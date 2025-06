Muere Jack Betts a los 96 años: actor estuvo en películas como ‘Spiderman’ y ‘Batman Forever’

El actor Jack Betts, reconocido por su extensa carrera en cine, teatro y televisión, falleció el jueves 19 de junio a los 96 años en su hogar en Los Osos, California. La confirmación de su deceso llegó a través de su sobrino, Dean Sullivan, y fue reportada por The Hollywood Reporter.

Betts se destacó por su versatilidad, especialmente en los spaghetti westerns europeos de la década de 1960, y dejó huella en populares series de televisión como ‘Friends’ y ‘Everybody Loves Raymond’. Uno de sus papeles más memorables en la gran pantalla fue el de Henry Balkan en ‘Spider-Man’ (2002), donde interpretó al ejecutivo despedido por Norman Osborn (Willem Dafoe) antes de ser asesinado por el Duende Verde.

¿Quién era Jack Betts, actor de ‘Spiderman’ y ‘Batman forever’?

Nacido el 11 de abril de 1929 en Jersey City, Nueva Jersey, y trasladado a Miami a los 10 años, Jack Betts encontró su pasión por la actuación al observar a Laurence Olivier en la película Cumbres Borrascosas (1939).

Se formó en teatro en la Universidad de Miami y realizó su debut en Broadway en 1953. Su carrera despegó cuando Lee Strasberg le otorgó una beca para estudiar en el renombrado Actors Studio, donde posteriormente colaboró con Elia Kazan en producciones como Cat on a Hot Tin Roof y Sweet Bird of Youth.

Además, Betts dejó una marca significativa en el cine europeo, especialmente bajo el seudónimo de Hunt Powers, participando en más de 15 spaghetti westerns entre 1966 y 1973, comenzando con su actuación en Sugar Colt, dirigida por Franco Giraldi.

Jack Betts también fue un apasionado por el arte

Jack Betts, reconocido por su participación en telenovelas como "One Life to Live" y "General Hospital", también dejó su huella en el cine con películas como "Falling Down", "Gods and Monsters", donde encarnó a Boris Karloff, "Batman Forever" y "8MM".

Su trayectoria teatral incluye una notable actuación en "Drácula" entre 1977 y 1980, donde tuvo la oportunidad de asumir el papel del icónico vampiro en una función especial como suplente de Raúl Juliá, un hito que él mismo consideró como uno de los más destacados de su carrera.

Betts, ferviente amante del arte escénico y miembro activo del Actors Studio, fue recordado por el Beverly Hills Playhouse como una figura inspiradora para las nuevas generaciones de actores. “Tuvimos la fortuna de disfrutar de su gran espíritu, pasión y verdadera dedicación al oficio”, expresaron tras su fallecimiento.