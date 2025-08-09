HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | La 'U' marca el 1 a 0 ante Sport Boys
EN VIVO | La 'U' marca el 1 a 0 ante Sport Boys     EN VIVO | La 'U' marca el 1 a 0 ante Sport Boys     EN VIVO | La 'U' marca el 1 a 0 ante Sport Boys     
Tecnología

WhatsApp activa la ‘privacidad avanzada del chat’ en Perú: así funciona y por qué deberías activarla

La nueva función impide exportar conversaciones, guardar contenido automáticamente o interactuar con Meta AI, protegiendo así la confidencialidad de los mensajes.

WhatsApp aumenta su seguridad. Foto: Composición LR
WhatsApp aumenta su seguridad. Foto: Composición LR

WhatsApp lanzó la herramienta ‘privacidad avanzada del chat’, disponible para todos los usuarios en Perú que tengan la última versión de la aplicación. Esta opción evita que los participantes exporten conversaciones, descarguen archivos de forma automática o utilicen funciones de inteligencia artificial como Meta AI para resumir mensajes.

Según la plataforma, la función está diseñada para proteger información sensible y reforzar la confidencialidad, tanto en chats individuales como en grupos, especialmente en aquellos donde no todos los miembros se conocen o se tratan temas delicados.

La función está diseñada para proteger información sensible. Foto: Composición LR

La función está diseñada para proteger información sensible. Foto: Composición LR

Qué hace la privacidad avanzada del chat

Cuando está activada, esta función bloquea la exportación del chat, impide el guardado automático de fotos y videos en la galería del dispositivo y deshabilita interacciones con Meta AI. Esto significa que ni resúmenes de conversaciones ni menciones a la IA serán posibles dentro de ese chat.

En qué casos se recomienda activarla

WhatsApp aconseja activar esta opción en grupos de apoyo emocional o de salud, proyectos laborales con información sensible, coordinaciones comunitarias o conversaciones individuales donde se compartan datos personales, financieros o documentos legales. De esta forma, el contenido se mantiene dentro de la conversación original y no se replica sin autorización.

Cómo activar la función en WhatsApp

Para habilitarla, hay que abrir la aplicación móvil, web o de escritorio, entrar al chat deseado, pulsar sobre el nombre del contacto o grupo, seleccionar “Privacidad avanzada del chat” y activarla. Una vez encendida, las restricciones se aplican de inmediato.

Además de esta herramienta, la app ofrece mensajes temporales, bloqueo de chats con huella o contraseña, ocultar última conexión y foto de perfil a contactos específicos, y silenciar llamadas de números desconocidos.

Notas relacionadas
¿Cómo colocar música en tus estados de WhatsApp? Ya no es necesario usar aplicaciones de terceros

¿Cómo colocar música en tus estados de WhatsApp? Ya no es necesario usar aplicaciones de terceros

LEER MÁS
WhatsApp refuerza su seguridad con funciones clave contra estafas y fraudes

WhatsApp refuerza su seguridad con funciones clave contra estafas y fraudes

LEER MÁS
WhatsApp lanza el chat de invitados: ¿Cómo funcionará sin necesidad de registro?

WhatsApp lanza el chat de invitados: ¿Cómo funcionará sin necesidad de registro?

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bitel: ¿cómo llamar al servicio al cliente desde otro operador?

Bitel: ¿cómo llamar al servicio al cliente desde otro operador?

LEER MÁS
YouTube prepara un nuevo plan Premium más económico y podrás pagarlo entre dos personas

YouTube prepara un nuevo plan Premium más económico y podrás pagarlo entre dos personas

LEER MÁS
El fin de la tecnología japonesa: otra tradicional marca de audio se declara en bancarrota

El fin de la tecnología japonesa: otra tradicional marca de audio se declara en bancarrota

LEER MÁS
¿Adiós a los smartphones con 128 GB de almacenamiento? Apple prepara gran sorpresa con el iPhone 17 Pro

¿Adiós a los smartphones con 128 GB de almacenamiento? Apple prepara gran sorpresa con el iPhone 17 Pro

LEER MÁS
¿Tu cuenta de Facebook, Instagram o WhatsApp fue suspendida por Meta? Te diremos cómo recuperarla

¿Tu cuenta de Facebook, Instagram o WhatsApp fue suspendida por Meta? Te diremos cómo recuperarla

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hildebrandt criticó el libro de Marco Sifuentes, y este le responde: "César, dame una oportunidad"

Rechazan decisión de la Policía de suspender operativos contra la minería ilegal en zonas críticas

Venezuela vs México EN VIVO: hora y canal para ver a la Vinotinto en los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Tecnología

¿Android o iPhone? Este es el teléfono favorito de Sam Altman, el creador de ChatGPT

¿Buscas un smartphone potente? Publican nuevo ranking de los 10 mejores celulares en la actualidad

WhatsApp: ¿qué significa el nuevo ícono de nube que está apareciendo en las fotos de perfil?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota