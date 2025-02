Kim Sae-ron fallece a los 24 años: actriz surcoreana de Netflix fue encontrada muerta en su casa

La industria del entretenimiento en Corea del Sur está de luto tras la trágica muerte de la actriz Kim Sae-ron. La artista, de 24 años, fue encontrada sin vida en su residencia en el distrito de Seongdong, en Seúl, durante la tarde del domingo. Su fallecimiento ha generado conmoción entre sus seguidores y colegas, quienes la recuerdan por su talento en el cine y la televisión.

De acuerdo con los reportes policiales, una amiga cercana descubrió el cuerpo de la joven intérprete luego de que esta no asistiera a una reunión programada. Inmediatamente, alertó a las autoridades, quienes se presentaron en el lugar a las 16:50 (hora local). La investigación sigue en curso, aunque hasta el momento no se han encontrado indicios de violencia o intervención de terceros en la escena.

Actriz surcoreana Kim Sae-ron fallece a los 24 años

La muerte de Kim Sae-ron ha dejado a la comunidad artística en shock. La estrella surcoreana, que comenzó su carrera siendo una niña, alcanzó reconocimiento con su participación en la exitosa película 'The Man from Nowhere' (2010), donde actuó junto a Won Bin. Desde entonces, su carrera fue en ascenso, consolidándose como una de las intérpretes más prometedoras de su generación.

Las autoridades correspondientes ya iniciaron las investigaciones correspondientes para hallar las circunstancias de su fallecimiento. “De momento, no hemos hallado señales de crimen, pero seguimos examinando los detalles del caso”, explicó un funcionario policial citado por medios locales.

Por ahora, las investigaciones no han encontrado indicios de acceso forzado ni señales de violencia en el lugar en contra de Kim Sae-ron, una de las actrices jóvenes más prometedoras de Corea del Sur.

¿Quién fue la actriz surcoreana Kim Sae-ron?

Nacida el 31 de julio de 2000, Kim Sae-ron inició su carrera en la industria del entretenimiento a los nueve años con el filme 'A Brand New Life' (2009), un drama que recibió reconocimiento en festivales internacionales. Su gran salto a la fama llegó un año después con 'The Man from Nowhere' (2010), producción en la que su interpretación fue ampliamente elogiada por la crítica.

A lo largo de su trayectoria, la actriz participó en diversas películas y dramas, consolidándose como una de las figuras juveniles más destacadas de la industria del cine surcoreano. Entre sus proyectos más memorables están:

Cine:

The Neighbor (2012)

A Girl at My Door (2014)

Snowy Road (2017)

Televisión:

El espejo de la bruja (2016)

Leverage (2019)

Sabuesos (2023)

Además de su talento en la actuación, Kim Sae-ron era conocida por su carisma y versatilidad en pantalla. Su repentino fallecimiento ha causado gran impacto entre sus seguidores, quienes han expresado su tristeza en redes sociales. Mientras la investigación continúa, la industria del entretenimiento en Corea del Sur lamenta la pérdida de una de sus jóvenes promesas.