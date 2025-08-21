HOYSuscripcion LR Focus

Cultural

‘Yana, crecer en la oscuridad’: la obra de teatro de Carlos Orbegozo que aborda el difícil paso de la adolescencia a la adultez en sectores emergentes

Escrita y dirigida por Carlos Orbegozo Reyna, la obra de teatro 'Yana, crecer en la oscuridad', regresa al Centro Cultural Cafae-SE en San Isidro durante agosto.

'Yana, crecer en la oscuridad' aborda la difícil transición de la adolescencia a la adultez.
'Yana, crecer en la oscuridad' aborda la difícil transición de la adolescencia a la adultez. | Foto: Composición LR/ Andina

La obra 'Yana, crecer en la oscuridad', escrita y dirigida por Carlos Orbegozo Reyna, regresa este mes al escenario del Centro Cultural Cafae-SE, en San Isidro. La puesta en escena se presentará los sábados y domingos de agosto y explora un tema complejo y profundo: la transición de la adolescencia a la adultez, especialmente en sectores emergentes, dentro de un país marcado por la crisis social y económica.

La obra combina elementos de realismo mágico, teatro experimental, comedia romántica y relato urbano. A través de esta mezcla de géneros, busca que el público reflexione sobre los desafíos de la adolescencia, muchas veces minimizados o incomprendidos por el mundo adulto. La puesta en escena pone de manifiesto que, en numerosos casos, los adolescentes enfrentan sus problemas sin el apoyo necesario de la sociedad ni del Estado, en un contexto marcado por la violencia, las revueltas y la crisis del país.

PUEDES VER: Cusco revivirá el Qhapaq Situwa Raymi: el ritual que une al hombre, la naturaleza y los dioses

lr.pe

¿De qué trata la obra 'Yana, crecer en la oscuridad'?

El relato sigue a tres jóvenes que, pese a provenir de contextos distintos, comparten la búsqueda de un lugar en un mundo lleno de incertidumbre. Angélica, una vendedora de chocotejas, empieza a cuestionar la autoridad de su madre; Rebeca, estudiante universitaria, sueña con transformar el mundo a través de la lucha de clases; y Rudy, recién egresado del colegio, obtiene su primer empleo con la esperanza de ahorrar y comprarse un auto de segunda mano.

'Yana, crecer en la oscuridad', sigue la historia de tres jóvenes que viven en un mundo lleno de incertidumbre. Foto: Andina

'Yana, crecer en la oscuridad', sigue la historia de tres jóvenes que viven en un mundo lleno de incertidumbre. Foto: Andina

Una de las características más destacadas de la obra es su formato innovador, que fusiona el teatro con la música. Carlos Orbegozo explica que esta propuesta busca experimentar con sonidos no tradicionales para crear una atmósfera en la que ruidos e instrumentos se convierten en una extensión de los personajes y de la historia. El resultado es una experiencia sensorial que envuelve al espectador por completo.

PUEDES VER: Luis García Montero: poesía contra el silencio y la impunidad

lr.pe

¿Cuándo será la obra y cuánto están los precios de 'Yana, crecer en la oscuridad'?

La obra, dirigida tanto a un público adulto como a adolescentes acompañados por una persona adulta, se presentará los días 16, 17, 23 y 24 de agosto, a las 8.00 p. m. Las entradas, cuyo precio va desde S/25 hasta S/40, están disponibles a través del WhatsApp del Centro Cultural Casa Perejil.

