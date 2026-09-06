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'Cuatro manos, dos sonatas': reparto completo del nuevo k-drama de Song Kang en Netflix

Song Kang regresa a los k-dramas tras su servicio militar. En 'Cuatro manos, dos sonatas', disponible en Netflix, lidera el reparto junto a Lee Jun Young y Jang Gyu Ri.

'Cuatro manos, dos sonatas' tendrá 12 capítulos en Netflix.
'Cuatro manos, dos sonatas' tendrá 12 capítulos en Netflix. | Foto: tvN
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‘Cuatro manos, dos sonatas’ llegó a Netflix con una historia que pone la música clásica en el centro de una amistad y rivalidad entre dos jóvenes pianistas. La serie surcoreana sigue a Kang Bi O y Choi Jeong Yo, dos talentos de orígenes opuestos que coinciden en una prestigiosa escuela de artes y terminan unidos por una relación tan competitiva como cercana.

El k-drama reúne a figuras conocidas de la televisión surcoreana junto a una historia que recorre la adolescencia y el salto hacia la adultez de sus protagonistas. Song Kang, Lee Jun Young y Jang Gyu Ri encabezan un reparto que también incluye a intérpretes con amplia experiencia.

PUEDES VER: ¿Cuándo salen los nuevos capítulos de 'Cuatro manos, dos sonatas'? Fechas y guía completa del nuevo k-drama de Netflix

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Song Kang es Kang Bi O

Song Kang regresa a los k-dramas tras el servicio militar con ‘Cuatro manos, dos sonatas’, donde interpreta a Kang Bi O, un pianista prodigio cuya vida gira alrededor de la búsqueda de la perfección y una fuerte presión familiar. Bi O estudia en la Korea Arts High School y encuentra en Choi Jeong Yo a un rival capaz de poner en duda todo aquello que creía dominar. El actor coreano alcanzó gran popularidad con producciones como ‘Love Alarm’ y ‘Sweet Home’, además de ‘Nevertheless’ y ‘My Demon’.

Lee Jun Young interpreta a Choi Jeong Yo

A sus 29 años, Lee Jun Young da vida a Choi Jeong Yo, un joven con un talento natural para el piano que dejó de lado su potencial debido a las dificultades de su vida familiar. Su llegada a la escuela de artes lo lleva a reencontrarse con Bi O y abre una rivalidad que poco a poco adquiere otra dimensión. El intérprete, exintegrante de U-KISS también conocido como Jun, ha ganado reconocimiento por sus papeles en ‘Weak Hero Class 2’, ‘When Life Gives You Tangerines’ y ‘Mask Girl.

'Cuatro manos, dos sonatas', con Song Kang y Lee Jun Young, tendrá 12 capítulos

'Cuatro manos, dos sonatas', con Song Kang y Lee Jun Young, tendrá 12 capítulos. Foto: Netflix

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Jang Gyu Ri es Hong Jae In

Jang Gyu Ri, de 28 años, completa el trío principal como Hong Jae In, una estudiante de viola con oído absoluto y amiga de la infancia de Bi O. Su sensibilidad musical le permite reconocer el talento de Jeong Yo y desempeña un papel importante en el encuentro entre los dos pianistas. La actriz y exintegrante de fromis_9 ha participado en series como ‘Cheer Up’, ‘Pyramid Game’, ‘Cuando el teléfono suena’ y ‘Está bien no estar bien’.

¿Quiénes completan el reparto de ‘Cuatro manos, dos sonatas’?

El reparto de 'Cuatro manos, dos sonatas' amplía el entorno familiar, académico y social de los protagonistas:

  • Yoon Se Ah es Kang Ji Hye, madre de Kang Bi O
  • Jung Jin Young es Kang Seung Woon, abuelo de Bi O y reconocido director de orquesta
  • Sung No Jin es Choi Gi Taek
  • Kim Min es el director Kim
  • Kim Hye Hwa es Han Hyeon Jeong
  • Kim Joo Hun es Do Hyeon Soo
  • Seo Jae Hee es Yun Seon Jo
  • Lee Sang Jun es Yun Han Rim
  • Yoo Tae Joo es Jang Seok Hwan
  • Lee Myeong Ro es Hyeon Cheol.
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