Valeria García: “La gente sabe que existe la discapacidad y hay una suerte de sombra sobre quienes la sufren”

“A través de la autoficción, se da una suerte de paradoja: mostrándome en lo evidente podía disfrazarme. Me provocó traer mi propia historia, basar algunos aspectos de mi vida para poder contar algo que al personaje le sucede y que trasciende los límites de su propio ser, es decir, conté una historia que a todos nos va a atravesar, que a todos nos toca. ¿Quién no ha tenido un familiar con alguna discapacidad? ¿Quién no tiene algún familiar que ha tenido algún accidente o se ha enfermado o ha perdido la vida? Pienso en lo que pasó en la época del Covid, que es el periodo en el que sucede la obra”, declara para La República la escritora y dramaturga Valeria García, quien el próximo viernes 6 de junio volverá a presentar su exitosa obra de teatro, dirigida por Nadine Vallejo y protagonizada por Verónica Garrido Lecca, No puedes dejar este cuerpo sin contar esta historia en el marco de la sexta edición del Festival de Creación Escénica Contemporánea Sótano 02 de la Universidad del Pacífico.

Valeria García nació con una condición genética que le impide caminar. Lo que tiene es atrofia muscular. Aquello no ha impedido que pueda desarrollarse como una persona sin discapacidad física. A la fecha, es una reconocida psicoanalista y madre. Estamos ante un poderoso testimonio de vida que en su dimensión dramática es solvente por la coherencia interna de su guion y a la vez es un evidente llamado a la empatía. Hay que subrayar que no siempre el arte va unido a un mensaje moral. Valeria García lo consigue y al respecto dice:

“Siento que puedo contribuir con mi historia. Puedo hacer que otros empiecen a identificarse con cosas que yo vivo. Hay un alivio cuando uno sabe que no es el único que vive determinadas situaciones. Nos hace tomar conciencia de algunas realidades que no siempre se evidencian. La gente sabe que existe la discapacidad y hay una suerte de sombra sobre quienes la sufren. Hay un estigma que discrimina sutilmente. Eso lo detesto, porque no le da la oportunidad a una persona de ser persona. No me gusta el asistencialismo porque no nos ubica en un grado de igualdad”.

En No puedes dejar este cuerpo sin contar esta historia, Verónica Garrido Lecca (a quien vimos hace poco, junto a Haziel Gutiérrez, en la pieza de danza performance Ecos) asume el rol de Valeria García, quien igualmente se halla en el escenario, pero a distancia de la actriz. Esta estrategia de la directora Nadine Vallejo, aparte de genial, le da consistencia humana a un argumento que llega a una tensión narrativa cuando Valeria descubre la existencia de un medicamento, que la ayudará a superar su discapacidad, pero el cual no está disponible en el país.

Valeria García y Verónica Garrido Lecca. Foto: John Reyes.

“Tuve la valentía de mostrar un pedazo de mi vida. Me dije me voy a achorar porque ya me cansé de que la gente tenga fantasías entre brumas y esta obra permite que haya un diálogo. Además, muchos padres con hijos con discapacidad necesitan escuchar historias para aliviarse, compenetrarse e identificarse, para tener esperanza y confiar en su tarea como padres”, enfatiza Valeria García.

Contra lo que podría pensarse, no es una obra trágica. Exhibe ironía y también “una denuncia directa a nuestro sistema de salud. Ese medicamento existe y no está en Perú. Los seguros en general no cubren enfermedades preexistentes y ante eso todos somos iguales así tengas privilegios o no”.

Este proyecto de Valeria García, que lo venía lucubrando durante mucho tiempo, encontró su registro natural tras participar en un taller de Mariana de Althaus. No puedes dejar este cuerpo sin contar esta historia la rompió debido a su carácter poliédrico: calidad artística, mensaje sobre una enfermedad preexistente, denuncia y un llamado al público a no mirarse el ombligo todo el tiempo. Desde su lugar, la obra es un escape de las urgencias frívolas del mundo de hoy. Su vuelta a las tablas no es más que el signo de su legitimidad.