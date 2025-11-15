¿Cuándo sale el capítulo 3 de 'Beso dinamita' en español latino y dónde ver online?

El capítulo 3 de 'Beso dinamita' ya genera expectativa entre los seguidores. Tras un estreno explosivo, el nuevo k-drama de comedia romántica protagonizado por Jang Ki Yong y Ahn Eun Jin se ha convertido en tendencia en redes sociales y su plataforma de streaming, consolidándose como una de las producciones más comentadas del momento. Con apenas dos episodios emitidos, la historia ha capturado la atención gracias a escenas intensas que van desde el accidentado encuentro en la isla de Jeju hasta el beso que encendió la pasión entre el exitoso consultor Kong Ji Hyeok y la desempleada Ko Da Rim, y su posterior separación.

Ahora la trama se encamina hacia un giro inesperado. Da Rim finge tener un hijo y un esposo para conseguir empleo en una empresa, sin sospechar que volvería a unir su camino al de Ji Hyeok. Este nuevo episodio promete destapar más secretos y mantener la tensión romántica que ha consolidado a 'Dynamite Kiss' como una de las series coreanas de la temporada.

¿Cuándo sale el capítulo 3 de 'Beso dinamita'?

Si te quedaste con ganas de más, apunta la fecha: el capítulo 3 de 'Beso dinamita' se estrenará el miércoles 19 de noviembre, mientras que el episodio 4 llegará inmediatamente después, el jueves 20 de noviembre. De esta manera, la historia continúa con un ritmo que mantiene a los fanáticos atentos semana a semana.

La serie, bajo la dirección de Kim Jae Hyun, seguirá lanzando nuevos capítulos cada miércoles y jueves hasta completar los 14 episodios programados para esta temporada.

¿Dónde ver 'Beso dinamita' en español online?

Los nuevos capítulos de 'Beso dinamita' se emiten en Corea del Sur a través del canal SBS, mientras que los seguidores internacionales pueden ver la serie en Netflix, disponible tanto en su idioma original con subtítulos como con la opción de audio doblado al español latino. Esta estrategia de distribución asegura que la audiencia mundial acceda al contenido en simultáneo con su transmisión oficial.

Es importante precisar que para ver 'Dynamite Kiss' en Netflix se necesita una suscripción activa, cuyos planes en Perú comienzan desde S/.28,90. La serie con Jang Ki Young y Ahn Eun Jin no está disponible en plataformas legales gratuitas. Aunque sitios como HiTV ofrecen el contenido, se trata de una distribución sin autorización, con retrasos de varios días y subtítulos de menor calidad, lo que afecta la experiencia de los espectadores y no garantiza el acceso oficial al drama.