¡Nueva Army Bomb! BTS lanza su Light Stick Versión 4 con diseño renovado para sus próximos conciertos

La expectativa y emoción entre Army volvió a encenderse. BTS anunció el lanzamiento de su nuevo Official Light Stick Ver.4, una versión completamente renovada que incorpora mejoras tecnológicas, nuevo diseño y funciones avanzadas pensadas para elevar la experiencia en sus próximos shows como parte de su tour ‘ARIRANG’.

El anuncio global de la Army Bomb fue hecho en la página de YouTube de Bangtan TV y posteriormente fue publicado en Weverse, donde captó la atención de seguidores de todo el mundo. Este lanzamiento cobra especial relevancia al producirse cinco años y 10 meses después de la presentación del Light Stick Map Of The Soul Special Edition (SE).

¿Qué incluye la nueva Army Bomb Ver.4?

La Light Stick presenta un diseño totalmente diferente a las versiones anteriores, acompañado de accesorios compatibles como Cradle y Parts, que permiten exhibir y personalizar la Army Bomb. Además, se integra a una nueva aplicación que cuanta con un sistema de control inalámbrico mejorado, desarrollado para ofrecer una experiencia más intuitiva tanto dentro como fuera de los conciertos.

Entre las principales novedades destaca la ampliación de gama de colores y la opción de refinar las gradaciones de iluminación, permitiendo efectos visuales más inmersivos. Esto se logra gracias a una subdivisión más precisa de las áreas donde aplican los efectos, lo que mejora la sincronización con la iluminación del escenario. Asimismo, el Light Stick incorpora nuevas funciones que pueden configurarse directamente desde sus botones o desde la app, incluyendo modos personalizados y su uso como una lámpara ambiental.

PUEDES VER BTS comeback por Netflix 2026: horarios oficiales en Latinoamérica para el concierto gratis en vivo

La única versión compatible con el tour ‘ARIRANG’

Uno de los puntos más relevantes tras el anuncio es que esta nueva versión será la única compatible con la sincronización inalámbrica de los conciertos del tour ‘ARIRANG’. Según información oficial, desde la presentación de la OFFICIAL LIGHT STICK Ver.4 hasta el concierto programado en Las Vegas el 28 de mayo, las versiones anteriores (como el Light Sticks versión 3, Map Of The Soul Special Edition) seguirán siendo compatibles.

Sin embargo, a partir del concierto en Busan, el 12 de junio, el sistema de control inalámbrico funcionará exclusivamente con la nueva Army Bomb Ver.4. En los eventos donde solo se admita esta versión, los asistentes podrán experimentar efectos más variados y avanzados, diseñados para aprovechar las capacidades técnicas del nuevo modelo. Además, se confirmó la descontinuación de las ventas del Light Stick Map Of The Soul Special Edition (SE).

¿Cuándo se venderá la Army Bomb Ver.4 y cuánto costará en Perú?

Hasta el momento, no se ha revelado el precio oficial ni la fecha exacta de venta de la nueva Light Stick Ver.4. No obstante, BTS confirmó que toda la información relacionada con la preventa y el proceso de adquisición será publicada a través de Weverse, plataforma oficial.

El anuncio con los detalles de precios y preventa se dará a conocer el viernes 6 de febrero a las 11:00 a.m. (hora de Corea). Para el público en Perú, esta información estará disponible desde el jueves 5 de febrero a las 9:00 p.m.