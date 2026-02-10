Accidente que dejó lesionado al bailarín Ah Mo ocurrió en julio de 2022, durante un concierto de MIRROR en Hong Kong. | Foto: composición LR/Instagram/momo.lky

Han pasado casi cuatro años desde el accidente que marcó la vida del bailarín Mo Lee Kai-yin, conocido como Ah Mo, durante un concierto del grupo MIRROR en 2022. Desde entonces, su recuperación ha sido seguida de cerca por miles de personas que lo consideran un símbolo de resiliencia.

El artista, que sufrió una lesión medular tan grave que corría el riesgo de quedar paralizado, ha enfrentado un proceso de rehabilitación complejo, acompañado por su familia, su novia So Ching —exintegrante del grupo pop COLLAR— y una comunidad de seguidores que lo apoyan en redes sociales.

Ah Mo muestra con emoción su progreso

Este 10 de febrero de 2026, Ah Mo publicó un video en Instagram en el que aparece en silla de ruedas realizando un ejercicio con su mano derecha. En la descripción, explicó que ahora puede sostener un bastón vertical y moverlo con control, lo que fortalece los músculos necesarios para conducir una silla de ruedas eléctrica. El bailarín señaló además que ha practicado esta rutina desde diciembre pasado y destacó su logro con la frase en cantonés "係咪好威" ("¿no es genial?").

Si bien no es la primera vez que comparte su progreso, el gesto fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, quienes celebraron el avance como una señal de que su rehabilitación continúa dando frutos en su camino hacia una mayor autonomía.

¿Qué pasó con Ah Mo en el concierto de MIRROR y quién es el bailarín?

El 28 de julio de 2022, durante un espectáculo de la boyband MIRROR en el Coliseo Hung Hom de Hong Kong, una pantalla LED de gran tamaño cayó sobre el escenario. El impacto alcanzó directamente a Ah Mo, provocándole una lesión medular severa, además de fracturas y un traumatismo craneoencefálico. El accidente generó indignación pública y abrió un debate sobre las condiciones de seguridad en la industria del entretenimiento local.

Ah Mo era reconocido como un bailarín talentoso de la escena hongkonesa, con una trayectoria marcada por su estilo enérgico y su capacidad para conectar con el público. Tras el accidente, su vida cambió radicalmente, pero su determinación y el apoyo de su entorno lo han mantenido en pie.

Ah Mo en Año Nuevo. El bailarín expresó entusiasmo por el 2026. Foto: Instagram

Fallo en Hong Kong a favor del bailarín Ah Mo

En julio de 2025, exactamente tres años después de la tragedia, el medio hongkonés South China Morning Post informó que un tribunal de distrito falló a favor de Ah Mo y ordenó al estudio Studiodanz pagarle una indemnización por el accidente que lo dejó paralizado tras el desplome de la pantalla durante el concierto de MIRROR.

La jueza Phillis Loh Lai-ping señaló que la empresa había intentado evadir su responsabilidad al no presentarse en las audiencias. Además, advirtió que el proceso se había prolongado demasiado, con el riesgo de añadir más sufrimiento al bailarín, quien, según detalló en ese entonces, permanecía inmovilizado del cuello hacia abajo desde aquel incidente.