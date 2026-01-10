DEA Conciertos presenta ‘Música de película’ en el Teatro Nos de San Isidro, con una orquesta de cámara que interpretará melodías icónicas del cine y la televisión. | Foto: difusión.

DEA Conciertos presenta ‘Música de película’ en el Teatro Nos de San Isidro, con una orquesta de cámara que interpretará melodías icónicas del cine y la televisión. | Foto: difusión.

Con una orquesta de cámara y los arreglos de las bandas sonoras más emblemáticas del cine y de las exitosas series de la época dorada de la televisión, DEA Conciertos repone ‘Música de película’, un espectáculo lleno de melodías, armonía y ritmo que se podrá apreciar, por primera vez, en el Teatro Nos (Av. Camino Real 1037, San Isidro). Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma de Teleticket.

‘Música de película’ regresa al escenario este 12 de febrero bajo la dirección del talentoso Renzo Dalí. Esta experiencia musical, que se extiende por casi dos horas, cuenta con la participación de una refinada orquesta de cámara y coros, quienes, guiados por la precisa dirección de Dalí, interpretan melodías que evocan la memoria colectiva y despiertan emociones ligadas a momentos inolvidables del cine y la televisión.

La puesta en escena es una verdadera experiencia sensorial, con un repertorio cuidadosamente seleccionado que incluye bandas sonoras icónicas y efectos sonoros de reconocidas producciones como ‘Rocky’, ‘Superman’, ‘Misión Imposible’ y ‘El Padrino’. Además, se incorporan temas clásicos de series populares como ‘Baywatch’, ‘Alf’, ‘Friends’, ‘Mi bella genio’ y ‘Hechizada’, entre otras.

Trayectoria de Renzo Dalí

Renzo Dalí es egresado y titulado de la Universidad Nacional de Música con una licenciatura de la Universidad Thames Valley de Londres. Además de ser un destacado director musical, es un músico multiinstrumentista, tanto de estudio como en vivo. Puede tocar diversos instrumentos de viento, cuerda, percusión, en modo acústico o electrónico, en solitario o grupal. También es productor musical, compositor y arreglista, lo que le da mucha solidez en su destacado trabajo como artista.

A los cinco años ya tocaba la batería y fue entrevistado por varios programas de televisión, nominado como el “baterista más pequeño del mundo”. Hoy se desempeña como el director de orquesta y protagoniza este memorable concierto esperado que se presentará el 12 de febrero en el Teatro Nos de San Isidro.

