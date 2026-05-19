WhatsApp: sigue los pasos para activar el modo fantasma y leer tus mensajes sin que nadie lo sepa

El "modo fantasma" de WhatsApp permite una navegación más discreta al ocultar el estado en línea, el último acceso y eliminar las confirmaciones de lectura. | Ilustración con IA/ChatGPT

El "modo fantasma" de WhatsApp permite una navegación más discreta al ocultar el estado en línea, el último acceso y eliminar las confirmaciones de lectura. | Ilustración con IA/ChatGPT

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La enorme popularidad de WhatsApp, plataforma que supera los 2.000 millones de usuarios activos en el planeta, impulsa una notable demanda de alternativas que resguarden la confidencialidad de los chats y la huella digital. Frente a esta necesidad, diversos portales especializados detallan el denominado modo fantasma o modo invisible, un conjunto de ajustes internos en el servicio que reduce la exposición de las acciones cotidianas sin necesidad de programas externos.

Si bien esta alternativa carece de un botón único y oficial en el menú, diferentes informes tecnológicos precisan que resulta viable combinar múltiples preferencias de seguridad. De este modo, los contactos no ven el estado en línea, la hora del último acceso ni la confirmación de lectura, lo que propicia un uso más reservado de la aplicación.

¿Cuáles son los pasos para activar el modo fantasma en WhatsApp?

Para lograrlo y leer mensajes con mayor discreción, no existe un interruptor único, pero sí varias configuraciones de privacidad que pueden combinarse:

Ocultar la última vez y el estado en línea: Accede a Ajustes > Cuenta > Privacidad > Última vez y en línea y selecciona 'Nadie' para evitar que otros vean tu actividad de conexión.

Accede a Ajustes > Cuenta > Privacidad > Última vez y en línea y selecciona 'Nadie' para evitar que otros vean tu actividad de conexión. Desactivar confirmaciones de lectura: En Ajustes > Cuenta > Privacidad, desactiva Confirmaciones de lectura para que no aparezca el doble check azul cuando leas mensajes. Esto no se aplica a chats grupales.

En Ajustes > Cuenta > Privacidad, desactiva Confirmaciones de lectura para que no aparezca el doble check azul cuando leas mensajes. Esto no se aplica a chats grupales. Controlar la visibilidad de la foto de perfil y la información: En Privacidad, ajusta quién puede ver tu foto de perfil, estado o información personal; por ejemplo, Mis contactos o Nadie.

En Privacidad, ajusta quién puede ver tu foto de perfil, estado o información personal; por ejemplo, Mis contactos o Nadie. Personalizar quién ve tu actividad: Usa opciones como 'Mis contactos, excepto…' para excluir a personas específicas de ciertas vistas. Estas combinaciones permiten reducir la exposición de tu presencia en línea.

¿Cómo bloquear a un usuario en WhatsApp y pausar tu perfil de forma provisional?

Bloquear a un usuario en WhatsApp es una opción útil para evitar que una persona determinada te envíe mensajes, realice llamadas o vea tu foto de perfil en la aplicación. El procedimiento se realiza de forma directa en la conversación con ese contacto: tras ingresar al chat, presiona el nombre del remitente en la parte superior y selecciona la opción 'Bloquear contacto'. Asimismo, ciertas versiones de la plataforma permiten la alternativa 'Denunciar y bloquear' si esa línea difunde material inadecuado.

Por otro lado, la herramienta de mensajería carece de una función nativa para pausar un perfil de forma provisional. El mecanismo sugerido por especialistas para suspender la cuenta se aplica en situaciones de hurto o extravío del dispositivo móvil, mediante el envío de un correo electrónico al soporte técnico de la compañía con el asunto 'teléfono robado/extraviado: Por favor, desactivar mi cuenta' junto al código telefónico del país. El usuario recupera el acceso al obtener un duplicado de su tarjeta SIM y confirmar su identidad en un teléfono nuevo; no obstante, si este trámite excede los 30 días, la empresa borrará el registro de manera definitiva.