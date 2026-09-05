¿Cuándo salen los capítulos de 'Cuatro manos, dos sonatas'?: fechas y guía completa del nuevo k-drama de Netflix

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Tras su servicio militar, Song Kang está de regreso en los dramas coreanos con ‘Cuatro manos, dos sonatas’ (‘Four Hands, Two Sonatas’), una historia ambientada en el competitivo mundo de la música clásica. La producción reúne al actor con Lee Jun Young y Jang Gyu Ri en una trama que combina rivalidad, amistad, expectativas familiares y crecimiento personal.

El k-drama ya comenzó su recorrido en Netflix y contará con una primera temporada de 12 episodios. La serie, emitida en simultáneo en Corea del Sur por el canal tvN, presentará dos episodios por semana, por lo que los seguidores deberán esperar hasta octubre para conocer el desenlace.

¿De qué trata ‘Cuatro manos, dos sonatas’ y quiénes actúan?

La historia sigue a Kang Pi O (Song Kang), un pianista prodigio que ha dedicado su vida a alcanzar la perfección y cumplir con las altas expectativas que pesan sobre él. Su mundo cambia cuando conoce a Choi Jeong Yo (Lee Jun Young), un joven con un talento natural para el piano, pero con una historia personal y familiar muy distinta. El encuentro entre ambos da paso a una rivalidad que también los obliga a reconocer sus propias fortalezas y debilidades.

A ellos se suma Hong Jae In (Jang Gyu Ri), una estudiante de viola con oído absoluto que ocupa un lugar importante en la historia. El elenco también incluye a Yoon Se Ah, Jung Jin Young, Sung No Jin, Kim Min, Kim Hye Hwa, Kim Joo Hun y Seo Jae Hee. La serie explora la amistad, la competencia y el proceso de maduración de sus protagonistas dentro de una prestigiosa escuela de artes.

Lee Jun Young y Song Kang en 'Cuatro manos, dos sonatas'. Foto: Netflix

Fecha de estreno de cada capítulo de ‘Cuatro manos, dos sonatas’

‘Cuatro manos, dos sonatas’ se estrenó el 29 de agosto de 2026 y tendrá un total de 12 capítulos. La dirección está a cargo de Park Hyun Seok (‘Uncontrollably Fond’, ‘Secret Forest' 2’), mientras que Shin Yi Won firma el guion. En Corea del Sur, la producción también se emite por tvN los sábados y domingos, mientras que para el público internacional está disponible en simultáneo en Netflix.

En Perú, los nuevos capítulos llegan a la plataforma de streaming a las 8.30 a. m., con dos estrenos cada fin de semana.

Episodio 1: sábado 29 de agosto de 2026

sábado 29 de agosto de 2026 Episodio 2: domingo 30 de agosto de 2026

domingo 30 de agosto de 2026 Episodio 3: sábado 5 de septiembre de 2026

sábado 5 de septiembre de 2026 Episodio 4: domingo 6 de septiembre de 2026

domingo 6 de septiembre de 2026 Episodio 5: sábado 12 de septiembre de 2026

sábado 12 de septiembre de 2026 Episodio 6: domingo 13 de septiembre de 2026

domingo 13 de septiembre de 2026 Episodio 7: sábado 19 de septiembre de 2026

sábado 19 de septiembre de 2026 Episodio 8: domingo 20 de septiembre de 2026

domingo 20 de septiembre de 2026 Episodio 9: sábado 26 de septiembre de 2026

sábado 26 de septiembre de 2026 Episodio 10: domingo 27 de septiembre de 2026

domingo 27 de septiembre de 2026 Episodio 11: sábado 3 de octubre de 2026

sábado 3 de octubre de 2026 Episodio 12: domingo 4 de octubre de 2026.

Así, la historia protagonizada por Song Kang y Lee Jun Young continuará su emisión durante septiembre y llegará a su capítulo final el 4 de octubre, fecha en la que se conocerá cómo termina la historia de amistad y rivalidad entre estos jóvenes pianistas.