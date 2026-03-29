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'Besos, Kitty' temporada 3: fecha de estreno de la serie de Netflix que sigue las aventuras amorosas de la hermana de Lara Jean

La tercera temporada de 'Besos, Kitty' se estrena en abril de 2026, reavivando las aventuras amorosas de Kitty Song Covey en la Korean Independent School of Seoul.

Lara Jean aparecerá en la tercera temporada de 'Besos, Kitty' Foto: Composición LR
Lara Jean aparecerá en la tercera temporada de 'Besos, Kitty' Foto: Composición LR | Difusión

¡La historia continúa! Las aventuras amorosas de Kitty Song Covey se han convertido en uno de los fenómenos juveniles más comentados de Netflix. Con una mezcla de romance adolescente, drama escolar y una estética inspirada en los k-dramas, la serie logró conectar con cientos de espectadores de todas partes del mundo. 

Tras meses de espera, la plataforma de streaming finalmente reveló que la temporada 3 de ‘Besos, Kitty’ llega con nuevos conflictos, relaciones más complejas y un tono ligeramente más maduro.

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¿Cuándo se estrena la temporada 3 de ‘Besos, Kitty’?

Netflix anunció que la tercera temporada se estrenará el jueves 2 de abril de 2026. La nueva entrega marcará el regreso de Kitty a la Korean Independent School of Seoul (KISS), donde vivirá su último año académico.

El anuncio fue celebrado en redes sociales. La incertidumbre se mantenía desde 2025, cuando la serie fue renovada sin una fecha concreta de estreno.

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Netflix revela nuevas imágenes de la temporada 3 de ‘Besos, Kitty’

Las primeras imágenes difundidas por la plataforma de la 'N' roja muestran a Kitty enfrentando nuevas dinámicas sociales y sentimentales. Una de las escenas más comentadas la presenta compartiendo un momento cercano con Yuri, mientras que otra vuelve a poner en el centro a Minho.

¿Qué retos enfrentará Kitty? 

La nueva temporada retomará los eventos pendientes del final anterior. Kitty seguirá explorando sus raíces familiares mientras enfrenta desafíos sentimentales que no quedaron resueltos.

Su relación con Minho quedó en pausa tras la decisión de él de alejarse, mientras que su vínculo con Yuri también atravesó momentos de tensión.

A esto se suma la aparición de nuevos personajes y secretos familiares, elementos que ampliarán el universo narrativo de la serie.

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El regreso de Lara Jean en la temporada 3 de ‘Besos, Kitty’

Uno de los momentos más esperados será el regreso de Lara Jean Covey, interpretada por Lana Condor, lo que reforzará la conexión con la saga original A todos los chicos de los que me enamoré.

Además, el elenco incorporará nuevos rostros como Sule Thelwell, Soy Kim y Christine Hwang, mientras que figuras ya conocidas como Sang Heon Lee, Minyeong Choi, Gia Kim y Anthony Keyvan retomarán sus papeles.

Detrás de cámaras, la tercera temporada contará con Valentina Garza como showrunner, tomando el relevo de Jessica O’Toole, junto a Jenny Han, quien continúa como productora ejecutiva.

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