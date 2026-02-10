HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

¿APP ya no apoyará a José Jerí? | Diego Pomareda en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Cultura Asiática

Bailarín Ah Mo muestra su progreso a cuatro años de accidente en el concierto del grupo MIRROR que le provocó grave lesión medular

La vida de Ah Mo cambió por completo cuando una pantalla gigante cayó sobre él en pleno concierto de MIRROR. Producto del accidente, sufrió una lesión medular tan grave que corría el riesgo de quedar paralizado.

Accidente que dejó lesionado al bailarín Ah Mo ocurrió en julio de 2022, durante un concierto de MIRROR en Hong Kong.
Accidente que dejó lesionado al bailarín Ah Mo ocurrió en julio de 2022, durante un concierto de MIRROR en Hong Kong. | Foto: composición LR/Instagram/momo.lky

Han pasado casi cuatro años desde el accidente que marcó la vida del bailarín Mo Lee Kai-yin, conocido como Ah Mo, durante un concierto del grupo MIRROR en 2022. Desde entonces, su recuperación ha sido seguida de cerca por miles de personas que lo consideran un símbolo de resiliencia.

El artista, que sufrió una lesión medular tan grave que corría el riesgo de quedar paralizado, ha enfrentado un proceso de rehabilitación complejo, acompañado por su familia, su novia So Ching —exintegrante del grupo pop COLLAR— y una comunidad de seguidores que lo apoyan en redes sociales.

PUEDES VER: BTS en Perú 2026: precios, zonas y fechas clave para sus conciertos en Lima

lr.pe

Ah Mo muestra con emoción su progreso

Este 10 de febrero de 2026, Ah Mo publicó un video en Instagram en el que aparece en silla de ruedas realizando un ejercicio con su mano derecha. En la descripción, explicó que ahora puede sostener un bastón vertical y moverlo con control, lo que fortalece los músculos necesarios para conducir una silla de ruedas eléctrica. El bailarín señaló además que ha practicado esta rutina desde diciembre pasado y destacó su logro con la frase en cantonés "係咪好威" ("¿no es genial?").

Si bien no es la primera vez que comparte su progreso, el gesto fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, quienes celebraron el avance como una señal de que su rehabilitación continúa dando frutos en su camino hacia una mayor autonomía.

PUEDES VER: 'Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche': reparto completo y quién es quién en la película coreana de Netflix

lr.pe

¿Qué pasó con Ah Mo en el concierto de MIRROR y quién es el bailarín?

El 28 de julio de 2022, durante un espectáculo de la boyband MIRROR en el Coliseo Hung Hom de Hong Kong, una pantalla LED de gran tamaño cayó sobre el escenario. El impacto alcanzó directamente a Ah Mo, provocándole una lesión medular severa, además de fracturas y un traumatismo craneoencefálico. El accidente generó indignación pública y abrió un debate sobre las condiciones de seguridad en la industria del entretenimiento local.

Ah Mo era reconocido como un bailarín talentoso de la escena hongkonesa, con una trayectoria marcada por su estilo enérgico y su capacidad para conectar con el público. Tras el accidente, su vida cambió radicalmente, pero su determinación y el apoyo de su entorno lo han mantenido en pie.

Ah Mo en Año Nuevo. El bailarín expresó entusiasmo por el 2026. Foto: Instagram

Ah Mo en Año Nuevo. El bailarín expresó entusiasmo por el 2026. Foto: Instagram

PUEDES VER: Shin Hyun Joon, 'Tae Hwa' del k-drama 'Escalera al cielo', anuncia su regreso a Perú en 2026: "Quiero volver a verlos"

lr.pe

Fallo en Hong Kong a favor del bailarín Ah Mo

En julio de 2025, exactamente tres años después de la tragedia, el medio hongkonés South China Morning Post informó que un tribunal de distrito falló a favor de Ah Mo y ordenó al estudio Studiodanz pagarle una indemnización por el accidente que lo dejó paralizado tras el desplome de la pantalla durante el concierto de MIRROR.

La jueza Phillis Loh Lai-ping señaló que la empresa había intentado evadir su responsabilidad al no presentarse en las audiencias. Además, advirtió que el proceso se había prolongado demasiado, con el riesgo de añadir más sufrimiento al bailarín, quien, según detalló en ese entonces, permanecía inmovilizado del cuello hacia abajo desde aquel incidente.

Accidente de Ah Mo en concierto de MIRROR desató el pánico entre los asistentes. Foto: 圖源/Facebook

Accidente de Ah Mo en concierto de MIRROR desató el pánico entre los asistentes. Foto: 圖源/Facebook

Notas relacionadas
Actriz Johanna Fadul es expulsada de reality 'La casa de los famosos Colombia' tras comentarios racistas en contra de su compañero

Actriz Johanna Fadul es expulsada de reality 'La casa de los famosos Colombia' tras comentarios racistas en contra de su compañero

LEER MÁS
Influencer Ángel Montoya fue hallado sin vida tras desaparecer durante un reto viral en el río Cauca

Influencer Ángel Montoya fue hallado sin vida tras desaparecer durante un reto viral en el río Cauca

LEER MÁS
Paloma Fiuza sufre fuerte accidente en reality chileno 'El internado' y se luxa el codo: "La situación más dolorosa de toda mi vida"

Paloma Fiuza sufre fuerte accidente en reality chileno 'El internado' y se luxa el codo: "La situación más dolorosa de toda mi vida"

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
BTS en Perú 2026: precios, zonas y fechas clave para sus conciertos en Lima

BTS en Perú 2026: precios, zonas y fechas clave para sus conciertos en Lima

LEER MÁS
'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes del reality coreano en Netflix

'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes del reality coreano en Netflix

LEER MÁS
Concierto de BTS 2026: ¿cuánto costarían las entradas en Ticketmaster para Perú, Chile, Colombia y Argentina?

Concierto de BTS 2026: ¿cuánto costarían las entradas en Ticketmaster para Perú, Chile, Colombia y Argentina?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Bailarín Ah Mo muestra su progreso a cuatro años de accidente en el concierto del grupo MIRROR que le provocó grave lesión medular

Mayella Lloclla se quiebra al danzar en la parada y veneración de la Virgen de la Candelaria: “Puno es el Perú, señores”

FBI desmantela red internacional de lavado de dinero presuntamente ligada a Nicolás Maduro con operaciones en varios países

Cultura Asiática

'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes del reality coreano en Netflix

'Cielo para dos' temporada 5 capítulos 11 y 12: a qué hora y dónde ver el reality coreano con las parejas finales

'Fiebre de primavera', capítulos 11 y 12: a qué hora y dónde ver el final del k-drama en español latino y con subtítulos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso: empresarios chinos declararán mañana ante la Comisión de Fiscalización por caso Chifagate

Juan José Santiváñez desacredita a periodista tras pregunta incómoda: “No conoces los derechos”

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025