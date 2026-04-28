¿Quién es quién en 'Si los deseos mataran'?: reparto completo de la nueva serie coreana de terror de Netflix

El fenómeno de las series coreanas en Netflix sigue creciendo y 'Si los deseos mataran' se ha convertido en uno de los estrenos más comentados de la plataforma. Su mezcla de horror juvenil, suspenso y dilemas morales ha captado la atención de los espectadores, quienes la han colocado rápidamente entre las producciones más vistas.

El éxito llega en un momento clave: los fans aún esperan la segunda temporada de 'Estamos muertos', y esta nueva propuesta ha servido como un puente para mantener viva la expectativa por el terror asiático. Además de la trama, que combina lo sobrenatural con la vida escolar, el reparto ha posicionado al k-drama como uno de los títulos más atractivos del catálogo actual.

El reparto de 'Si los deseos mataran'

La producción dirigida por Park Youn Seo reúne a un grupo de actores emergentes, liderado por Jeon So Young, que dan vida a los protagonistas de esta historia marcada por la tensión y el misterio. Cada personaje aporta una pieza clave en el desarrollo de la trama, desde la atleta que desconfía de la aplicación hasta el programador que intenta descifrar su origen.

Jeon So Young encarna a Yoo Se Ah, la joven atleta que se convierte en el eje de la historia al sospechar de la misteriosa aplicación Girigo y asumir la responsabilidad de proteger a quienes la rodean

Kang Mi Na da vida a Lim Na Ri, la estudiante popular y disciplinada que, pese a su escepticismo, se ve arrastrada por la tensión que genera la aplicación

Baek Sun Ho se pone en la piel de Kim Geon Woo, compañero de clase que mantiene un vínculo secreto con Se Ah y cuya relación añade un matiz emocional a la trama

Hyun Woo Seok es Kang Ha Joon, el joven con talento para la programación que intenta descifrar los enigmas detrás de Girigo

Lee Hyo Je interpreta a Choi Hyeong Wook, un estudiante cuya vida se transforma radicalmente tras caer en la tentación de usar la aplicación.

El reparto de 'Si los deseos mataran' se completa con figuras como Choi Ju Eun, Cha Hee, Jo Wan Ki, Yoon Sa Bong, Park Tae Rin, Sim Su Bin, Lim Dong Yoon, Yun Ki Chang y Jo Young Ji.

'Si los deseos mataran' es la nueva propuesta de Netflix que combina suspenso y terror. Foto: Captura Netflix

¿De qué trata 'Si los deseos mataran' y cuántos capítulos tiene?

La historia de 'Si los deseos mataran' gira en torno a Girigo, una aplicación que promete cumplir los deseos de los usuarios, pero a cambio activa una cuenta regresiva hacia la muerte. Un grupo de estudiantes se ve atrapado en esta dinámica y debe enfrentar decisiones extremas para sobrevivir, mientras descubre el origen de la maldición que los persigue.

Con un total de ocho episodios disponibles en Netflix, la serie combina elementos de terror, acción y drama adolescente. Su propuesta busca ir más allá del susto inmediato y plantea preguntas sobre el costo de los deseos y la responsabilidad de los actos, consolidándose como una de las apuestas más fuertes del entretenimiento coreano en la plataforma.