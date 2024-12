Actor coreano Park Min Jae murió a los 32 años por un paro cardíaco en China

El trágico fallecimiento de Park Min Jae fue confirmado oficialmente por su agencia, Big Title, el 2 de diciembre. Según el comunicado, el actor sufrió un paro cardíaco repentino mientras se encontraba en China el 29 de noviembre. Su agencia, que expresó su profundo pesar por la partida inesperada del actor, destacó su talento y pasión por la actuación.

La muerte de Park Min Jae: un adiós inesperado para el mundo del entretenimiento

Hwang Ju Hye, directora ejecutiva de Big Title, compartió un emotivo mensaje en redes sociales, recordando los planes que Min Jae tenía para su futuro. "El tipo que dijo que conquistaría China y emprendería un viaje de un mes, ahora ha emprendido un viaje mucho más largo", escribió, aludiendo a los sueños y ambiciones del actor.

El hermano de Park Min Jae publicó un conmovedor mensaje a través de las redes sociales del actor: “Mi amado hermano nos dejó para descansar en paz. Espero que la mayor cantidad posible de personas lo recuerden y lo honren”.

La repentina muerte del actor Park Min Jae ha dejado una profunda huella en la industria del entretenimiento surcoreano y en sus seguidores alrededor del mundo. Reconocido por sus papeles en diversas producciones de televisión y dramas, el actor fue conocido por su gran talento y su creciente popularidad. Entre sus trabajos más destacados se encuentran series como 'Mr. Lee, Look!', 'Apareció en Deborah', 'Goryeo-Gran War' y 'As Long as He Raised His Finger'.

El actor también participó en varios otros proyectos, entre ellos 'Tomorrow', 'Little Women', 'The Fabulous' y 'The Law of Attraction'. Su último proyecto fue como invitado en la serie web 'My Damn Business'. Los fans del actor, además de lamentar su partida, recuerdan con cariño los momentos que dejó en la pantalla y su dedicación a cada uno de sus papeles.

¿Dónde será velado el actor Park Min Jae?

El funeral de Park Min Jae se llevará a cabo el 4 de diciembre a las 9:30 a.m. en la Sala 9 del Salón de Funerarias del Hospital Universitario Nacional de Seúl. El lugar de su entierro aún no ha sido determinado, pero la ceremonia de despedida reunirá a familiares, amigos y colegas para rendirle un último homenaje. Además, se celebrará un servicio conmemorativo en la Sala 9 del Salón de Funerarias del Hospital de la Universidad Femenina Ewha de Seúl, lugar en el que se podrán expresar condolencias y recordar al actor.