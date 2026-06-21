El caso real que habría inspirado 'Así aprenderás' ocurrió en una escuela de Corea del Sur en 2023. | Foto: composición LR/Netflix/kdrama6_my

El caso real que habría inspirado 'Así aprenderás' ocurrió en una escuela de Corea del Sur en 2023. | Foto: composición LR/Netflix/kdrama6_my

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El éxito de 'Así aprenderás', el drama coreano más visto de Netflix en las últimas semanas, no solo se explica por su trama intensa y su retrato de la violencia escolar. Detrás de la ficción, existiría una historia que conmocionó a Corea del Sur en 2023 y que aún marca el debate público.

Se trata de la muerte de una joven maestra de primaria en Seúl, un caso que expuso la vulnerabilidad del personal docente frente a padres y alumnos capaces de arruinar su reputación con denuncias sin sustento. La tragedia, que derivó en protestas masivas de maestros, habría servido de inspiración para uno de los capítulos más crudos de la serie.

El caso real detrás del drama 'Así aprenderás'

El capítulo 5 de 'Así aprenderás' muestra a una profesora acosada por padres y estudiantes, hasta el punto de perder el control de su vida. En la ficción, el inspector Na Hwa Jin (interpretado por el actor Kim Mu Yeol) interviene y logra salvarla, pero en la realidad la historia terminó de manera devastadora: la docente se quitó la vida en un aula tras meses de hostigamiento.

La similitud entre ambos relatos llevó a que medios locales señalaran que la producción se basó en ese caso, aunque sin confirmación oficial.

Serie coreana 'Así aprenderás' abre debate en Corea del Sur

Más allá de las cifras de Netflix, la repercusión del k-drama en la vida real también ha sido inmediata. Por un lado, de acuerdo con The Korea Herald, sindicatos de maestros han pedido medidas como la creación de una agencia de protección docente, similar a la que aparece en la serie, para evitar que los profesores queden indefensos. Por otro, voces críticas —entre ellas, federaciones de estudiantes— cuestionan la historia porque consideran que distorsiona la realidad y proyecta una imagen negativa de los alumnos como villanos. Algunos incluso recuerdan que el webtoon original en el que se basa la ficción fue señalado por justificar el castigo físico en las escuelas.

El debate refleja la tensión que atraviesa el sistema educativo en Corea del Sur: entre la necesidad de proteger a los maestros de calumnias y abusos y el riesgo de que la ficción simplifique un problema complejo. Lo cierto es que 'Así aprenderás' ha logrado lo que pocas producciones consiguen: convertir un drama televisivo en catalizador de discusiones sobre políticas públicas y memoria social.