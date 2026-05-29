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Este viernes 29 de mayo, Librería de Lima cumple un año de actividades. Este es el sueño cumplido del librero y gestor cultural Gean Paul Salazar.

Gean Paul no es nuevo en este rubro. Todo lo contrario, desde niño ha estado vinculado con este universo, principalmente por el lado familiar. Su familia vendía libros y revistas en diferentes sectores del centro de Lima y Gean Paul era testigo de ese trajín. En este sentido, no era extraño para él pensar que algún día tendría una librería. Durante varios años estuvo buscando dónde realizar su sueño. La oportunidad de concretarlo se dio el año pasado, cuando ocupó un espacio en el jirón Caylloma 843. En esta dirección, hay que precisar, funcionaba una discoteca en donde se pasaba todo tipo de música, la cual variaba de estilo dependiendo del avance de la noche. Ese espacio es ahora Librería de Lima, el sueño forjado con esfuerzo de Gean Paul.

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Gean Paul Salazar. Foto: Archivo Librería de Lima.

Pero su idea de librería no solo se limitaba a la venta de libros. Librería de Lima se ha convertido en un punto de encuentro cultural. Sus actividades y programas culturales que se graban ahí se han vuelto referenciales. A la fecha, no hay artista o escritor peruano que no quiera aparecer en Librería de Lima. En ese deseo, resulta clave el diseño de la librería, que nos recuerda a una biblioteca, con lomos antiguos y páginas sepia marcadas por la sabiduría y el uso. Quien escribe se ha perdido varias veces revisando libros antiguos y títulos descatalogados.

Su primer aniversario no lo podía celebrar sin una actividad cultural, y la que se ha programado para este viernes 29 promete mucho. A partir de las 7 y 30 estarán los escritores Carlos Torres Rotondo, quien disertará sobre el cine sicotrónico en el Perú; Julián Pérez dará un recital de narrativa; Pérez, indiquemos, es uno de los autores peruanos más relevantes sobre la violencia política; y la investigadora e historiadora Evelyn Sotomayor, quien ofrecerá la ponencia “Vida cotidiana durante la guerra con Chile: intelectuales y rabonas”. Felicitaciones, Gean Paul.

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Dato:

Lectores. Los verdaderos críticos literarios son los libreros. Para Salazar, tener una librería siempre fue un sueño, no una locura.