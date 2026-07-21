¿Qué significa el número 6 que aparece junto al símbolo de WiFi en tu teléfono?

Esto indica que estás conectado a WiFi 6, una tecnología que brinda una conexión más rápida y eficiente. | Foto: ChatGPT

Esto indica que estás conectado a WiFi 6, una tecnología que brinda una conexión más rápida y eficiente. | Foto: ChatGPT

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Si alguna vez has visto que junto al ícono de WiFi de tu celular aparece un pequeño número 6, no se trata de un error ni de una alerta del sistema. Ese indicador significa que tu dispositivo está conectado a una red WiFi 6, una tecnología de conexión inalámbrica más rápida, eficiente y preparada para manejar múltiples dispositivos al mismo tiempo.

La aparición de este número suele generar dudas entre los usuarios, pero en realidad es una buena señal. Indica que tanto el teléfono como el router son compatibles con el estándar IEEE 802.11ax, conocido comercialmente como WiFi 6, una evolución que mejora el rendimiento de las redes inalámbricas.

¿Qué significa el número 6 junto al símbolo de WiFi?

El número 6 identifica la generación de la red inalámbrica a la que está conectado el dispositivo. En otras palabras, informa que estás utilizando WiFi 6, el sucesor de WiFi 5 (802.11ac).

Esta tecnología fue diseñada para ofrecer conexiones más estables y rápidas, especialmente en lugares donde muchos dispositivos utilizan la misma red, como hogares con varios equipos conectados, oficinas, centros comerciales o aeropuertos.

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¿Cuáles son las ventajas de WiFi 6?

Entre los principales beneficios de esta tecnología se encuentran:

Mayor velocidad de conexión , especialmente para descargar archivos, reproducir videos en alta resolución o jugar en línea.

, especialmente para descargar archivos, reproducir videos en alta resolución o jugar en línea. Menor latencia , lo que mejora la experiencia en videojuegos, videollamadas y aplicaciones en tiempo real.

, lo que mejora la experiencia en videojuegos, videollamadas y aplicaciones en tiempo real. Mejor rendimiento cuando muchos dispositivos están conectados a la misma red.

a la misma red. Mayor eficiencia energética , ya que permite que los dispositivos compatibles consuman menos batería gracias a funciones como Target Wake Time (TWT).

, ya que permite que los dispositivos compatibles consuman menos batería gracias a funciones como Target Wake Time (TWT). Conexión más estable incluso en zonas con muchas redes WiFi cercanas.

¿Todos los celulares muestran el número 6?

No. Para que aparezca el número 6 junto al símbolo de WiFi, se deben cumplir dos condiciones:

El router debe ser compatible con WiFi 6 .

debe ser compatible con . El celular también debe contar con soporte para este estándar.

Si alguno de los dos dispositivos no es compatible, el teléfono se conectará utilizando una versión anterior de WiFi y el número no aparecerá.

¿Tener WiFi 6 significa que el internet será más rápido?

No necesariamente. El número 6 indica la tecnología de la conexión inalámbrica entre el celular y el router, pero la velocidad final también depende del plan contratado con el proveedor de internet, la calidad del router, la distancia al punto de acceso y la congestión de la red.