¡'Estamos muertos 2' cada vez más cerca! La exitosa serie coreana original de Netflix presentó un avance de producción que emocionó a los fans, al mostrar el regreso de los entrañables actores que conquistaron al público global en la primera entrega. Además, la segunda temporada confirmó la incorporación de varios rostros frescos al elenco, entre los que destacan dos figuras que recientemente impactaron al público con su participación en 'El juego del calamar'.

A tres años de su gran lanzamiento en 2022, 'All of Us Are Dead' sigue generando emoción entre los miles de fanáticos que conquistó en todo el mundo, quienes esperan conocer qué pasará con la nueva mutación de zombies y con los protagonistas que sobrevivieron al brote de la epidemia en el instituto.

'Estamos muertos 2' revela nuevo avance: conoce de qué se trata

Prepárate para una nueva dosis de horror y supervivencia. El reciente adelanto de 'Estamos muertos 2' revela el emotivo reencuentro de los actores cuyos personajes lograron sobrevivir en la primera temporada: Park Ji Hu, Yoon Chan Young, Cho Yi Hyun y Lomon, Juntos, las estrellas de 'All od Us Are Dead' participan en la esperada lectura inicial del guion de la segunda entrega, marcando así el arranque oficial de la producción, que nuevamente contará con la dirección de Lee Jae Kyu y el guion de Chun Sung Il.

En el video también se deja ver la aparición de un infectado, lo que añade una dosis extra de emoción. Además, se presentan a los nuevos integrantes del reparto, quienes prometen intensificar la acción en esta historia, la cual está basada en el popular webtoon del mismo nombre.

Netflix presenta a los nuevos actores de 'Estamos muertos 2'

Uno de los nuevos fichajes de 'Estamos muertos 2' es Roh Jae Won, actor surcoreano de 31 años que captó la atención del público con su papel como el jugador 124 en las temporadas 2 y 3 de 'El juego del calamar', otra producción de alto impacto que fascinó tanto a seguidores de los k-dramas como a espectadores ocasionales. En esta segunda temporada de la serie de zombie, dará vida a Han Du Seok, jefe del equipo del Servicio Nacional de Inteligencia y personaje clave en el desarrollo de la trama.

Por su parte, Kim Si Eun —quien también brilló en 'Squid Game 2'— se suma al reparto interpretando a la carismática estudiante universitaria Ju Ran. A ella se unen Lee Min Jae y Yoon Ga Yi, reconocidos por su participación en destacadas series coreanas, que ahora aportarán frescura y dinamismo al esperado regreso de 'All of Us Are Dead'.