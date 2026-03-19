Rossana Sala: “Yo no soy aprista, pero soy abogada y siempre me ha gustado estudiar, revisar y analizar”

Una novela histórica y política. Compleja en su desarrollo y dimensiones temáticas. En 'Me llevan a otra parte' (Tusquets), Rossana Sala cuenta un episodio espinoso de la vida de su abuelo Miguel Estremadoyro; pero su historia es igualmente una aproximación documentada a los conflictos políticos e ideológicos que marcaron, en especial, la primera mitad del siglo XX. Un político con convicciones, un partido político peruano perseguido, un contexto gubernamental sudamericano signado por la colaboración para desaparecer a los enemigos políticos, un mundo que aún se sacudía de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. De estos temas va 'Me llevan a otra parte'. La República conversó con Rossana Sala.

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-Este es un libro muy distinto a tus títulos precedentes. ¿Cómo llega a ti esta historia sobre Miguel Estremadoyro?

-Me gusta escribir distinto, me gusta variar. Yo había comenzado con un libro de cuentos, luego escribí mi novela 'Divorcio en zapatillas'. Esos dos libros los fui escribiendo a lo largo de muchos años. Cuando terminé de escribir 'Divorcio en zapatillas', estaba pensando en escribir una novela llamada 'El sucesor perfecto', que no tenía nada que ver con la novela sobre el divorcio. Era algo muy distinto que ocurría en un pueblito inventado. Cierto día visité a mi mamá y me dijo mira lo que he encontrado y me entregó una carpeta donde estaba el manuscrito de mi abuelo, Miguel Estremadoyro, en el que había escrito sobre sus días en la cárcel en República Dominicana. Era una historia que desconocía. Mi abuelo fue una persona muy ligada al APRA. Y yo no soy aprista, pero soy abogada y siempre me ha gustado estudiar, revisar y analizar. Ese fue el punto de partida de la novela.

-Cuando se escribe sobre un familiar que ha tenido participación en determinado momento histórico, hay mucha información, pero aquí se nota un constante asombro.

-Yo no conocía mucho de esa historia, pero en la familia no se hablaba mucho de ello. Solo sabía que había estado preso en República Dominicana. Como escritora, me ayudó mucho que no sepa lo que pasó porque me permitió ir con otra mirada. De ahí proviene, creo, el asombro que señalas. Empezar de cero fue útil porque me ayudó también a ser parcial. No quería que fuera una novela aprista, aunque el APRA está presente. Ayudó bastante en ese proceso el hecho de que yo no supiera mucho sobre esa historia.

-En 'Me llevan a otra parte' hay varios planos: está la historia familiar, la historia política del APRA, la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo y la historia política latinoamericana de mediados de siglo XX.

-Me gustó la idea de armar una base vertical que era día en la cárcel de Miguel; para eso me basé en lo que él había escrito, porque básicamente él escribió lo que le pasaba en la cárcel. No hay referencias a su familia, como me pongo a pensar en mi esposa, en mis hijos. No pone esas cosas. Lo que sí quise desde el principio fue que la narración fuera muy ágil, más activa, como el mundo lo es hoy.

"Me llevan a otra parte". Imagen: Difusión.

-La parte de Estremadoyro exhibe una voz firme, pero también preocupada.

-Quise hacer la parte de él en primera persona. Además, tenía su manuscrito; muchas de las palabras que están ahí son las que él escribió. Y la parte de la búsqueda quería hacerla como un narrador omnisciente que me permitiera ver otros puntos de vista, no solamente su recuerdo o sus ideas como aprista. Quise crear escenas ágiles con personajes que me dieran la posibilidad de discutir sobre su posición política. Evidentemente, hay cosas que yo he inventado.

-Me ha llamado la atención el manejo de los recuerdos.

-Quise reflejar la mente de un hombre confundido, con la mente rota, tal y como dijo Miguel en su manuscrito. Quise ordenar sus traumas para facilitar al lector la lectura. No quería que la lectura fuera difícil. Tengamos en cuenta que en esos años había muchísima sospecha política.

-De acuerdo con tus investigaciones, ¿eran años de mucha paranoia?

-Más que paranoia, todo estaba muy coordinado. El que realmente fue Esparza Zañartu, aunque en la novela le he cambiado de nombre, lo cita en la prefectura y ahí le dicen que se tiene que ir, y él logra irse. Entonces, para los gobiernos se les escapó de las manos. Ellos no se imaginaron que se iba a poder escapar. Yo leí la tesis doctoral de Jesús Galíndez, que fue un español al que mataron por haber publicado una incómoda tesis doctoral. Esa lectura me ayudó mucho porque ahí fue que descubrí que todo estaba coordinado. Había conexión entre los gobiernos dictatoriales y se ayudaban entre ellos. Para darle la visa para que él pueda entrar a República Dominicana por trabajo, ya le habían avisado al Perú que él iba a llegar tal día en tal vuelo. Y por eso lo tomaron preso y le dan una serie de acusaciones. Lo acusan de asesino, de haber participado en la muerte de Delgado Chalbaud, que era el presidente dictatorial de Venezuela, que acababan de asesinar hace unos días; de querer matar a Truman, a Odría, a Trujillo, de ser parte de la Legión del Caribe. Y lo acusan de todo lo que pueden acusarlo.

-Hay mucho duro en la novela. ¿Fuiste a investigar a República Dominicana?

-Sí. Me reuní con la gente del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana y me hicieron el favor de verificar si Miguel Estremadoyro Lindow había sido parte de la Legión del Caribe. Y varios días después, porque hicieron el estudio, me confirmaron que no, que no había sido parte de la Legión del Caribe.

-Todos eran sospechosos por su vínculo político. No fueron años felices para el APRA.

-El APRA estaba perseguido; muchos apristas estaban deportados. En esos momentos Haya de la Torre estaba en la Embajada de Colombia; no podía salir.

-'Me llevan a otra parte' no es una novela política, aunque hay muchísima política en ella.

-Es una novela histórica o familiar que se desarrolla dentro de un contexto histórico. Investigué mucho, pero lo que más me sirvió, aparte de las entrevistas a mis tías y a las tres hijas de Miguel, fue la entrevista a la hija de Howard Greenberg, que me dio todo el punto de vista de su padre. Ella es historiadora, eso me sirvió muchísimo; yo no sabía que había estado en la Segunda Guerra Mundial, lo que formó también su carácter, porque en ese momento él tenía 31 años y mira todo lo que logró a esa edad. Cuando yo revisé los periódicos, es que me di cuenta de que todo lo que le pasaba a Miguel y pasaba en el Perú estaba dentro de un contexto mundial. Estaba la Segunda Guerra Mundial, estaba Auschwitz; pasaron muchas cosas en esos años. Entonces quise también poner ese contexto, no solamente lo que pasaba en el Perú o en República Dominicana o en Estados Unidos, sino en el mundo. No soy historiadora, pero he procurado buscar la verdad.

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