HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cine y series

Bridgerton temporada 4 parte 2: cuándo se estrena y qué revela el tráiler en Netflix

La segunda parte de la cuarta temporada de la serie de época de Netflix continuará la historia entre Benedict y Sophie, que estuvo marcada por la tensión emocional y las barreras sociales.

Todos los detalles sobre la nueva entrega de los Bridgerton Foto: Composición LR
Todos los detalles sobre la nueva entrega de los Bridgerton Foto: Composición LR | Netflix

Los fans de Bridgerton ya cuentan los días para la llegada de la segunda parte de la cuarta temporada de la exitosa serie dramática de época de Netflix. El nuevo tráiler confirma que el romance entre Benedict Bridgerton y Sophie Baek llegará a un punto decisivo, tras una primera mitad marcada por la tensión emocional y las barreras sociales.

La primera entrega, estrenada el 29 de enero, concluyó con una impactante escena y, para muchos seguidores, decepcionante: Benedict sorprendió al proponerle a la hija ilegítima de Lord Penwood: "¿Serías mi amante?".

PUEDES VER: 'Bridgerton' temporada 4 parte 2: ¿qué pasará con Benedict y Sophie en la continuación de la serie de Netflix?

lr.pe

¿Cuándo se estrena la parte 2 de 'Bridgerton' temporada 4?

La segunda parte se estrenará el 26 de febrero a través de Netflix. Hasta el momento, la plataforma no ha confirmado la hora oficial de lanzamiento, aunque usualmente los episodios se habilitan desde las 3:00 a.m.

En esta nueva entrega, Benedict deberá enfrentar las consecuencias de su impulsiva declaración y replantear su forma de entender el amor, dejando atrás su imagen de artista bohemio y soltero despreocupado.

¿Dónde ver la parte 2 de 'Bridgerton' temporada 4?

Los nuevos capítulos estarán disponibles exclusivamente en Netflix. La serie forma parte del catálogo original de la plataforma de streaming, por lo que no podrá verse en servicios alternativos.

PUEDES VER: 'Bridgerton' temporada 4 parte 2: ¿cuándo se estrena la continuación de la serie de Netflix?

lr.pe

¿Qué muestra el tráiler de la parte 2 de 'Bridgerton' temporada 4?

Benedict Bridgerton intentará disculparse y recuperar la confianza de Sophie. No obstante, el mayor obstáculo no será solo el orgullo herido. La doncella teme repetir la trágica historia de sus padres. Su progenitor nunca la reconoció públicamente y optó por criarla como su pupila

Además, surgen nuevos conflictos con la llegada de Lady Araminta Gun y sus hijas, quienes se instalan cerca de la residencia Bridgerton, donde Sophie trabaja como doncella.

¿Qué pasará con cada personaje en la parte 2 de 'Bridgerton' temporada 4?

Benedict Bridgerton

El segundo hijo de la aristocrática familia deberá enfrentar las consecuencias de su impulsiva y propuesta. Benedict parece decidido a disculparse y demostrar que sus sentimientos por Sophie son verdaderos. Su evolución emocional será uno de los ejes centrales de la historia.

Sophie Baek

Marcada por su condición de hija ilegítima y por el temor a repetir la historia de sus padres, Sophie deberá decidir si se permite amar o si prioriza su dignidad y estabilidad. Su conflicto interno será determinante para el futuro de la pareja.

Anthony y Kate Bridgerton

La pareja regresa de la India junto a su bebé, heredero del vizcondado. Anthony asumirá un rol de consejero para su hermano menor, mientras Kate aportará una mirada más empática al dilema amoroso de Benedict y Sophie.

Violet Bridgerton

La matriarca Bridgerton atraviesa un momento de redefinición personal. Tras años siendo el pilar emocional de su familia, podría permitirse buscar su propia felicidad sentimental.

Lady Danbury

Agatha Danbury desea regresar a su hogar; sin embargo, su futuro dependerá de las decisiones que tome frente a la influencia de la reina Charlotte.

Francesca y John Stirling

La joven pareja deberá adaptarse a su nueva vida matrimonial, enfrentando ajustes que pondrán a prueba su compatibilidad y expectativas.

Penelope Bridgerton (Lady Whistledown)

Ahora integrada al círculo cercano de la reina, Penelope asume con mayor exposición su rol como cronista anónima de la alta sociedad, lo que podría traer nuevas tensiones políticas y sociales.

Notas relacionadas
'Bridgerton' temporada 4 parte 2: ¿qué pasará con Benedict y Sophie en la continuación de la serie de Netflix?

'Bridgerton' temporada 4 parte 2: ¿qué pasará con Benedict y Sophie en la continuación de la serie de Netflix?

LEER MÁS
'Bridgerton' temporada 4 parte 2: ¿cuándo se estrena la continuación de la serie de Netflix?

'Bridgerton' temporada 4 parte 2: ¿cuándo se estrena la continuación de la serie de Netflix?

LEER MÁS
¿A qué hora ver Bridgerton temporada 4 en Netflix? horario por países para ver los nuevos capítulos de estreno

¿A qué hora ver Bridgerton temporada 4 en Netflix? horario por países para ver los nuevos capítulos de estreno

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Milagro en la celda 7: la historia real que inspiró el éxito de Netflix [VIDEO]

Milagro en la celda 7: la historia real que inspiró el éxito de Netflix [VIDEO]

LEER MÁS
El caballero de los Siete Reinos' capítulo 5: cuándo se estrena y de qué tratará el nuevo episodio de la serie sobre los Cuentos de Dunk y Eggde en HBO Max

El caballero de los Siete Reinos' capítulo 5: cuándo se estrena y de qué tratará el nuevo episodio de la serie sobre los Cuentos de Dunk y Eggde en HBO Max

LEER MÁS
‘Rebelde’, el clásico juvenil de 2004, volvería Netflix y Anahí Puente con Alfonso Herrera impactan con video en redes

‘Rebelde’, el clásico juvenil de 2004, volvería Netflix y Anahí Puente con Alfonso Herrera impactan con video en redes

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Keiko Fujimori habría presentado información falsa sobre vínculos con dos empresas, alerta el JEE

'Checho' Ibarra se disculpa con José Carvallo tras ofenderlo en pleno Universitario - Cienciano: "Que viva el amor"

Denuncia contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fue archivada en Argentina: el caso será remitido a la justicia uruguaya

Cine y series

'Doménica Montero' capítulo 48: ¿dónde y cómo ver el episodio completo por Univisión?

Realismo sucio latinoamericano: “Ratas, ratones y rateros” de Sebastián Cordero

'Aún es de noche en Caracas': retrato de Venezuela

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko Fujimori habría presentado información falsa sobre vínculos con dos empresas, alerta el JEE

Juicio contra Fernando Rospigliosi iniciará el 3 de marzo por presunta difamación a Delia Espinoza

Congreso pagará S/1.1 millones por 10 autos de lujo: desde vehículos sedan hasta camionetas pick up 4x4

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025