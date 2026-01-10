HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor de magnitud 4,2 remeció Chimbote, Áncash
Temblor de magnitud 4,2 remeció Chimbote, Áncash     Temblor de magnitud 4,2 remeció Chimbote, Áncash     Temblor de magnitud 4,2 remeció Chimbote, Áncash     
Cultural

Vuelve ‘Música de película’, espectáculo inspirado en exitosas películas y series y dirigido por Renzo Dalí

Bajo la dirección de Renzo Dalí, esta experiencia musical de casi dos horas evocará emociones a través de bandas sonoras de producciones como ‘Rocky’, ‘Superman’ y series como ‘Friends’ y ‘Baywatch’.

DEA Conciertos presenta ‘Música de película’ en el Teatro Nos de San Isidro, con una orquesta de cámara que interpretará melodías icónicas del cine y la televisión.
DEA Conciertos presenta ‘Música de película’ en el Teatro Nos de San Isidro, con una orquesta de cámara que interpretará melodías icónicas del cine y la televisión. | Foto: difusión.

Con una orquesta de cámara y los arreglos de las bandas sonoras más emblemáticas del cine y de las exitosas series de la época dorada de la televisión, DEA Conciertos repone ‘Música de película’, un espectáculo lleno de melodías, armonía y ritmo que se podrá apreciar, por primera vez, en el Teatro Nos (Av. Camino Real 1037, San Isidro). Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma de Teleticket.

‘Música de película’ regresa al escenario este 12 de febrero bajo la dirección del talentoso Renzo Dalí. Esta experiencia musical, que se extiende por casi dos horas, cuenta con la participación de una refinada orquesta de cámara y coros, quienes, guiados por la precisa dirección de Dalí, interpretan melodías que evocan la memoria colectiva y despiertan emociones ligadas a momentos inolvidables del cine y la televisión.

La puesta en escena es una verdadera experiencia sensorial, con un repertorio cuidadosamente seleccionado que incluye bandas sonoras icónicas y efectos sonoros de reconocidas producciones como ‘Rocky’, ‘Superman’, ‘Misión Imposible’ y ‘El Padrino’. Además, se incorporan temas clásicos de series populares como ‘Baywatch’, ‘Alf’, ‘Friends’, ‘Mi bella genio’ y ‘Hechizada’, entre otras.

Trayectoria de Renzo Dalí

Renzo Dalí es egresado y titulado de la Universidad Nacional de Música con una licenciatura de la Universidad Thames Valley de Londres. Además de ser un destacado director musical, es un músico multiinstrumentista, tanto de estudio como en vivo. Puede tocar diversos instrumentos de viento, cuerda, percusión, en modo acústico o electrónico, en solitario o grupal. También es productor musical, compositor y arreglista, lo que le da mucha solidez en su destacado trabajo como artista.

A los cinco años ya tocaba la batería y fue entrevistado por varios programas de televisión, nominado como el “baterista más pequeño del mundo”. Hoy se desempeña como el director de orquesta y protagoniza este memorable concierto esperado que se presentará el 12 de febrero en el Teatro Nos de San Isidro.

Notas relacionadas
Eventos de Navidad 2025 en Lima: shows, teatro y actividades para disfrutar en familia

Eventos de Navidad 2025 en Lima: shows, teatro y actividades para disfrutar en familia

LEER MÁS
'Las cazadoras k-pop' el musical en Perú: fecha, lugar y cómo comprar entradas

'Las cazadoras k-pop' el musical en Perú: fecha, lugar y cómo comprar entradas

LEER MÁS
Comediante colombiana Alejandra Azcárate presentará en Lima su monólogo ‘Lo que se permite, se repite’

Comediante colombiana Alejandra Azcárate presentará en Lima su monólogo ‘Lo que se permite, se repite’

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Censura cultural a toda máquina: boicotean estreno del documental “Uyariy” de Javier Corcuera

Censura cultural a toda máquina: boicotean estreno del documental “Uyariy” de Javier Corcuera

LEER MÁS
Mario Vargas Llosa y los libros peruanos de 2025

Mario Vargas Llosa y los libros peruanos de 2025

LEER MÁS
K'intu Galiano: "En un país con este nivel de violencia, no compramos la idea de trabajar en uno mismo"

K'intu Galiano: "En un país con este nivel de violencia, no compramos la idea de trabajar en uno mismo"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

Cubano en Perú queda pasmado al ver que su pareja desecha una galonera de plástico: “En la isla cuestan hasta US$50”

Edmundo González exige “reconocimiento explícito” de su victoria electoral en Venezuela en julio de 2024

Cultural

Censura cultural a toda máquina: boicotean estreno del documental “Uyariy” de Javier Corcuera

Javier Corcuera: “Uyariy documenta la dignidad, la lucha y la esperanza de los familiares de las víctimas por conseguir justicia”

Julia Navarro: “Para cierta crítica, tener muchos lectores te convierte en sospechoso”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025