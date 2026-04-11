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Cultura Asiática

Coachella 2026 EN VIVO: a qué hora y dónde ver a BIG BANG, Taemin de SHINee, KATSEYE y más grupos k-pop

El k-pop se apodera de Coachella 2026 con presentaciones imperdibles de BIGBANG, Taemin y KATSEYE. Conoce todos los detalles para ver el festival de música.

BIG BANG, Taemin de SHINee, KATSEYE en Coachella 2026. Foto: composición LR/difusión
BIG BANG, Taemin de SHINee, KATSEYE en Coachella 2026. Foto: composición LR/difusión

El k-pop sigue consolidando su presencia en los escenarios internacionales y este 2026 tendrá un lugar destacado en Coachella, uno de los festivales más importantes del mundo. En esta edición, artistas como BIG BANG, Taemin de SHINee y KATSEYE integran el cartel.

El festival, que se celebra anualmente desde 1999 en California, reunirá a estrellas internacionales de diversos géneros. Entre ellas destacan también nombres como Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G.

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¿A qué hora y cuándo ver a BIG BANG, Taemin y más artistas k-pop en Coachella 2026?

Las presentaciones de los artistas k-pop se realizan en horario de California a las 10.30 a. m. Esto implica una adaptación para los países de Latinoamérica. Estos son los horarios aproximados por país:

  • Coachella 2026 en vivo en Perú, Colombia y Ecuador: 00.30 a. m.
  • Coachella 2026 en vivo en Chile, Bolivia y Venezuela: 01.30 a. m.
  • Coachella 2026 en vivo en Argentina, Uruguay y Paraguay: 02.30 a. m.
  • Coachella 2026 en vivo en México: 11.30 p. m. (del día anterior)
Coachella 2026

Coachella 2026

  • BIG BANG: 12 y 19 de abril
  • Taemin: 11 y 18 de abril
  • KATSEYE: 10 y 17 de abril

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¿Dónde ver en vivo el Coachella 2026 con los grupos k-pop?

Para seguir las presentaciones en vivo de Coachella 2026, los usuarios pueden acceder al canal oficial del festival en YouTube. Allí deberán buscar la transmisión titulada ‘Outdoor Theatre - Live from Coachella 2026’, donde se emitirán los shows en tiempo real.

El festival no solo destaca por su música, sino también por su impacto cultural. En los últimos años, ha incrementado la presencia de artistas asiáticos en su lineup. En 2019, BLACKPINK marcó un hito al convertirse en el primer grupo femenino de k-pop en presentarse en Coachella.

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