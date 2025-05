Netflix amplía su catálogo de adaptaciones con 'Apuesta', una serie que traslada al formato live action el universo retorcido de 'Kakegurui', el popular manga escrito por Homura Kawamoto e ilustrado por Tōru Naomura. Estrenada recientemente en la plataforma, esta producción canadiense, titulada 'Bet' en inglés, ha captado la atención de los fanáticos del anime y los dramas escolares con una propuesta visualmente impactante y un guion lleno de tensión psicológica.

Dirigida por Simon Barry ('Warrior Nun'), 'Apuesta' se desarrolla en el internado ficticio St. Dominic, donde la jerarquía social no depende del rendimiento académico, sino de las apuestas clandestinas. La llegada de Yumeko, una misteriosa estudiante japonesa con un pasado traumático, desata una cadena de eventos que pone en jaque al poderoso Consejo Estudiantil.

Lista de actores y personajes de 'Apuesta' en Netflix

Miku Martineau como Yumeko

Protagonista de la serie, interpreta a una misteriosa estudiante de intercambio proveniente de Japón. Yumeko llega a St. Dominic decidida a vengar la muerte de sus padres, quienes fueron víctimas del sistema de apuestas de la escuela. Martineau ha participado en producciones como 'What We Do with Witches', 'Ruby and the Well' y 'Honor Society'.

'Apuesta' en Netflix.

Dorian Giordano como Chad

Es uno de los primeros estudiantes en acercarse a Yumeko. Su personalidad carismática y abierta lo convierte en un aliado dentro del conflictivo entorno escolar. Giordano ha trabajado en series como 'Reacher', 'Lockdown' y en la adaptación live action de 'Avatar: The Last Airbender'.

Protagonista de 'Apuesta'.

Ayo Solanke

Da vida a un estudiante que, al igual que Chad, se muestra receptivo ante la llegada de Yumeko. Le explica las reglas no escritas del colegio y cómo funciona la estructura de poder basada en apuestas. Solanke es conocido por su participación en 'Isolated', 'Almost Unsolved' y 'Clown in a Cornfield'.

Alexandra Chaves como Amanda

Interpreta a la influyente presidenta del Consejo Estudiantil de St. Dominic. Amanda controla el orden interno del colegio a través de un férreo sistema de apuestas y ve en Yumeko una amenaza a su liderazgo. Chaves ha sido parte de producciones como 'Anne with an E', 'Good Witch' y 'The Next Step'.

¿Qué actores completan el reparto del liveaction de 'Kakegurui'?

El reparto de 'Apuesta' en Netflix se complementa con un grupo diverso de actores emergentes que encarnan a los distintos estudiantes y miembros del internado St. Dominic. Aquí te dejamos la lista completa del reparto secundario:

Rami Khan como Rex

como Piyal Sarker como Kylie

como Erin Agostino como Enza

como James Burke como Raymond Rowe

como Shane Daly como Mattias

como Isaac Kragten como Ricky

Estos actores dan vida a personajes con historias personales entrelazadas por el poder, la manipulación y las apuestas. Cada uno contribuye al clima de tensión y misterio que define el tono de la serie.

Sinopsis de 'Bet' en Netflix

La sinopsis oficial publicada por Netflix describe a 'Apuesta' como una serie que “sigue a los estudiantes de un internado para la élite mundial, donde el juego clandestino no es solo un pasatiempo, sino la clave para ostentar el poder”. En ese contexto, Yumeko irrumpe como una jugadora prodigio que, detrás de su sonrisa afable, esconde una sed de venganza contra el sistema que destruyó a su familia.

Con un ritmo vertiginoso y escenas cargadas de tensión, 'Bet' explora la psicología de la manipulación, el poder jerárquico entre adolescentes y la delgada línea entre el juego y la obsesión. La serie ofrece una adaptación libre, pero intensa del manga original, fusionando elementos de thriller escolar con drama psicológico y un alto nivel de producción.