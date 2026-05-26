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Reconocido médico británico Tim Spector revela cuál es el alimento que deberías comer a diario para ayudar a tu salud cerebral

Spector, reconocido experto en microbiota intestinal, resalta que una alimentación rica en frutos secos mejora el rendimiento cognitivo y la memoria, gracias a compuestos como omega 3 y omega 6.

El médico británico Tim Spector recomienda incluir frutos secos mixtos en la dieta diaria para mejorar la salud cerebral y favorecer el bienestar general.
El médico británico Tim Spector recomienda incluir frutos secos mixtos en la dieta diaria para mejorar la salud cerebral y favorecer el bienestar general. | Foto: The times
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El médico británico Tim Spector, uno de los expertos más reconocidos en microbiota intestinal, ha señalado cuál es el alimento que recomienda incorporar a diario para favorecer la salud cerebral: los frutos secos mixtos. Según explica, su consumo habitual puede aportar beneficios tanto al cerebro como al intestino, dos sistemas que la ciencia relaciona cada vez con más fuerza.

Spector, epidemiólogo, divulgador científico y profesor en el King’s College de Londres, sostiene que una alimentación variada rica en frutos secos puede ayudar al funcionamiento cognitivo, mejorar la memoria y contribuir al bienestar general gracias a su efecto positivo sobre la microbiota intestinal.

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El alimento diario que recomienda Tim Spector para el cerebro

Durante años, los frutos secos fueron evitados por su contenido graso. Sin embargo, la evidencia científica actual ha cambiado por completo esa percepción. Hoy se consideran una fuente de grasas saludables, fibra, antioxidantes y nutrientes esenciales asociados con una mejor salud metabólica y cerebral.

Tim Spector destaca especialmente las almendras y las nueces, aunque insiste en que la clave está en combinarlas. Según explica, consumir una mezcla variada de frutos secos permite obtener distintos nutrientes beneficiosos, como omega 3 y omega 6, compuestos vinculados al rendimiento cognitivo, el flujo sanguíneo cerebral y la regulación inflamatoria.

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¿Por qué la microbiota también influye en el cerebro?

El especialista recuerda que existe una conexión directa entre el intestino y el cerebro, conocida como eje intestino-cerebro. A través de este mecanismo, las bacterias intestinales y los compuestos que producen pueden influir en funciones como la memoria, el estado de ánimo o el envejecimiento cerebral.

Por eso, mantener una microbiota diversa y saludable mediante la alimentación podría ser una herramienta clave para proteger la salud cerebral con el paso de los años. Spector recomienda una forma sencilla de incorporarlos al día a día: añadir un puñado de frutos secos al desayuno, por ejemplo, junto a yogur, kéfir o frutos rojos.

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