HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Curiosidades

Construyen el Cinturón de las Aguas: el megaproyecto hídrico que busca llevar agua a través de un río artificial en una de las zonas más secas de Brasil

La inversión en el Cinturón de las Aguas supera los 1.000 millones de reales, genera empleo y moviliza a más de 1.500 trabajadores en el noreste brasileño.

El estado de Ceará, en Brasil, avanza en la construcción del Cinturón de las Aguas, un sistema hídrico de 145 km destinado a combatir la sequía en el noreste del país.
El estado de Ceará, en Brasil, avanza en la construcción del Cinturón de las Aguas, un sistema hídrico de 145 km destinado a combatir la sequía en el noreste del país. | Foto: difusión/Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El estado de Ceará, en el noreste de Brasil, avanza en la construcción del Cinturón de las Aguas, un sistema hídrico de más de 145 kilómetros diseñado para garantizar el abastecimiento de agua en una de las regiones con mayores problemas de sequía del país. La obra, considerada una de las mayores transferencias de recursos hídricos impulsadas por el Estado brasileño, registra un avance físico del 91% y su culminación está prevista para junio de 2026.

El proyecto capta agua desde la presa de Jati, vinculada al Eje Norte del Proyecto de Integración del Río San Francisco, y la transporta hasta las nacientes del río Cariús, en el municipio de Nova Olinda. Además de asegurar el consumo humano, la infraestructura también fue diseñada para apoyar actividades agrícolas, industriales y turísticas en la región del Cariri, la segunda más poblada de Ceará.

PUEDES VER: La fruta andina, conocida como 'oro de los incas', que conquista paladares en EE.UU., China y Rusia por su sabor único

lr.pe

Así funcionará el Cinturón de las Aguas, el río artificial de 145 kilómetros que se construye para llevar agua al noreste de Brasil

El Cinturón de las Aguas se extiende a lo largo de 145,3 kilómetros y está compuesto por canales abiertos, sifones y túneles construidos para trasladar el recurso hídrico de forma continua hacia zonas con escasez de agua. La obra se desarrolla en cinco tramos: los lotes 1, 2 y 5 ya fueron concluidos, mientras que los lotes 3 y 4 presentan avances del 86% y 70%, respectivamente.

La inversión inicial del proyecto fue calculada en 800 millones de reales, aunque el costo de los tramos más complejos superó los 1.000 millones de reales, equivalentes a S/675 millones, debido a las exigencias técnicas de construcción. Una vez finalizada la infraestructura, la Compañía de Gestión de Recursos Hídricos (Cogerh) será responsable de operar y monitorear el sistema de distribución de agua.

PUEDES VER: ¿Por qué los conquistadores españoles no comían pescado crudo en Perú? Descubre el secreto histórico detrás del ceviche

lr.pe

El megaproyecto hídrico que busca abastecer de agua a más de 5 millones de personas en Brasil

Las autoridades brasileñas estiman que el área de influencia directa del proyecto alcanzará a 24 municipios y beneficiará inicialmente a más de 561.000 personas. Sin embargo, con futuras conexiones hacia Fortaleza, la capacidad del sistema podría ampliarse hasta superar los 5 millones de habitantes.

Además del impacto en el suministro de agua, la construcción del megaproyecto también impulsa la economía local. Actualmente, la obra moviliza a más de 1.500 trabajadores directos y requiere el uso de más de 500 máquinas pesadas para avanzar en los diferentes tramos de construcción en el noreste brasileño.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
El avión civil más rápido del mundo llega a un país de Sudamérica por primera vez: su velocidad supera los 1.150 km/h

El avión civil más rápido del mundo llega a un país de Sudamérica por primera vez: su velocidad supera los 1.150 km/h

LEER MÁS
China desafía a EE.UU. con un gigantesco cable submarino de 6.000 km que conecta África con un país de Sudamérica: no es Chile

China desafía a EE.UU. con un gigantesco cable submarino de 6.000 km que conecta África con un país de Sudamérica: no es Chile

LEER MÁS
Flávio Bolsonaro queda bajo presión tras audio en el que pide dinero a banquero acusado de fraude millonario en Brasil

Flávio Bolsonaro queda bajo presión tras audio en el que pide dinero a banquero acusado de fraude millonario en Brasil

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Curiosidades

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025