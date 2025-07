‘Mis 84 m²’ (Wall to Wall, en inglés) es la nueva película coreana que llegó a Netflix este 18 de julio de 2025 y ya está dando de qué hablar por su fuerte crítica social. Dirigida por Kim Tae-joon y Sharon S. Park, este thriller psicológico retrata la cruda realidad que enfrentan los jóvenes en Corea del Sur para acceder a una vivienda propia. Con tintes de terror y un ambiente cada vez más claustrofóbico, la historia muestra cómo ese sueño moderno puede convertirse en una pesadilla marcada por la ansiedad, la desconfianza y la presión social.

La cinta también marca el esperado regreso de Kang Ha-neul, reconocido actor de k-dramas y recordado recientemente por interpretar al jugador 388 en ‘El juego del calamar’. En esta nueva faceta, da vida a un oficinista común que finalmente compra su primer departamento, un espacio de 84 metros cuadrados, pero que pronto revela un entorno hostil, cargado de tensiones vecinales y psicológicas. A continuación, te contamos quiénes lo acompañan en la pantalla y todos los detalles.

¿Quiénes son los personajes y actores de ‘Mis 84 m²’?

Kang Ha-neul como Noh Woo-seong

Kang Ha-neul interpreta a Noh Woo-seong, un oficinista que, tras años de esfuerzo, logra comprar su propio departamento de 84 m² en Seúl. Lo que parecía el inicio de una nueva etapa pronto se transforma en una pesadilla: ruidos inexplicables, vecinos conflictivos y un ambiente opresivo lo llevan al borde del colapso. Agobiado por las deudas hipotecarias y la tensión constante, Woo-seong inicia una desesperada búsqueda por respuestas. Kang Ha-neul, recordado por su papel como el jugador 388 en 'El juego del calamar' 2 y 3, también ha participado en doramas como 'Love Reset' y 'El sabor de lo nuestro'.

Yeom Hye-ran como Eun-Hwa

Yeom Hye-ran interpreta a Eun-hwa, la presidenta de la comunidad del edificio, quien intenta sin éxito mantener la armonía entre los vecinos ante las crecientes tensiones. Aunque Noh Woo-seong acude a ella para quejarse por los ruidos, ella le pide paciencia, buscando calmar los ánimos sin tomar partido. Yeom Hye-ran es una actriz reconocida y ha brillado en producciones como 'La gloria', 'La chica enmascarada' y '¿Si la vida te da mandarinas...?'.

Seo Hyun-woo como Jin-ho

Seo Hyun-woo interpreta a Jin-ho, el enigmático vecino que vive en el piso superior de Noh Woo-seong. Tras ser acusado por el vecino de abajo de causar los molestos ruidos, Noh decide enfrentarlo, pero pronto ambos terminan colaborando para descubrir el verdadero origen del sonido que perturba a todo el edificio. Jin-ho, que trabaja como periodista, aporta una mirada más analítica a la situación. Seo Hyun-woo es reconocido en la industria del cine surcoreano por su participación en aclamadas cintas como 'Decision to Leave' y 'The Man Standing Next'.

Más actores de ‘Mis 84 m²’

Además del reparto principal, 'Mis 84 m²' cuenta con otros personajes que aportan tensión y misterio a la historia, aunque sus identidades aún no han sido del todo reveladas. Algunos de ellos tienen apariciones breves pero significativas en la vida de Noh Woo-seong, y podrían estar ligados a los secretos del edificio.

Jeon Jin-oh

Cho Han-jun

¿De qué trata la película ‘Mis 84 m²’ de Netflix?

Desde el 18 de julio de 2025, los usuarios de Netflix pueden acceder al intenso thriller surcoreano 'Mis 84 m²' con solo tener una cuenta activa. La cinta retrata la historia de Woo Seong, un hombre que alcanza su meta de comprar un departamento de 84 metros cuadrados, una medida simbólica del éxito en Corea del Sur, pero pronto se ve atrapado en un entorno lleno de tensión, ruidos inexplicables y conflictos vecinales que minan su estabilidad emocional.

Lejos de ser un triunfo, la nueva vivienda se convierte en una fuente de angustia constante. Con una dirección precisa a cargo de Kim Tae-joon y Sharon S. Park, la película expone cómo la presión del sueño inmobiliario puede derivar en una pesadilla silenciosa. El ruido que no deja en paz al protagonista funciona como una metáfora de las cargas financieras, sociales y mentales que enfrentan muchos jóvenes propietarios en el país asiático.