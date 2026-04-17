HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cultura Asiática

J-Hope, de BTS, conmueve al anunciar el fallecimiento de su abuela en pleno concierto en Japón: "Me crió que desde que era pequeño"

El cantante de BTS compartió en pleno concierto en Japón la dolorosa pérdida de su abuela y confesó el difícil momento personal que atraviesa mientras continúa con la gira de la banda coreana.

J-Hope anunció la muerte de su abuela en concierto de BTS. Foto: composición LR/BIGHIT
J-Hope anunció la muerte de su abuela en concierto de BTS. Foto: composición LR/BIGHIT

El integrante de BTS, J-Hope, conmovió profundamente a sus seguidores al compartir una dolorosa noticia durante su concierto en el Tokyo Dome, el viernes 17 de abril. En medio de su presentación en Japón, el cantante coreano reveló el fallecimiento de su abuela materna, una figura clave en su vida y crianza.

“Honestamente, esta podría ser una historia un poco pesada… pero sentí que debía expresar cómo me siento hoy”, expresó el ídol ante el público. “Justo después de llegar a Japón, escuché la noticia de que mi abuelita materna, quien me crió desde que era pequeño, falleció”, agregó.

PUEDES VER: Setlist oficial de BTS para el Arirang World Tour 2026: lista completa de canciones que sonarán en Perú y en otros países de Sudamérica

lr.pe

J-Hope entristece a sus fans al anunciar la muerte de su abuela en concierto de BTS

Durante el show en el Tokyo Dome, el popular Hobi decidió abrir su corazón frente a ARMY y compartir el difícil momento personal que atraviesa. El artista explicó que, tras recibir la noticia, quedó profundamente impactado, aunque con el paso de las horas logró sobrellevar el dolor gracias al apoyo de sus compañeros de BTS y la preparación del espectáculo.

“Me quedé muy impactado, y por supuesto fue abrumador… pero mientras pasaba tiempo comiendo con los miembros y preparando los ensayos del concierto, creo que esa sensación de shock se fue aliviando bastante”, relató. Asimismo, destacó el orgullo que su abuela sentía por él y por el grupo: “Mi abuela siempre estaba orgullosa, no solo de mí, sino también de los miembros… si ella estuviera viendo esta presentación desde arriba, realmente le habría encantado”.

PUEDES VER: BTS tracklist del álbum ‘ARIRANG’: conoce los 14 canciones reveladas del grupo k-pop y todo sobre el lanzamiento

lr.pe

La vez que Taehyung lloró en concierto por la muerte de su abuela

En 2016, Kim Taehyung, también integrante de BTS, vivió una situación similar tras el fallecimiento de su abuela, quien fue fundamental en su crianza durante 14 años. V recibió la noticia el 3 de septiembre de ese año, mientras se encontraba en Filipinas para una presentación del programa Show Champion.

A pesar del dolor, el cantante de la boyband decidió continuar con su compromiso profesional. No fue sino hasta el 12 de noviembre de 2016, durante el evento 3rd Muster en Seúl, que Taehyung reveló lo sucedido entre lágrimas frente a ARMY.

Notas relacionadas
Alumna de la Universidad San Marcos genera polémica al proponer que condecoren a BTS en Lima: “En mérito a su impacto cultural y social”

Alumna de la Universidad San Marcos genera polémica al proponer que condecoren a BTS en Lima: “En mérito a su impacto cultural y social”

LEER MÁS
Setlist oficial de BTS para el Arirang World Tour 2026: lista completa de canciones que sonarán en Perú y en otros países de Sudamérica

Setlist oficial de BTS para el Arirang World Tour 2026: lista completa de canciones que sonarán en Perú y en otros países de Sudamérica

LEER MÁS
Entradas BTS en Lima 2026: fecha, hora de venta general y cómo comprar en Ticketmaster

Entradas BTS en Lima 2026: fecha, hora de venta general y cómo comprar en Ticketmaster

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
BTS: ¿quién lidera la banda de k-pop más famosa del momento?

BTS: ¿quién lidera la banda de k-pop más famosa del momento?

LEER MÁS
'Las células de Yumi' temporada 3: fecha de estreno, tráiler, reparto y lo que debes saber del k-drama con Kim Go Eun

'Las células de Yumi' temporada 3: fecha de estreno, tráiler, reparto y lo que debes saber del k-drama con Kim Go Eun

LEER MÁS
'Cielo para dos' temporada 5: conoce las cuentas de Instagram de todos los integrantes del reality coreano

'Cielo para dos' temporada 5: conoce las cuentas de Instagram de todos los integrantes del reality coreano

LEER MÁS
ARMY siembra el 'Bosque BTS' en Machu Picchu: fans plantan miles de árboles en honor al grupo de k-pop previo a sus conciertos en Lima

ARMY siembra el 'Bosque BTS' en Machu Picchu: fans plantan miles de árboles en honor al grupo de k-pop previo a sus conciertos en Lima

LEER MÁS
¿Dónde ver 'La corona perfecta' capítulo 3 en español latino?: canal y a qué hora se estrena el k-drama

¿Dónde ver 'La corona perfecta' capítulo 3 en español latino?: canal y a qué hora se estrena el k-drama

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Petro llama "genocidio" al bloqueo sobre Cuba y asegura que EE.UU. "piensa ir a atacar con misiles, imponerse"

"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

Ernesto de la Jara: “El Tribunal Constitucional da sentencias que son aberrantes”

Cultura Asiática

Estrenos de doramas en abril 2026: ‘Las células de Yumi 3’, ‘La corona perfecta’ y todos los kdramas de este mes

Reparto de 'La corona perfecta': ¿quién es quién en el nuevo k-drama con IU y Byeon Woo Seok?

¿Dónde ver 'La corona perfecta' capítulo 3 en español latino?: canal y a qué hora se estrena el k-drama

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ernesto de la Jara: “El Tribunal Constitucional da sentencias que son aberrantes”

ONPE se retracta y confirma que material electoral abandonado no fue resguardado por la policía

A solo 515 actas pendientes, las más de 5 mil observadas definirán pase de Roberto Sánchez o López Aliaga

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025