Jay Sandoval: “Hay decenas de libros clásicos con temáticas LGBT encubiertas y son considerados literatura de culto”

Jay Sandoval le puso punto final a la saga que lo catapultó al éxito comercial en su breve, pero corta trayectoria como autor juvenil. Nacido en Guatemala, el joven escritor conversó con La República sobre las temáticas que conquistaron a millones de lectores en América Latina. “Cuentos de abril en agosto” representa tanto el desenlace como, paradójicamente, el prólogo de “La teoría de Kim”, una historia que nació como un pasatiempo y terminó siendo una exploración emocional de la identidad en la juventud.

Inspirado por las tragedias románticas de Johann Wolfgang von Goethe, Shakespeare, Virginia Woolf y Oscar Wilde —fusionadas con referencias de la cultura pop—, Jay logra mantener la originalidad a través de personajes que buscan definirse en medio de lo valioso y lo cruel que puede resultar la vida en distintos espacios temporales.

—¿Cómo te trató la vida para poder escribir desde el amor?

-Muchas de las situaciones que presento en el libro son personales. Al escribir, inevitablemente terminamos proyectándonos. Creo que es fundamental vivir para poder contarlas. La experiencia propia tiene una carga emocional y un peso mucho más profundo.

—¿Cuánto de ti has invertido en la saga?

-Muchísimo. Suelo bromear en las entrevistas. Siempre digo que todos los personajes —de esta saga o de otros libros— llevan consigo alguno de mis traumas, repartidos uno por uno.

—Todos son jóvenes.

-Sí. Es importante que haya personas jóvenes escribiendo sobre personajes jóvenes. Es nuestra identidad, nuestras vulnerabilidades. Hay momentos en estos libros que se sienten muy genuinos, muy adolescentes en todo el sentido de la palabra.

—Curiosamente, la adolescencia es una de las primeras etapas en las que se conoce el amor o la decepción.

-Ahí nace el conflicto. Creo que, como seres humanos, estamos en constante transformación. Los personajes intentan encontrar una forma de corresponder al amor y dejar que este los transforme para bien.

—¿Por qué es importante mantenerse con vida? Es una frase que repites mucho en tu último libro.

-Es como intentarlo una vez más. Esforzarte cada día para volver a vivir.

—A pesar de que no siempre hay un final feliz.

-Pero la vida continúa.

—¿Ese es un mensaje que quisieras transmitir?

-Sí. Ese es mi sello desde los 13 años. Todos los trabajos que he publicado llevan, de algún modo, esa firma: “mantenerse con vida”. Es una forma de cerrar etapas. Siempre hay algo nuevo por venir.

—¿Por qué el amor es tan importante para seguir viviendo?

-Porque el amor transforma, el amor nos acerca. El amor nos convierte, poco a poco, en quienes realmente somos. El amor te transforma desde el primer momento en que te vuelves vulnerable ante otra persona, desde que decides cuidarla. Eso ya te convierte en alguien distinto.

—Las reseñas editoriales te catalogan dentro de la literatura LGBT. ¿Te agrada que te encasillen en esa categoría?

-Me gusta que se etiquete como queer, como literatura LGBT, porque aún falta más que visibilización, falta normalización. Esto forma parte de la vida, de la literatura. Hay decenas de libros clásicos con temáticas LGBT encubiertas y son considerados literatura de culto. Pero tampoco me gusta que se encasille, porque mi obra es mucho más que eso. Esa temática es solo un aspecto, uno que aporta valor, pero no lo define todo.

—¿Intentas transgredir o normalizar?

-Me gustaría pensar que transgredo, porque eso genera un impacto más fuerte. La normalización es la etapa final después del impacto. Lo transgresor sacude, se vuelve parte de ti.

—Incluso cuando todo lo transgresor se etiqueta como “woke”.

-Estos libros van más allá de esa etiqueta. Todo lo que va en contra de la mayoría va en una dirección interesante. Lo que intento es que te cuestiones todo, incluso lo que yo digo o lo que lees en mis libros. Cuestiónatelo todo el tiempo. Duda. Investiga. Porque el arte es político, y la política requiere amplitud de mirada. Todo depende del contexto, de la sociedad, incluso de la década en la que vivas. A veces se pretende separar la literatura de la política, pero hay momentos en los que resulta inevitable unirlas.

—¿Te consideras un representante de la comunidad?

-Sí. Es un orgullo poder representarla.

—Y lo político también se refleja en el proceso migratorio de tus personajes.

-Claro. La historia ocurre en una comunidad formada por inmigrantes en California. Y muchos de los personajes se preguntan: ¿cómo construyo mi identidad si no tengo una raíz cultural clara? Yo, por ejemplo, soy de Guatemala. Pero mis personajes, en esa búsqueda, incluso terminan cuestionando su religión.

—¿La narrativa perdió su esencia al pasar del Wattpad al libro impreso?

-Fue un proceso complejo. En plataformas digitales puedes editar y corregir todo el tiempo. Estas historias estaban en edición constante. Tuve que releerlas muchas veces porque había partes que ya no me convencían. Es como ver materializado tu mayor miedo, y tener que enfrentarlo una y otra vez.

—¿Para conservar la esencia?

-Sí, aunque creo que cuando una historia tiene una esencia auténtica, ni siquiera la edición puede quitársela. Lo que hace la edición es encaminarla hacia un lugar mejor. A veces, hay demasiadas buenas ideas juntas, pero mal organizadas. Eso impide que la lectura sea fluida. La vuelve pesada. Y lo que buscábamos era que fuera entrañable, especialmente porque ya había un público acompañando antes de que se publicara en papel.

—¿Tuviste que sacrificar algo de la redacción original?

-Sí. Mi editora y yo revisábamos lo que decían en los grupos de Facebook, TikTok, otras redes. A veces decíamos: “no podemos quitar esta parte”. Hay frases que la gente se ha tatuado. Algunas se mantuvieron exactamente igual que en la versión digital para no romper ese vínculo. Ese temor a decepcionar siempre está presente, y lo había olvidado.

—¿Qué podemos esperar de tus próximos libros?

-Esta saga se cierra con “Cuentos de abril en agosto”. Voy a explorar otras temáticas.

—Es un círculo hasta el momento

-Sí. Los personajes están atrapados dentro de la historia. Muy atrapados entre los millones de líneas de tiempo posibles. Tengo otros proyectos en camino, pero son independientes.

—¿Creciste con tus personajes?

-No sé en qué momento crecí y ellos se quedaron ahí. Ahora tengo otras historias, con personajes más maduros, con otras edades, otros conflictos.

—¿Le diste un buen cierre a la saga?

-Mira, por la propia naturaleza de la historia, podría escribir 50 libros más comenzando, cambiando pequeños detalles. Pero este fue el cierre necesario.