CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     
Cultura Asiática

Estrenos k-dramas noviembre 2025 en Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney: fechas, horarios y dónde ver nuevas series asiáticas en español latino

Noviembre de 2025 trae una emocionante variedad de k-dramas en plataformas como Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video. Actores como Lee Jung Jae y Ji Chang Wook regresan a escena con estas nuevas series.

Fecha de estreno, canales y protagonistas de los nuevos dramas en noviembre de 2025.
Fecha de estreno, canales y protagonistas de los nuevos dramas en noviembre de 2025. | Foto: composición LR/TVING/tvN

El calendario de estrenos de k-dramas en noviembre de 2025 llega con más de una docena de nuevas series disponibles en plataformas como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max y Viki Rakuten. La oferta incluye dramas coreanos de romance, acción, thriller psicológico, comedia juvenil y fantasía histórica, todos con fechas y canales ya confirmados.

Entre los títulos más esperados figuran los regresos de los aclamados Lee Jung Jae ('El juego del calamar') y Ji Chang Wook, este último con 'The Manipulated', y una esperada producción junto a la nueva dupla conformada por Kang Tae Oh y Kim Se Jeong. En esta nota encontrarás el listado completo de k-dramas que se estrenan este mes, con sinopsis, fechas, reparto y dónde verlos en streaming.

Final explicado de 'Bon appétit, majestad': así terminó el capítulo 12 del drama coreano de Netflix

lr.pe

'Last Summer' / 'El verano pasado'

Un reencuentro entre amigos de la infancia revive heridas del pasado y sentimientos no resueltos de su primer amor. La serie coreana 'El verano pasado' es protagonizada por Lee Jae Wook ('Alquimia de almas') y Choi Sung Eun.

  • Fecha de estreno: 1 de noviembre
  • Plataforma: KBS2
  • Reparto: Lee Jae Wook, Choi Sung Eun y Kim Gun Woo.

'Nice To Not Meet You' / 'Encantado de conocerte'

Una periodista idealista y un actor arrogante se ven obligados a colaborar en un proyecto que ninguno desea. Lo que comienza como una guerra de egos se transforma en una historia de amor inesperada.

  • Fecha de estreno: 3 de noviembre
  • Plataforma: tvN / Amazon Prime Video
  • Reparto: Lee Jung Jae, Lim Ji Yeon, Kim Ji Hoon y Seo Ji Hye.

'El genio y los deseos' en Netflix: ¿a qué hora sale el nuevo drama coreano?

lr.pe

'The Manipulated' / 'Manipulado'

Ji Chang Wook interpreta a un hombre que, tras ser condenado injustamente, regresa para vengarse de quienes arruinaron su vida, especialmente de la mente maestra detrás de su caída (Do Kyung Soo). Un thriller psicológico que explora los límites de la justicia y la obsesión.

  • Fecha de estreno: 5 de noviembre
  • Plataforma: Disney+
  • Reparto: Ji Chang Wook, Do Kyung Soo (D.O. de EXO), Lee Kwang Soo, Jo Yoon Soo y Kim Jong Soo.

'Dear X' / 'Querido X'

Una actriz de renombre vive atrapada entre la fama y sus secretos más oscuros. Su vida perfecta se desmorona cuando un antiguo escándalo amenaza con salir a la luz. El k-drama está basado en un popular webtoon del mismo nombre.

  • Fecha de estreno: 6 de noviembre
  • Plataforma: TVING / HBO Max
  • Reparto: Kim Yoo Jung, Kim Young Dae y Kim Do Hoon.

'Moon River'

Un príncipe y una mujer sin memoria intercambian cuerpos en un mundo de fantasía histórica. Entre intrigas palaciegas y secretos del pasado, deberán encontrar el camino de regreso a sus verdaderas identidades.

  • Fecha de estreno: 7 de noviembre
  • Plataforma: MBC / Viki Rakuten
  • Reparto: Kang Tae Oh, Kim Se Jeon y Lee Shin Young 

'Dynamite Kiss'

Comedia romántica coreana que sigue a una mujer soltera que simula estar casada para obtener empleo, sin imaginar que terminará enamorada de su jefe.

  • Fecha de estreno: 12 de noviembre
  • Plataforma: SBS / Netflix
  • Reparto: Jang Ki Young y Ahn Eun Jin.
