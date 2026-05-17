Construyen el Cinturón de las Aguas: el megaproyecto hídrico que busca llevar agua a través de un río artificial en una de las zonas más secas de Brasil

El estado de Ceará, en Brasil, avanza en la construcción del Cinturón de las Aguas, un sistema hídrico de 145 km destinado a combatir la sequía en el noreste del país. | Foto: difusión/Composición LR

El estado de Ceará, en Brasil, avanza en la construcción del Cinturón de las Aguas, un sistema hídrico de 145 km destinado a combatir la sequía en el noreste del país. | Foto: difusión/Composición LR

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El estado de Ceará, en el noreste de Brasil, avanza en la construcción del Cinturón de las Aguas, un sistema hídrico de más de 145 kilómetros diseñado para garantizar el abastecimiento de agua en una de las regiones con mayores problemas de sequía del país. La obra, considerada una de las mayores transferencias de recursos hídricos impulsadas por el Estado brasileño, registra un avance físico del 91% y su culminación está prevista para junio de 2026.

El proyecto capta agua desde la presa de Jati, vinculada al Eje Norte del Proyecto de Integración del Río San Francisco, y la transporta hasta las nacientes del río Cariús, en el municipio de Nova Olinda. Además de asegurar el consumo humano, la infraestructura también fue diseñada para apoyar actividades agrícolas, industriales y turísticas en la región del Cariri, la segunda más poblada de Ceará.

Así funcionará el Cinturón de las Aguas, el río artificial de 145 kilómetros que se construye para llevar agua al noreste de Brasil

El Cinturón de las Aguas se extiende a lo largo de 145,3 kilómetros y está compuesto por canales abiertos, sifones y túneles construidos para trasladar el recurso hídrico de forma continua hacia zonas con escasez de agua. La obra se desarrolla en cinco tramos: los lotes 1, 2 y 5 ya fueron concluidos, mientras que los lotes 3 y 4 presentan avances del 86% y 70%, respectivamente.

La inversión inicial del proyecto fue calculada en 800 millones de reales, aunque el costo de los tramos más complejos superó los 1.000 millones de reales, equivalentes a S/675 millones, debido a las exigencias técnicas de construcción. Una vez finalizada la infraestructura, la Compañía de Gestión de Recursos Hídricos (Cogerh) será responsable de operar y monitorear el sistema de distribución de agua.

El megaproyecto hídrico que busca abastecer de agua a más de 5 millones de personas en Brasil

Las autoridades brasileñas estiman que el área de influencia directa del proyecto alcanzará a 24 municipios y beneficiará inicialmente a más de 561.000 personas. Sin embargo, con futuras conexiones hacia Fortaleza, la capacidad del sistema podría ampliarse hasta superar los 5 millones de habitantes.

Además del impacto en el suministro de agua, la construcción del megaproyecto también impulsa la economía local. Actualmente, la obra moviliza a más de 1.500 trabajadores directos y requiere el uso de más de 500 máquinas pesadas para avanzar en los diferentes tramos de construcción en el noreste brasileño.