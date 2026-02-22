HOYSuscripcion LR Focus

'El agente nocturno' temporada 3: final explicado de la serie de espionaje de Netflix y qué pasó con Peter Sutherland

La temporada 3 de 'El agente nocturno' en Netflix cierra con corrupción presidencial, traiciones internas y un asesino aún libre. Este es el final explicado y el destino de Peter Sutherland.

'El agente nocturno' temporada 3 tendrá su continuación en Netflix. Foto: Captura YouTube
'El agente nocturno' temporada 3 tendrá su continuación en Netflix. Foto: Captura YouTube

La tercera entrega de 'El agente nocturno' lleva la trama de espionaje político a un punto de quiebre. Lo que comenzó como la persecución de un analista fugitivo termina exponiendo una red de corrupción que alcanza a la Casa Blanca, sacude al presidente Richard Hagan y deja en peligro el futuro del propio Peter Sutherland.

En esta nueva etapa de la serie de Netflix, el agente interpretado por Gabriel Basso enfrenta no solo amenazas externas, sino también traiciones internas. El atentado contra el vuelo PIMA 12, el misterio en torno a Jacob Monroe y la participación de la Primera Dama configuran un desenlace cargado de revelaciones que redefinen el tablero político de la ficción creada por Shawn Ryan.

Final explicado de 'El agente nocturno' temporada 3

El eje de la temporada gira en torno a Jay Batra (Suraj Sharma), analista junior de la FinCEN que huye a Estambul tras descubrir transferencias sospechosas vinculadas a una billetera de criptomonedas presuntamente relacionada con el terrorista Raúl Zapata y su grupo LFS. Antes de escapar, asesina a su superior, Benjamin Wallace (Michael Masini), quien intentó silenciar la investigación.

Peter Sutherland logra interceptarlo antes de que un grupo de sicarios lo elimine, pero pronto descubre que el caso conecta con el atentado contra el vuelo PIMA 12. Jay había conservado documentos clave que compartió con la periodista Isabel De León (Génesis Rodríguez), iniciando una investigación que pone en la mira a poderosos actores financieros y políticos.

Uno de los nombres que emerge es el del agente de inteligencia Jacob Monroe (Louis Herthum). Aunque todo apunta a que financia los ataques terroristas, la verdad resulta más compleja. Monroe no opera como financista directo, sino como intermediario en una red más amplia. La revelación más impactante llega cuando Isabel admite que Monroe es su padre y decide enfrentarlo para exigir explicaciones.

La trama se complica cuando aparece un asesino anónimo, interpretado por Stephen Moyer, encargado de eliminar a cualquiera que pueda exponer la conspiración. Inicialmente se presume que Monroe lo contrató, pero más adelante se confirma que fue enviado por Freya Myers (Michaela Watkins), ejecutiva de Walcott Capital, vinculada a organizaciones criminales que respaldan a Zapata.

El escándalo alcanza su punto máximo cuando Freya decide declarar contra la familia presidencial tras descubrir que también planeaban silenciarla. A pesar de ello, Hagan se autoindulta junto a su esposa antes de enfrentar una condena en el Senado, cerrando el ciclo con una decisión polémica que deja abierta la discusión sobre los límites del poder ejecutivo.

¿Qué pasa con Peter Sutherland y su misión en la tercera temporada?

En medio del caos, Peter queda atrapado entre la lealtad institucional y la verdad. Tras descubrir que Adam cumple órdenes ilegales, lo confronta directamente, instándolo a reconocer que el presidente ya no actúa como aliado, sino como un funcionario corrupto que busca protegerse.

Peter logra poner a salvo a Freya para que declare públicamente, lo que permite que el reportaje de Isabel salga a la luz. No obstante, el asesino continúa libre y elimina a la propia banquera, asegurando que algunos cabos permanezcan sueltos.

Al cierre de 'El agente nocturno' temporada 3 , el protagonista finalmente se toma unas vacaciones, aunque su superior le anticipa nuevas misiones y la incorporación de un compañero, un detalle que el creador Shawn Ryan ha señalado como punto de partida para una eventual cuarta temporada.

