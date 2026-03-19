HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cultura Asiática

¿Cuándo sale 'Arirang' de BTS?: fecha, hora exacta, canciones y todo sobre el estreno del nuevo álbum de Bangtan Boys en YouTube, Spotify, Apple Music

¡Llegó el día! BTS vuelve con 'Arirang' después de varios años de pausa. Tras el lanzamiento, las superestrellas del k-pop iniciarán su gira mundial, que los traerá a Perú por primera vez.

El álbum 'Arirang' marca el regreso de BTS como septeto tras el servicio militar de los integrantes.
El álbum 'Arirang' marca el regreso de BTS como septeto tras el servicio militar de los integrantes. | Foto: HYBE LABELS

El comeback de BTS está a punto de convertirse en uno de los acontecimientos musicales más esperados del año. Tras cumplir con el servicio militar obligatorio, los siete integrantes de la agrupación surcoreana —RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook— regresan con un proyecto que promete marcar un antes y un después en su carrera. El álbum lleva por título ‘Arirang’, en referencia a la canción folclórica coreana reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial, símbolo de identidad y resiliencia.

La expectativa es enorme: millones de pedidos anticipados, récords de preguardados en plataformas digitales y un despliegue internacional que incluye un concierto gratuito con transmisión global en Netflix y una gira mundial con más de 70 fechas.

PUEDES VER: BTS tracklist del álbum ‘ARIRANG’: conoce los 14 canciones reveladas del grupo k-pop y todo sobre el lanzamiento

lr.pe

¿Cuándo sale ‘Arirang’, el nuevo álbum de BTS?

El nuevo disco de BTS, ‘Arirang’, se estrena en Corea del Sur el viernes 20 de marzo de 2026, a la 1.00 p. m., lo que equivale a las 11.00 p. m. del jueves 19 de marzo en Perú.

Este lanzamiento marca el inicio de la gira mundial ‘Arirang World Tour’, que recorrerá 34 regiones con 79 conciertos confirmados, incluyendo dos presentaciones en Lima. La producción busca conectar la tradición coreana con la modernidad del k-pop, reforzando la narrativa de identidad que el grupo ha defendido desde sus inicios.

El álbum 'Arirang' marca el regreso de BTS como septeto tras el servicio militar de los integrantes. Foto: HYBE LABELS

El álbum 'Arirang' marca el regreso de BTS como septeto tras el servicio militar de los integrantes. Foto: HYBE LABELS

PUEDES VER: BTS concierto en cines Perú 2026: preventa de boletos Cineplanet y Cinemark para el inicio de su tour en Corea y Japón

lr.pe

¿A qué hora sale ‘Arirang’ de BTS?

El lanzamiento de ‘Arirang’ será simultáneo en diferentes territorios. Revisa aquí los horarios por país para que no te pierdas el comeback de los Bangtan Boys.

  • Lanzamiento de ‘Arirang’ de BTS en Perú, Colombia, Ecuador, y Panamá: 11.00 p. m. del jueves 19 de marzo
  • Lanzamiento de ‘Arirang’ de BTS en México, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 10.00 p. m. del jueves 19 de marzo
  • Lanzamiento de ‘Arirang’ de BTS en Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 12.00 a. m. del viernes 20 de marzo
  • Lanzamiento de ‘Arirang’ de BTS en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 1.00 a. m. del viernes 20 de marzo
  • Lanzamiento de ‘Arirang’ de BTS en España: 5.00 a. m. del viernes 20 de marzo.

Este despliegue global responde a la magnitud del fenómeno BTS, cuya base de seguidores, ARMY, se organiza en cada país para acompañar los estrenos con campañas digitales, eventos de escucha y otras actividades. En Perú, los fans ya preparan celebraciones en Lima para recibir el álbum y los próximos conciertos.

¿Dónde escuchar ‘Arirang’, el nuevo álbum de BTS?

El estreno oficial se realizará a través del canal de HYBE LABELS en YouTube, donde se presentará el videoclip de la canción principal, ‘SWIM’, que apunta a convertirse en un éxito global. El álbum completo también estará disponible en Spotify, Apple Music y Amazon Music, con versiones físicas en Weverse Shop que incluyen photobooks y tarjetas coleccionables.

El tracklist confirmado incluye trece canciones: ‘Body to Body’, ‘Hooligan’, ‘Aliens’, ‘FYA’, ‘2.0’, ‘No. 19 (Interlude)’, ‘SWIM’, ‘Merry Go Round’, ‘NORMAL’, ‘Like Animals’, ‘they don’t know ’bout us’, ‘One More Night’, ‘Please’ e ‘Into the Sun’.

Notas relacionadas
Conciertos en Perú 2026: calendario completo con fechas, entradas y artistas confirmados

Conciertos en Perú 2026: calendario completo con fechas, entradas y artistas confirmados

LEER MÁS
Lee Heeseung deja ENHYPEN tras 6 años y expone la verdadera razón en emotiva carta: "Seguir la dirección que la empresa me propuso"

Lee Heeseung deja ENHYPEN tras 6 años y expone la verdadera razón en emotiva carta: "Seguir la dirección que la empresa me propuso"

LEER MÁS
BTS tracklist del álbum ‘ARIRANG’: conoce los 14 canciones reveladas del grupo k-pop y todo sobre el lanzamiento

BTS tracklist del álbum ‘ARIRANG’: conoce los 14 canciones reveladas del grupo k-pop y todo sobre el lanzamiento

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
BTS en Perú 2026: precios, zonas y fechas clave para sus conciertos en Lima

BTS en Perú 2026: precios, zonas y fechas clave para sus conciertos en Lima

LEER MÁS
¿'El beso de la sirena' está en Netflix?: dónde ver la nueva el k-drama con Park Min Young y Wi Ha Joon

¿'El beso de la sirena' está en Netflix?: dónde ver la nueva el k-drama con Park Min Young y Wi Ha Joon

LEER MÁS
'Cielo para dos' temporada 5: conoce las cuentas de Instagram de todos los integrantes del reality coreano

'Cielo para dos' temporada 5: conoce las cuentas de Instagram de todos los integrantes del reality coreano

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuándo sale 'Arirang' de BTS?: fecha, hora exacta, canciones y todo sobre el estreno del nuevo álbum de Bangtan Boys en YouTube, Spotify, Apple Music

Temblor en Perú HOY, 19 de marzo: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Beca 18-2026: fechas de la segunda fase y lista de institutos superiores para postular

Cultura Asiática

'Las células de Yumi' temporada 3: fecha de estreno, tráiler, reparto y lo que debes saber del k-drama con Kim Go Eun

¿'El beso de la sirena' está en Netflix?: dónde ver la nueva el k-drama con Park Min Young y Wi Ha Joon

'La chica nueva' temporada 3 en Netflix: fecha de estreno de la serie tailandesa con Becky Armstrong como Nanno

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Hija de Hugo Bustíos cuestiona fallo del TC: “El sistema de justicia ampara a los autores y no a las víctimas”

El papa León XIV se reunió con periodista que destapó las atrocidades del Opus Dei

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025