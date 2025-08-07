WhatsApp permitirá chatear con personas que no tienen cuenta ni la app instalada

WhatsApp, la aplicación de Meta, trabaja en una nueva función que dará la opción de comunicarse por la aplicación a personas que no tengan una cuenta activa o instalada la app en su dispositivo. Esta herramienta, que aún se encuentra en fase de prueba, fue identificada por el portal WABetaInfo en la versión beta 2.25.22.13 para Android.

La herramienta servirá como estrategia para motivar la incorporación de nuevos usuarios. Foto: Composición LR





¿Cómo funcionarán los chats con usuarios no registrados?

La función “chats de invitados” permitirá que un usuario de WhatsApp invite a alguien que no tiene la app ni una cuenta mediante un enlace compartido por mensaje de texto, correo, redes sociales u otro medio.

La persona invitada podrá ingresar a una ventana de chat temporal, similar a WhatsApp Web, sin necesidad de instalar la aplicación ni registrarse.

Características y limitaciones de los chats de invitados

Los mensajes estarán cifrados de extremo a extremo, incluso si uno de los participantes no usa WhatsApp.

No se podrán enviar fotos, videos, GIFs ni archivos adjuntos.

No habrá soporte para mensajes de voz ni videollamadas.

Solo estarán habilitados para conversaciones uno a uno (no en grupos).

A pesar de las limitaciones, se trata de una opción segura para iniciar contactos rápidos con personas fuera de la red de WhatsApp.

Estrategia para atraer nuevos usuarios

Aunque Meta no confirmó oficialmente la fecha de lanzamiento, esta función se perfila como una vía para facilitar la adopción de WhatsApp en personas que aún no usan la app. La actualización será una prueba que les permitirá experimentar el servicio de forma directa, sin necesidad de descargar la app.