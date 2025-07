No es BTS ni BLACKPINK: estos son los grupos de k-pop que lideran las listas de Spotify

Oficialmente, el K-pop tiene nuevas figuras estelares. 'Saja Boys' y 'HUNTR/X', los grupos creados exclusivamente para el éxito de Netflix, 'KPop Demon Hunters', encabezan la lista de más escuchados en Spotify EE. UU. Sin embargo, el pasado 4 de julio esta película animada marcó historia cuando Saja Boys se convirtió en el primer grupo masculino de K-pop en llegar al #1 en la historia de Spotify. La canción que logró este hito fue 'Your Idol', la cual alcanzó 1.269 millones de reproducciones.

No obstante, HUNTR/X no se queda atrás, ya que llegaron al puesto #2 con su tema 'Golden', superando a grandes figuras como 'BLACKPINK' y estableciendo nuevos récords como el grupo de K-pop femenino líder en la historia de Spotify EE. UU. Además, el éxito animado de Netflix ha ocupado otras posiciones dentro del Top 10 con canciones como 'Soda Pop' de Saja Boys y 'How It's Done' de HUNTR/X, logrando actualmente los puestos 8 y 9, respectivamente.

'Saja Boys' y 'HUNTR/X' superan a otros grupos de K-pop

La razón por la que se dice que ambos grupos de la película han superado a grupos ya establecidos de K-pop como BTS o BLACKPINK, es porque las únicas otras canciones de este género en llegar a la cima de este listado han sido por solistas o duetos y no grupales. Piezas como "Seven" de Jungkook de BTS, 'Who' de Jimin de BTS y "APT" de Rosé de BLACKPINK ya han llegado al puesto #1 de los ránkings globales. La canción de un grupo de K-pop con calificación más alta en el Top de Spotify estadounidense, hasta hace poco, era 'Dynamite', de BTS, que ocupó el tercer lugar en el 2020.

Sin embargo, el soundtrack de 'KPop Demon Hunters' ocupa el primer lugar de la lista de top álbumes global y el segundo lugar de top álbumes EE. UU. de Spotify. Asimismo, el ránking de Apple Music de los álbumes más escuchados en todo el mundo también la encabeza el soundtrack de la película.

¿De qué trata 'KPop Demon Hunters'?

El proyecto de Netflix, 'KPop Demon Hunters' o 'Las guerreras K-pop' en español es una película animada que trata sobre tres superestrellas: Rumi, Mira y Zoey. Ellas deben balancear sus dobles vidas como el trío musical de K-pop 'HUNTR/X', y cazadoras de demonios secretas. Sin embargo, los problemas surgen cuando no logran agotar las entradas para sus conciertos y deben enfrentarse a sus mayores enemigos: una popular boy band rival que, en realidad, son demonios.

El éxito de estas bandas ficticias no se limita solamente a la música. Actualmente, es catalogado como uno de los grandes éxitos del gigante de streaming del 2025, ya que se ha situado en el top 10 de películas más vistas de la plataforma por más de 10 días consecutivos. El triunfo de la película ha sido tanto, que el perfil de X de Netflix ahora tiene como descripción: "my little soda pop", como referencia a una de las canciones de la serie.