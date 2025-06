El esperado regreso de Jin de BTS a los escenarios ha emocionado a millones de fanáticos alrededor del mundo. Luego de concluir su servicio militar obligatorio, el mayor del grupo de k-pop volvió con fuerza, inaugurando su tour 2025 ‘RUNSEOKJIN_EP.TOUR’. El 28 de junio, la estrella de bangttan ofreció un espectáculo inolvidable en el Estadio Auxiliar de Goyang, Corea del Sur, marcando así el inicio oficial de su serie de conciertos que recorrerá Asia, Estados Unidos y Europa.

El cantante coreano no solo deleitó al público con su carisma y su poderosa voz, sino que también regaló momentos entrañables junto a ARMY. El show contó con invitados especiales como J-Hope, Namjoon y V, quienes no quisieron perderse el reencuentro de su compañero con los escenarios. Entre imágenes, videos y ovaciones, Jin demostró que, tras casi cinco años alejado de los escenarios como solista, sigue siendo una de las figuras más queridas del k-pop.

Concierto de Jin de BTS: así fue la espectacular presentación de la estrella k-pop

Jin inició su esperado concierto con una impactante interpretación de 'Running Wild', la canción principal de su primer álbum en solitario 'Happy', que rápidamente encendió el estadio. El público coreó sin descanso cada verso mientras el artista saltaba y animaba a todos con su característica energía. Luego continuó con temas como 'I'll Be There', 'With the Clouds' y 'Falling', preparando el terreno para una velada cargada de emociones.

Durante el concierto, Jin no dudó en saludar con cariño a ARMY, incluso confesando: “Tenía muchas ganas de dar el beso, y en las entrevistas dije que esperaría para hacerlo en el concierto”, antes de lanzar un beso volador que hizo vibrar a los asistentes. La noche incluyó dinámicas interactivas con el público, como el 'Juego de Telepatía', donde Jin trató de adivinar palabras clave que ARMY expresaba solo con gestos. Cada acierto determinaba el atuendo que usaría para su interpretación de 'Super Tuna'.

Jin. Foto: difusión/X

Jin explicó que esta gira es el broche de oro de su espectáculo “Run Jin”, y manifestó su entusiasmo por llevar el show a fans internacionales. Con el lema “¡Run Jin!”, enseñó el eslogan característico del tour, que fue repetido por miles de voces en el estadio, consolidando así el ambiente festivo y único del evento.

Canciones del tour 2025 de Jin

El setlist del tour 2025 de Jin incluyó un recorrido por sus temas más íntimos y también por sus propuestas más festivas. Después del segmento interactivo con el público, regaló emotivas versiones al piano de 'I will come to you' y 'Abyss', donde confesó: “Estaba tan nervioso que me temblaban las piernas”. Luego recuperó el ritmo con 'Background' y 'Another Level', mostrando su faceta rockera y haciendo que el estadio entero coreara su nombre.

'Running Wild'

' I’ll Be There'

'With The Clouds'

'Falling'

'Don’t Say You Love Me'

'Super Tuna'

'I will come to you'

'Abyss'

'Background'

'Another Level'

'Loser feat. YENA'

'Rope It'

'Dynamite'

'Butter'

'Mikrokosmos'

'Spring Day'

'The Astronaut'

'Nothing Without Your Love'

'Epiphany'

'Moon'

'To Me, Today'

V, RM, y J-Hope. Foto: difusión/X

¿Dónde ver los conciertos de Jin de BTS?

Para quienes no puedan asistir presencialmente a los conciertos de Jin, hay buenas noticias: el tour se transmitirá a través de la plataforma Weverse. Así, ARMY de todo el mundo tendrá la oportunidad de disfrutar en vivo de las presentaciones del artista coreano, comenzando por los shows en Corea del Sur y continuando con las fechas programadas en Japón, Estados Unidos y Europa.

El tour 2025 incluye doble fecha en Goyang los días 28 y 29 de junio, luego se trasladará al Makuhari Messe en Chiba, Japón, el 5 y 6 de julio, con paradas posteriores en Osaka. Más adelante, Jin viajará a Estados Unidos con presentaciones en California, Texas, Florida y Nueva Jersey, antes de cerrar con dos grandes conciertos en Londres y Ámsterdam en agosto. Un recorrido que promete imágenes, videos y momentos inolvidables para los fans del k-pop en todo el planeta.