Filipinas y las Indias. Aunque una de las tradiciones propias de esta festividad es la visita al pozo de los deseos, que congrega a muchos fieles cada año, también se acostumbra a enviar mensajes emotivos y de reflexión alusivos a esta fecha. Es por ello que, aquí te dejamos 100 frases corta y bonitas que puedes dedicar a tus seres queridos en esta fiesta religiosa.

100 frases para dedicar el Día de Santa Rosa de Lima

Frases cortas y bonitas

  1. "No existe otra escalera para llegar al cielo que no sea la cruz"
  2. "El amor puede ser duro, pero es nuestra esencia y los que nos eleva sobre todas las criaturas"
  3. "Mientras más grande la lucha, más crece el don de la gracia",
  4. "Dios es amor y amarlo es un acto de amor"
  5. "Santa Rosa, guía mi fe y fortalece mi esperanza"
  6. "Inspira en mí tu amor por los necesitados"
  7. "Que tu fortaleza me sostenga en la adversidad"
  8. "Santa Rosa, protégeme del mal y la tristeza"
  9. "Que tu ejemplo de servicio viva en mi corazón"
  10. "Deja que tu espíritu de fe me guíe siempre"
  11. "Inspírame a vivir con humildad cada día"
  12. "Querida Santa Rosa, acompáñame con tu ternura"
  13. "Haz que tu bondad florezca en mi vida"
  14. "Deja que mi fe crezca cada día como la tuya"
  15. "Enséñame a amar con el corazón"
  16. "Hoy elevo mi voz en tu honor"
  17. "Bajo tu amparo, siento tranquilidad"
  18. "Con tu guía, confío en la voluntad de Dios",
  19. "En tu pureza, busco esperanza"
  20. "Bajo tu luz, mi fe se fortalece"
  21. "En tu ejemplo, hallo mi paz interior"
  22. "En casa prueba, recuérdame tu fe"
  23. "Que tu sencillez me acerque a lo divino"
  24. "En tu recuerdo, mi fe se renueva"
  25. "Que la fe de Santa Rosa inspire mi vida"

Oraciones emotivas para Santa Rosa de Lima

  1. "Santa Rosa, cúbreme con tu manto de fe y guíame hacia la paz de Dios"
  2. Gloriosa patrona, escucha mis súplicas y concédeme tu protección"
  3. "Santa Rosa de Lima, patrona amada, inspírame a servir con amor y humildad"
  4. "Gloriosa Santa Rosa, protege a los enfermos y concédeles salud y consuelo"
  5. "Santa Rosa, intercede por la paz en mi familia y en el mundo entero. Amén"
  6. "Oh Santa Rosa, enséñame a vivir con pureza y entrega sincera a Dios. Amén"
  7. "Bendita Santa Rosa, haz crecer en mí la fe y la esperanza. Amén."
  8. "Querida Santa Rosa, acompaña mis luchas y fortalece mi espíritu. Amén"
  9. "Santa Rosa de Lima, dame valor para amar y servir a los demás. Amén"
  10. "Santa Rosa, llévame por el camino de la humildad y la oración. Amén"
  11. "Santa Rosa de Lima, enséñame a vivir con amor sincero y entrega al prójimo"
  12. "Patrona de América, protege a nuestro pueblo y bendice nuestras tierras"
  13. "Santa Rosa de Lima, ayúdame a sembrar amor y bondad en cada acción"
  14. "Oh Santa Rosa, intercede por mis necesidades y llévalas al corazón de Dios"
  15. "Bendita patrona, que tu ejemplo de fe me sostenga en momentos de prueba"
  16. "Querida patrona, escucha mis súplicas y fortalece mi confianza en el Señor"
  17. "Que tu ejemplo de fe me sostenga en momentos de prueba. Amén"
  18. "Santa Rosa, protege mi hogar y mantén a salvo a quienes amo"
  19. "Querida Santa Rosa, regálame serenidad para aceptar la voluntad de Dios"
  20. "Gloriosa Santa Rosa, acompaña mis pasos y guíame hacia la verdad de Dios"
  21. "Santa Rosa, inspírame a vivir cada día con humildad y gratitud"
  22. "Oh Santa Rosa, cúbreme con tu gracia y lléname de fortaleza espiritual"
  23. "Patrona amada, intercede por quienes buscan consuelo y paz en medio del dolor"
  24. "Santa Rosa, inspírame a vivir cada día con humildad y gratitud"
  25. "Gloriosa Santa Rosa, acompaña mis pasos y guíame hacia la verdad de Dios"

Más frases cortas para dedicar por el Día de Santa Rosa de Lima

  1. Santa Rosa, fortalece mi fe en cada día.
  2. Que tu ejemplo me acerque más a Dios.
  3. Santa Rosa, haz de mi vida una oración.
  4. Que tu devoción inspire mi corazón.
  5. Santa Rosa, acompáñame en la esperanza.
  6. Enséñame a confiar siempre en el Señor.
  7. Santa Rosa, protégeme en la dificultad.
  8. Que tu fe firme sea mi refugio.
  9. Santa Rosa, ilumina mis noches con tu luz.
  10. En tu entrega, encuentro inspiración eterna.
  11. Santa Rosa, enséñame a servir sin condiciones.
  12. Que tu ejemplo de entrega viva en mí.
  13. Santa Rosa, abre mi corazón al prójimo.
  14. Que en mi servicio florezca tu bondad.
  15. Santa Rosa, dame fuerzas para ayudar a otros.
  16. Inspírame a compartir con alegría.
  17. Santa Rosa, muéstrame el camino del amor.
  18. Que tu compasión sea mi guía diaria.
  19. Santa Rosa, regálame un corazón generoso.
  20. Que en mi vida reine la solidaridad como en la tuya.
  21. Santa Rosa, protege mi familia siempre.
  22. Cubre mis pasos con tu gracia divina.
  23. Santa Rosa, sé mi refugio en la tormenta.
  24. Que tu ternura me dé serenidad.
  25. Santa Rosa, acompáñame en la adversidad.
  26. Que tu intercesión me llene de paz.
  27. Santa Rosa, dame calma en los momentos duros.
  28. Sé mi luz en los días de oscuridad.
  29. Santa Rosa, defiéndeme de todo mal.
  30. Que tu manto sea abrigo para mi alma.
  31. Santa Rosa, sostén mis pasos en la prueba.
  32. Que nunca me falte esperanza en la vida.
  33. Santa Rosa, inspírame a ser valiente.
  34. Que tu fuerza espiritual sea mi apoyo.
  35. Santa Rosa, levántame cuando caigo.
  36. Inspírame a no rendirme nunca.
  37. Santa Rosa, enséñame a esperar con paciencia.
  38. Que tu ejemplo me dé valor en la lucha.
  39. Santa Rosa, haz firme mi corazón en la fe.
  40. Que tu voz sea aliento en mi camino.
  41. Gratitud y celebración
  42. Hoy agradezco tu ejemplo, Santa Rosa.
  43. Que tu vida santa sea siempre recordada.
  44. Gracias, Santa Rosa, por tu protección constante.
  45. Hoy elevo mi gratitud por tu intercesión.
  46. Santa Rosa, celebra conmigo este día de fe.
  47. Que tu memoria viva siempre en mi corazón.
  48. Gracias por inspirarnos con tu humildad.
  49. Santa Rosa, patrona querida, recibe mi oración.
  50. En tu día, celebro tu entrega a Dios.
  51. Santa Rosa, ilumina nuestras vidas con tu legado.
Notas relacionadas
Santa Rosa de Lima: ¿cuál fue su verdadero nombre y dónde nació la patrona del Perú y de América?

Santa Rosa de Lima: ¿cuál fue su verdadero nombre y dónde nació la patrona del Perú y de América?

LEER MÁS
¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

LEER MÁS
Cómo enviar tu carta a Santa Rosa de Lima por WhatsApp, correo electrónico o Serpost este 30 de agosto

Cómo enviar tu carta a Santa Rosa de Lima por WhatsApp, correo electrónico o Serpost este 30 de agosto

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aumento Bono de Guerra Económica HOY, 29 de agosto: calendario de pago, montos de este mes y últimas noticias del Sistema Patria

Aumento Bono de Guerra Económica HOY, 29 de agosto: calendario de pago, montos de este mes y últimas noticias del Sistema Patria

LEER MÁS
Bonos Activos con aumento HOY, 29 de agosto 2025: nuevo monto del Bono de Guerra Económica, qué subsidios se vienen y lo último

Bonos Activos con aumento HOY, 29 de agosto 2025: nuevo monto del Bono de Guerra Económica, qué subsidios se vienen y lo último

LEER MÁS
Pagos MPPE HOY, 29 de agosto 2025: monto del Cestaticket, quién cobra la segunda quincena y noticias bonos para docentes Ministerio de Educación

Pagos MPPE HOY, 29 de agosto 2025: monto del Cestaticket, quién cobra la segunda quincena y noticias bonos para docentes Ministerio de Educación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Argentino ingresó a la UNI tras postular 4 veces, pese a que sus padres querían que estudie en la UBA de Buenos Aires: "Me ganó la pasión"

Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

Capriles rechaza una invasión de Estados Unidos a Venezuela: “las personas que lo piden no viven aquí”

Datos LR

Aumento Bono de Guerra Económica HOY, 29 de agosto: calendario de pago, montos de este mes y últimas noticias del Sistema Patria

Bonos Activos con aumento HOY, 29 de agosto 2025: nuevo monto del Bono de Guerra Económica, qué subsidios se vienen y lo último

Pagos MPPE HOY, 29 de agosto 2025: monto del Cestaticket, quién cobra la segunda quincena y noticias bonos para docentes Ministerio de Educación

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Municipalidad de San Isidro adjudica contrato a empresa de sentenciado

César Sandoval anuncia su propio tren Lima-Chosica desde el MTC: "No serán con descarte de EE.UU"

Delia Espinoza sobre denuncia en su contra puesta por Patricia Benavides: "No tengo temor como otras personas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota