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'Algo terrible está a punto de suceder' final explicado: ¿cuál es el final de Rachel y Nick en la serie de terror de Netflix?

La serie 'Algo terrible está a punto de suceder' lleva su historia a un cierre trágico y sobrenatural. Este es el final explicado de Rachel, Nicky y los Cunningham en la producción de Netflix.

'Algo terrible está a punto de suceder' viene conquistando Netflix. Foto: YouTube
'Algo terrible está a punto de suceder' viene conquistando Netflix. Foto: YouTube

Rachel Harkin llega a la boda convencida de que algo no encaja. En 'Algo terrible está a punto de suceder', la serie de terror de Netflix creada por Haley Z. Boston, ese presentimiento se vuelve el centro de una historia donde el amor, el destino y la muerte quedan atados a una vieja maldición familiar. Lo que comienza como una celebración en apariencia íntima deriva en una cadena de revelaciones que modifica por completo el sentido de cada escena previa.

La ficción, protagonizada por Camila Morrone como Rachel y Adam DiMarco como Nicholas 'Nicky' Cunningham, instala el horror desde los detalles: un viaje hacia una casa aislada, una familia extraña, un vestido desaparecido y una pregunta inquietante que persigue a la novia desde el inicio: “¿Estás segura de que es tu alma gemela?”.

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Final explicado de 'Algo terrible está a punto de suceder'

La historia da un giro cuando Rachel descubre que el peligro no proviene solo de la extraña familia de su prometido. Tras varias señales inquietantes en la casa de los Cunningham, sale a la luz que su propia madre murió desangrada el día de su boda, tal como le muestran en un antiguo video.

Ese hallazgo revela la verdadera maldición. Una antepasada hizo un pacto con la Muerte para recuperar a su prometido y, desde entonces, cada mujer de esa familia debe casarse con su alma gemela antes del atardecer del día de su boda o morir desangrada. Si no lo hace, el castigo alcanza a la familia del novio.

La duda central entonces deja de ser si Rachel quiere casarse y pasa a ser si Nicky es el hombre correcto. La serie también introduce al Testigo, personaje interpretado por Zlatko Burić, encargado de presenciar esas bodas marcadas por la maldición a lo largo de generaciones.

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¿Qué pasó con los Cunningham, Rachel y Nicky en la serie de Netflix?

Desde ese punto, 'Algo terrible está a punto de suceder' convierte la boda en una prueba definitiva. Rachel, ya consciente de la maldición, trata de verificar por todos los medios si Nicky es realmente su alma gemela. En esa búsqueda suma a Nell, interpretada por Karla Crome, y revisa registros familiares con la esperanza de encontrar una respuesta que le permita llegar al altar sin dudas. Lo trágico de la secuencia es que ninguna evidencia le ofrece certeza absoluta. Rachel termina avanzando porque decide confiar en lo que siente, no porque el misterio haya quedado resuelto.

El problema es que Nicky entra al altar con una crisis propia. Después de descubrir que su madre le fue infiel a su padre, la imagen que tenía de su familia se derrumba. En medio de ese golpe emocional, Rachel dice “sí”, pero él responde “no”. Esa negativa es el momento que activa el horror final. Rachel entiende de inmediato que Nicholas no cree en la maldición, aunque ella ya comprobó que es real. Para la protagonista, el rechazo no es apenas una humillación pública: es la confirmación de que el hombre al que ama no confió en su palabra cuando más lo necesitaba.

Jules y Nell intentan hacerlo reaccionar. Le piden que mire más allá del caos y entienda que, si ama a Rachel, no puede dejarla sola frente a una amenaza que ya empezó a desplegarse. Nicky tarda en comprenderlo. Solo cuando Victoria interviene y, sobre todo, cuando los Cunningham comienzan a morir, acepta que lo que Rachel advirtió desde el principio no era paranoia. Ahí la serie confirma la segunda parte de la maldición: al romperse la boda, la familia del novio paga las consecuencias.

Esa es la respuesta a la gran pregunta sobre qué pasó con los Cunningham, Rachel y Nicky en la serie de Netflix. Los Cunningham empiezan a caer porque la unión no se concretó en el momento en que debía suceder. Incluso Portia, interpretada por Gus Birney, también muere, y la explicación que da la ficción remite a otra transgresión del mismo sistema sobrenatural: se había casado en Las Vegas con un desconocido, fuera de la lógica del “alma gemela” que exige la maldición.

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