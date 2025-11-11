‘Macross Plus’ llega a los cines peruanos del 13 al 16 de noviembre, remasterizada y en celebración de su 30 aniversario. La icónica película de ciencia ficción se proyectará en Cineplanet. Fotos: difusión | Fotos: difusión

‘Macross Plus’ llega a los cines peruanos del 13 al 16 de noviembre, remasterizada y en celebración de su 30 aniversario. La icónica película de ciencia ficción se proyectará en Cineplanet. Fotos: difusión | Fotos: difusión

Considerada una obra precursora en el uso del 3D y la animación digital, ‘Macross Plus’ se proyectará en las salas de cine de Cineplanet del 13 al 16 de noviembre, gracias a Arcade Media. Esta icónica película de ciencia ficción llega por primera vez a los cines peruanos para celebrar su 30 aniversario en versión remasterizada. La cinta es considerada un punto de inflexión en la historia del anime, tanto por su técnica visual como por su profundidad narrativa.

‘Macross Plus’, una de las películas más emblemáticas de la animación japonesa, ha sido dirigida por Shōji Kawamori, reconocido creador de ‘The Super Dimensión Fortress Macross’ y colaborador en títulos como ‘Transformers’, ‘Ghost in the Shell’ y ‘Cowboy Bebop’. Esta es la oportunidad perfecta para los verdaderos amantes del anime de revivir en pantalla grande una de las joyas más importantes de la animación japonesa contemporánea.

¿De qué trata ‘Macross Plus’?



Tres décadas después de la gran guerra entre los humanos y los Zentradi, en enero del 2040, la paz reina entre ambas civilizaciones, pero aún existen rencores que comienzan a causar estragos con peligro de una nueva guerra. Al mismo tiempo, el gobierno de la ONU está desarrollando nuevas tecnologías de combate en el planeta Eden. Los pilotos de pruebas militares y antiguos amigos de la infancia, Isamu Alva Dyson y Guld Goa Bowman, son los seleccionados para pilotar cada uno un nuevo avión (el YF-19 y el YF-21) para el Proyecto Super Nova. Su rivalidad va escalando al mismo ritmo violento que el mundo a su alrededor.

Con música de la reconocida compositora Yoko Kanno (Cowboy Bebop, Wolf’s Rain), ‘Macross Plus’ combina acción, drama, romance y ciencia ficción en una experiencia cinematográfica que sigue siendo tan vigente como innovadora.

El éxito detrás de ‘Macross Plus’



Estrenada originalmente en 1995, ‘Macross Plus’ fue una producción pionera al integrar gráficos 3D por computadora con animación tradicional, abriendo el camino a una nueva era en el anime. Su tono maduro, su exploración del vínculo entre humanidad y tecnología, y su espectacular banda sonora la consolidaron como una de las obras más influyentes de las últimas tres décadas. Hoy, sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas y fanáticos del género.



El éxito del filme en Chile, México y Argentina, donde ha sido recientemente reestrenado con gran acogida, anticipa una entusiasta recepción en el público peruano. La saga Macros —reconocida por sus tres pilares: mechas, música y amor— ha trascendido fronteras y se mantiene como una de las franquicias más queridas del anime clásico.