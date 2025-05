LIMADOCS: un festival de cine dedicado al documental

Desde este miércoles 21 al domingo 25 de mayo, se estará llevando a cabo el festival de cine documental LIMADOCS. Las proyecciones tendrán lugar en el Centro Cultural de la PUCP, la Alianza Francesa y en los auditorios del Peruano Británico.

Si la memoria no me traiciona, esta es la primera vez que se realiza en Lima un festival de cine dedicado exclusivamente al documental. En marzo pasado, La República entrevistó al reconocido director peruano Javier Corcuera a razón del estreno de su nuevo cortometraje Mariem en la última edición del Festival de Cine de Málaga y dijo que el mismo se estrenaría en Perú, precisamente en LIMADOCS, en donde también se proyectará su primer documental, La espalda del mundo (2000), que este año cumple nada más y nada menos que un cuarto siglo.

"Mariem" (2025) de Javier Corcuera. Imagen: Difusión.

Ese primer documental de Corcuera es clave para entender el tránsito que ha experimentado el documental peruano en los últimos lustros del nuevo siglo, y sobre Mariem, que hemos tenido la oportunidad de ver, podemos indicar que se trata de un trabajo sólido y poético, el cual aborda a la artista saharaui Mariem Hassan.

“No estamos en un momento como para andar de fiesta y por eso mismo es necesario un evento como este para dar un poco más de luz a nuestra situación y recibir un poco de buen cine. Hemos hecho una programación en donde no sobra nada, todas las películas, peruanas y extranjeras (pensemos en Maradona (2019) de Asif Kapadia, ganador del Oscar con Amy (2016), documental sobre la vida de Amy Winehouse), son joyas”, declara para La República Gianfranco Rolando, programador del festival.

"Maradona" (2019) de Asif Kapadia. Imagen: Difusión.

“En realidad, estamos llegando un poco tarde porque hay festivales de cine documental en otros países y que tienen mucho tiempo, ese es el caso, por ejemplo, del festival de Santiago de Cuba, que va por los 40 años”, complementa Roberto López Melichón, director de LIMADOCS.

Basta escuchar sus tonos de voz para concluir que tanto Rolando y López Melichón respiran cine. Ha sido la experiencia de festivales de cine documental vistos en el extranjero lo que los animó a gestionar un festival que tiene más de locura que de racionalidad. En esta primera edición de LIMADOCS, habrá genuinos rescates. El director y programador están convencidos de que hay una riqueza documental por conocer. “Hay una mística alrededor del documental en Perú, está el exotismo, su historia y hoy tenemos más jóvenes haciendo documentales debido a que los medios son más económicos”, subraya López Melichón.

“Tenemos el estreno de la película Mariem de Javier Corcuera, pero también otras que el público verá por primera vez en pantalla grande, como Motilones Lamistas (1977) y Casire (1980) de Marianne Eyde, Maria Reiche. María del desierto (1981) de Gianfranco Annichini, El ángel radiante (1977) de Luis Figueroa”, señala Rolando.

"Metal y melancolía" (1992) de Heddy Honigmann. Imagen: Difusión.

Una mirada a la programación (limadocs.org) depara algunas sorpresas. Eso es lo alucinante de los festivales: te dan la posibilidad de ver películas que has escuchado mucho y que no has podido ver, como Metal y melancolía (1992) de Heddy Honigmann.

LIMADOCS es un festival para cinéfilos, pero también para quienes estén a la caza de historias. Un buen documental es capaz de inspirar a las personas y LIMADOCS tiene más de una joya en la parrilla.

Por otra parte, y en esto concuerdan los responsables de LIMADOCS, el documental es también un receptor de registros. Hoy en día, es posible apreciar trabajos que se nutren del terror y de lo fantástico, a saber. El documental puede ser híbrido en su estructura narrativa. Desde hace buen rato viene dando la hora en cómo relatar historias.