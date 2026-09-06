'Cuatro manos, dos sonatas': reparto completo del nuevo k-drama de Song Kang en Netflix
Song Kang regresa a los k-dramas tras su servicio militar. En 'Cuatro manos, dos sonatas', disponible en Netflix, lidera el reparto junto a Lee Jun Young y Jang Gyu Ri.
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‘Cuatro manos, dos sonatas’ llegó a Netflix con una historia que pone la música clásica en el centro de una amistad y rivalidad entre dos jóvenes pianistas. La serie surcoreana sigue a Kang Bi O y Choi Jeong Yo, dos talentos de orígenes opuestos que coinciden en una prestigiosa escuela de artes y terminan unidos por una relación tan competitiva como cercana.
El k-drama reúne a figuras conocidas de la televisión surcoreana junto a una historia que recorre la adolescencia y el salto hacia la adultez de sus protagonistas. Song Kang, Lee Jun Young y Jang Gyu Ri encabezan un reparto que también incluye a intérpretes con amplia experiencia.
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Song Kang es Kang Bi O
Song Kang regresa a los k-dramas tras el servicio militar con ‘Cuatro manos, dos sonatas’, donde interpreta a Kang Bi O, un pianista prodigio cuya vida gira alrededor de la búsqueda de la perfección y una fuerte presión familiar. Bi O estudia en la Korea Arts High School y encuentra en Choi Jeong Yo a un rival capaz de poner en duda todo aquello que creía dominar. El actor coreano alcanzó gran popularidad con producciones como ‘Love Alarm’ y ‘Sweet Home’, además de ‘Nevertheless’ y ‘My Demon’.
Lee Jun Young interpreta a Choi Jeong Yo
A sus 29 años, Lee Jun Young da vida a Choi Jeong Yo, un joven con un talento natural para el piano que dejó de lado su potencial debido a las dificultades de su vida familiar. Su llegada a la escuela de artes lo lleva a reencontrarse con Bi O y abre una rivalidad que poco a poco adquiere otra dimensión. El intérprete, exintegrante de U-KISS también conocido como Jun, ha ganado reconocimiento por sus papeles en ‘Weak Hero Class 2’, ‘When Life Gives You Tangerines’ y ‘Mask Girl.
'Cuatro manos, dos sonatas', con Song Kang y Lee Jun Young, tendrá 12 capítulos. Foto: Netflix
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Jang Gyu Ri es Hong Jae In
Jang Gyu Ri, de 28 años, completa el trío principal como Hong Jae In, una estudiante de viola con oído absoluto y amiga de la infancia de Bi O. Su sensibilidad musical le permite reconocer el talento de Jeong Yo y desempeña un papel importante en el encuentro entre los dos pianistas. La actriz y exintegrante de fromis_9 ha participado en series como ‘Cheer Up’, ‘Pyramid Game’, ‘Cuando el teléfono suena’ y ‘Está bien no estar bien’.
¿Quiénes completan el reparto de ‘Cuatro manos, dos sonatas’?
El reparto de 'Cuatro manos, dos sonatas' amplía el entorno familiar, académico y social de los protagonistas:
- Yoon Se Ah es Kang Ji Hye, madre de Kang Bi O
- Jung Jin Young es Kang Seung Woon, abuelo de Bi O y reconocido director de orquesta
- Sung No Jin es Choi Gi Taek
- Kim Min es el director Kim
- Kim Hye Hwa es Han Hyeon Jeong
- Kim Joo Hun es Do Hyeon Soo
- Seo Jae Hee es Yun Seon Jo
- Lee Sang Jun es Yun Han Rim
- Yoo Tae Joo es Jang Seok Hwan
- Lee Myeong Ro es Hyeon Cheol.