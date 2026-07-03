Los lentes con IA Ray-Ban y Oakley Meta abren una nueva categoría con asistente integrado y cámaras manos libres. | Foto: Meta

Los lentes con IA Ray-Ban y Oakley Meta abren una nueva categoría con asistente integrado y cámaras manos libres. | Foto: Meta

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Los lentes inteligentes de Meta debutaron oficialmente en el mercado peruano. Este lanzamiento introduce una categoría de dispositivos corporales que incorporan cámara, audio abierto y asistentes digitales en monturas cotidianas. De acuerdo con el comunicado oficial, dichos artículos "transforman la forma en que las personas ven, escuchan e interactúan con el mundo" mediante el uso de Meta AI y la captura manos libres.

Esta propuesta fusiona el diseño óptico con la tecnología de consumo masivo para impulsar la expansión de los anteojos con inteligencia artificial. El despliegue local abarca modelos de las líneas Ray-Ban y Oakley, equipados con comandos de voz y asistencia contextual. El objetivo principal es facilitar la interacción con información digital sin recurrir al teléfono móvil, agilizando tareas como la fotografía, la traducción y las consultas en tiempo real.

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¿Qué características y precios tienen los lentes inteligentes de Meta en Perú?

El 30 de junio de 2026 llegaron al mercado peruano dos familias principales de lentes inteligentes con IA integrada. Esos dispositivos, ya disponibles en tiendas autorizadas del país, prometen revolucionar el sector local mediante funciones avanzadas de conectividad y asistencia en tiempo real, con tarifas competitivas adaptadas a consumidores de tecnología.

Ray-Ban Meta (Gen 2)

Cámara ultra gran angular de 12 MP para foto y video en primera persona

para foto y video en primera persona Audio de oído abierto para música y llamadas sin aislamiento del entorno

Asistente Meta AI con comandos de voz, traducción y respuestas contextuales

con comandos de voz, traducción y respuestas contextuales Estilos: Wayfarer, Headliner y Skyler

Lentes solares, transparentes, polarizados y Transitions®

Precio desde S/1.690

La colección Ray-Ban Meta incluye dos modelos con lunas graduadas: Ray-Ban Meta Blayzer Optics (Gen 2) y Scriber Optics (Gen 2). Foto: Meta

Ray-Ban Meta Optics (graduados)

Monturas adaptadas a prescripción óptica

Personalización de ajuste y materiales ligeros

Activación de Meta AI mediante botón físico

Precio desde S/1.890

Los modelos HSTN y Vanguard de Oakley Meta inician una nueva era de lentes con IA de alto rendimiento. Foto: Meta

Oakley Meta (HSTN y Vanguard)

Cámara integrada de 12 MP con enfoque deportivo

Resistencia al agua y polvo (IP67/IPX4 según modelo)

Lentes PRIZM™ para alto rendimiento visual

Audio abierto y control por voz con Meta AI

Diseñados para entrenamiento, ciclismo y running

Precio desde S/2.190

Oakley Meta HSTN son los primeros lentes de sol de Oakley y Meta para atletas y entusiastas del deporte. Foto: Meta

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¿Dónde comprar lentes con IA en Perú y qué funciones ofrecen?

La principal distinción de estos dispositivos frente a las gafas convencionales radica en la integración directa de inteligencia artificial en su montura. Mediante Meta AI, el público efectúa consultas por voz, traduce conversaciones en tiempo real, recibe recomendaciones según el contexto y captura contenido con las manos libres. Este sistema está diseñado para interpretar el ambiente desde la perspectiva del usuario y responder de forma inmediata, una característica que redefine la interacción entre tecnología y visión cotidiana.

Asimismo, los anteojos incorporan cámaras discretas, micrófonos múltiples y altavoces de oído abierto que facilitan la escucha sin bloquear el sonido ambiental. La propuesta busca mantener la conciencia del entorno mientras se interactúa con herramientas digitales como fotografía, mensajería o reproducción de audio. Respecto a Oakley Meta, las capacidades se expanden hacia métricas de rendimiento deportivo y resistencia física para un uso intensivo.

En el Perú, los artículos se distribuyen a través de canales autorizados del ecosistema óptico y del retail de lujo. El comunicado oficial confirma disponibilidad en establecimientos de Sunglass Hut, así como en puntos de venta de Ópticas GMO y Vision Center, además de tiendas oficiales de Ray-Ban y Oakley.

¿Qué valor tienen los lentes inteligentes de Meta en el resto de Latinoamérica?

El despliegue de las gafas inteligentes se desarrolla de manera gradual y asimétrica en la región. México lideró el lanzamiento formal en mayo de 2025 con un costo inicial de MXN $6,399, mientras que Chile concretó su estreno a finales de junio de 2026 bajo el catálogo de Ray-Ban Meta y Oakley Meta. En contraste, territorios como Colombia, Argentina y Ecuador carecen de distribución directa en ópticas tradicionales, por lo que su adquisición depende de importadores independientes o del comercio electrónico.

En los mercados sin soporte de fábrica, las tarifas finales fluctúan notablemente frente al valor de referencia estadounidense, establecido entre US$299 y US$329. Estas variaciones económicas surgen por aranceles aduaneros, gastos logísticos y la ausencia de respaldo local. Dichos factores representan un obstáculo técnico, ya que restringen el acceso a determinadas actualizaciones de software y herramientas vinculadas a servicios en la nube.