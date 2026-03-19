El álbum 'Arirang' marca el regreso de BTS como septeto tras el servicio militar de los integrantes. | Foto: HYBE LABELS

El álbum 'Arirang' marca el regreso de BTS como septeto tras el servicio militar de los integrantes. | Foto: HYBE LABELS

El comeback de BTS está a punto de convertirse en uno de los acontecimientos musicales más esperados del año. Tras cumplir con el servicio militar obligatorio, los siete integrantes de la agrupación surcoreana —RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook— regresan con un proyecto que promete marcar un antes y un después en su carrera. El álbum lleva por título ‘Arirang’, en referencia a la canción folclórica coreana reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial, símbolo de identidad y resiliencia.

La expectativa es enorme: millones de pedidos anticipados, récords de preguardados en plataformas digitales y un despliegue internacional que incluye un concierto gratuito con transmisión global en Netflix y una gira mundial con más de 70 fechas.

¿Cuándo sale ‘Arirang’, el nuevo álbum de BTS?

El nuevo disco de BTS, ‘Arirang’, se estrena en Corea del Sur el viernes 20 de marzo de 2026, a la 1.00 p. m., lo que equivale a las 11.00 p. m. del jueves 19 de marzo en Perú.

Este lanzamiento marca el inicio de la gira mundial ‘Arirang World Tour’, que recorrerá 34 regiones con 79 conciertos confirmados, incluyendo dos presentaciones en Lima. La producción busca conectar la tradición coreana con la modernidad del k-pop, reforzando la narrativa de identidad que el grupo ha defendido desde sus inicios.

El álbum 'Arirang' marca el regreso de BTS como septeto tras el servicio militar de los integrantes. Foto: HYBE LABELS

¿A qué hora sale ‘Arirang’ de BTS?

El lanzamiento de ‘Arirang’ será simultáneo en diferentes territorios. Revisa aquí los horarios por país para que no te pierdas el comeback de los Bangtan Boys.

Lanzamiento de ‘Arirang’ de BTS en Perú, Colombia, Ecuador, y Panamá: 11.00 p. m. del jueves 19 de marzo

Lanzamiento de ‘Arirang’ de BTS en México, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 10.00 p. m. del jueves 19 de marzo

Lanzamiento de ‘Arirang’ de BTS en Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 12.00 a. m. del viernes 20 de marzo

Lanzamiento de ‘Arirang’ de BTS en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 1.00 a. m. del viernes 20 de marzo

Lanzamiento de ‘Arirang’ de BTS en España: 5.00 a. m. del viernes 20 de marzo.

Este despliegue global responde a la magnitud del fenómeno BTS, cuya base de seguidores, ARMY, se organiza en cada país para acompañar los estrenos con campañas digitales, eventos de escucha y otras actividades. En Perú, los fans ya preparan celebraciones en Lima para recibir el álbum y los próximos conciertos.

¿Dónde escuchar ‘Arirang’, el nuevo álbum de BTS?

El estreno oficial se realizará a través del canal de HYBE LABELS en YouTube, donde se presentará el videoclip de la canción principal, ‘SWIM’, que apunta a convertirse en un éxito global. El álbum completo también estará disponible en Spotify, Apple Music y Amazon Music, con versiones físicas en Weverse Shop que incluyen photobooks y tarjetas coleccionables.

El tracklist confirmado incluye trece canciones: ‘Body to Body’, ‘Hooligan’, ‘Aliens’, ‘FYA’, ‘2.0’, ‘No. 19 (Interlude)’, ‘SWIM’, ‘Merry Go Round’, ‘NORMAL’, ‘Like Animals’, ‘they don’t know ’bout us’, ‘One More Night’, ‘Please’ e ‘Into the Sun’.