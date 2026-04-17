El integrante de BTS, J-Hope, conmovió profundamente a sus seguidores al compartir una dolorosa noticia durante su concierto en el Tokyo Dome, el viernes 17 de abril. En medio de su presentación en Japón, el cantante coreano reveló el fallecimiento de su abuela materna, una figura clave en su vida y crianza.

“Honestamente, esta podría ser una historia un poco pesada… pero sentí que debía expresar cómo me siento hoy”, expresó el ídol ante el público. “Justo después de llegar a Japón, escuché la noticia de que mi abuelita materna, quien me crió desde que era pequeño, falleció”, agregó.

J-Hope entristece a sus fans al anunciar la muerte de su abuela en concierto de BTS

Durante el show en el Tokyo Dome, el popular Hobi decidió abrir su corazón frente a ARMY y compartir el difícil momento personal que atraviesa. El artista explicó que, tras recibir la noticia, quedó profundamente impactado, aunque con el paso de las horas logró sobrellevar el dolor gracias al apoyo de sus compañeros de BTS y la preparación del espectáculo.

“Me quedé muy impactado, y por supuesto fue abrumador… pero mientras pasaba tiempo comiendo con los miembros y preparando los ensayos del concierto, creo que esa sensación de shock se fue aliviando bastante”, relató. Asimismo, destacó el orgullo que su abuela sentía por él y por el grupo: “Mi abuela siempre estaba orgullosa, no solo de mí, sino también de los miembros… si ella estuviera viendo esta presentación desde arriba, realmente le habría encantado”.

La vez que Taehyung lloró en concierto por la muerte de su abuela

En 2016, Kim Taehyung, también integrante de BTS, vivió una situación similar tras el fallecimiento de su abuela, quien fue fundamental en su crianza durante 14 años. V recibió la noticia el 3 de septiembre de ese año, mientras se encontraba en Filipinas para una presentación del programa Show Champion.

A pesar del dolor, el cantante de la boyband decidió continuar con su compromiso profesional. No fue sino hasta el 12 de noviembre de 2016, durante el evento 3rd Muster en Seúl, que Taehyung reveló lo sucedido entre lágrimas frente a ARMY.