BTS anuncia nuevas fechas en Chile y Argentina en 2026: cuándo serán los conciertos, preventa y venta general de entradas del tour 'ARIRANG'

Colombia, México y Brasil también forman parte de la gira de BTS 2026, pero no se han anunciado nuevas fechas en estos países, por el momento. | Foto: BIGHIT MUSIC

Colombia, México y Brasil también forman parte de la gira de BTS 2026, pero no se han anunciado nuevas fechas en estos países, por el momento. | Foto: BIGHIT MUSIC

La fiebre por BTS en Latinoamérica sigue creciendo. Tras el sold out de la preventa ARMY Membership del tour ‘ARIRANG’, la agencia BIGHIT MUSIC confirmó nuevas fechas en la región que incluyen a Chile y Argentina, además de un concierto adicional en Perú.

El entusiasmo del fandom ARMY ha sido determinante para que la gira de las superestrellas del k-pop amplíe su calendario. La expectativa por ver nuevamente a los siete integrantes juntos, esta vez en un escenario de 360° tras su pausa por el servicio militar, se ha materializado en entradas agotadas y ha convertido cada anuncio en un acontecimiento que moviliza a miles de seguidores.

¿Cuál es la nueva fecha de BTS en Chile 2026?

La capital chilena, Santiago de Chile, recibirá a BTS con una fecha adicional el miércoles 14 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional. El anuncio llega después de que la preventa inicial para los conciertos del viernes 16 y sábado 17 de octubre agotara entradas en tiempo récord, reflejando la fuerza del fandom en el país.

Los boletos estarán disponibles en Ticketmaster, con acceso prioritario en la preventa para miembros de ARMY Membership el miércoles 8 de abril de 2026 entre la 1.00 p. m. y las 10.00 p. m. (hora local). La venta general se abrirá el viernes 10 de abril a la 1.00 p. m., momento en que se espera otro rápido sold out.

Nuevas fechas de BTS en Latinoamérica tras el sold out de la preventa con la ARMY Membership. Foto: BIGHIT MUSIC

¿Cuál es la nueva fecha de BTS en Argentina 2026?

Argentina también celebrará una nueva fecha de BTS el miércoles 21 de octubre de 2026 en el Estadio Único de La Plata. La ticketera AllAccess será la encargada de la venta de boletos, con preventa exclusiva para ARMY Membership el miércoles 8 de abril de 10.00 a. m. a 10.00 p. m., y venta general el viernes 10 de abril a las 10.00 a. m.

La llegada de BTS a Buenos Aires tiene un matiz especial: Jin, integrante mayor del grupo coreano, ya había pisado suelo argentino en 2022 durante el show de Coldplay, donde interpretó ‘The Astronaut’. Aquella presentación dejó una huella imborrable en los fans locales y ahora, con la banda completa como parte del tour ‘ARIRANG’, la expectativa alcanza niveles históricos. Los idols también se presentarán en este país el viernes 23 y el sábado 24 de octubre.

¿Habrá fechas adicionales en México, Colombia y Brasil?

Un aspecto que generó sorpresa entre el fandom ARMY fue la ausencia de nuevas fechas en Colombia, México y Brasil dentro del anuncio de BIGHIT MUSIC. Por ahora, estos tres países se mantienen como los únicos de Latinoamérica sin conciertos adicionales del tour ARIRANG 2026, a pesar de su relevancia en la región y del impacto que tienen en el streaming global de la boyband, especialmente México y Brasil.

La decisión ha motivado a cientos de seguidores a expresar su descontento en redes sociales, pidiendo que la agencia considere sumar más presentaciones en Bogotá, Ciudad de México y São Paulo. Actualmente, la capital colombiana tiene confirmados dos shows, mientras que en México y Brasil habrá tres en cada uno. En el caso mexicano, BIGHIT MUSIC ha incluido a esta parada dentro de la fase norteamericana de la gira, lo que explica que sus conciertos se realicen en mayo (6, 8 y 9) y no en octubre.