Todos los detalles sobre la nueva entrega de los Bridgerton Foto: Composición LR | Netflix

Los fans de Bridgerton ya cuentan los días para la llegada de la segunda parte de la cuarta temporada de la exitosa serie dramática de época de Netflix. El nuevo tráiler confirma que el romance entre Benedict Bridgerton y Sophie Baek llegará a un punto decisivo, tras una primera mitad marcada por la tensión emocional y las barreras sociales.

La primera entrega, estrenada el 29 de enero, concluyó con una impactante escena y, para muchos seguidores, decepcionante: Benedict sorprendió al proponerle a la hija ilegítima de Lord Penwood: "¿Serías mi amante?".

¿Cuándo se estrena la parte 2 de 'Bridgerton' temporada 4?

La segunda parte se estrenará el 26 de febrero a través de Netflix. Hasta el momento, la plataforma no ha confirmado la hora oficial de lanzamiento, aunque usualmente los episodios se habilitan desde las 3:00 a.m.

En esta nueva entrega, Benedict deberá enfrentar las consecuencias de su impulsiva declaración y replantear su forma de entender el amor, dejando atrás su imagen de artista bohemio y soltero despreocupado.

¿Dónde ver la parte 2 de 'Bridgerton' temporada 4?

Los nuevos capítulos estarán disponibles exclusivamente en Netflix. La serie forma parte del catálogo original de la plataforma de streaming, por lo que no podrá verse en servicios alternativos.

¿Qué muestra el tráiler de la parte 2 de 'Bridgerton' temporada 4?

Benedict Bridgerton intentará disculparse y recuperar la confianza de Sophie. No obstante, el mayor obstáculo no será solo el orgullo herido. La doncella teme repetir la trágica historia de sus padres. Su progenitor nunca la reconoció públicamente y optó por criarla como su pupila

Además, surgen nuevos conflictos con la llegada de Lady Araminta Gun y sus hijas, quienes se instalan cerca de la residencia Bridgerton, donde Sophie trabaja como doncella.

¿Qué pasará con cada personaje en la parte 2 de 'Bridgerton' temporada 4?

Benedict Bridgerton

El segundo hijo de la aristocrática familia deberá enfrentar las consecuencias de su impulsiva y propuesta. Benedict parece decidido a disculparse y demostrar que sus sentimientos por Sophie son verdaderos. Su evolución emocional será uno de los ejes centrales de la historia.

Sophie Baek

Marcada por su condición de hija ilegítima y por el temor a repetir la historia de sus padres, Sophie deberá decidir si se permite amar o si prioriza su dignidad y estabilidad. Su conflicto interno será determinante para el futuro de la pareja.

Anthony y Kate Bridgerton

La pareja regresa de la India junto a su bebé, heredero del vizcondado. Anthony asumirá un rol de consejero para su hermano menor, mientras Kate aportará una mirada más empática al dilema amoroso de Benedict y Sophie.

Violet Bridgerton

La matriarca Bridgerton atraviesa un momento de redefinición personal. Tras años siendo el pilar emocional de su familia, podría permitirse buscar su propia felicidad sentimental.

Lady Danbury

Agatha Danbury desea regresar a su hogar; sin embargo, su futuro dependerá de las decisiones que tome frente a la influencia de la reina Charlotte.

Francesca y John Stirling

La joven pareja deberá adaptarse a su nueva vida matrimonial, enfrentando ajustes que pondrán a prueba su compatibilidad y expectativas.

Penelope Bridgerton (Lady Whistledown)

Ahora integrada al círculo cercano de la reina, Penelope asume con mayor exposición su rol como cronista anónima de la alta sociedad, lo que podría traer nuevas tensiones políticas y sociales.