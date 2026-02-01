HOYSuscripcion LR Focus

'Bridgerton' temporada 4 parte 2: ¿qué pasará con Benedict y Sophie en la continuación de la serie de Netflix?

Los nuevos episodios de 'Bridgerton' prometen profundizar en la historia entre Benedict y Sophie, una relación marcada por el drama, el misterio y decisiones difíciles.

'Bridgerton' temporada 4 parte 2 llega a Netflix el 26 de febrero. Foto: Captura YouTube
'Bridgerton' temporada 4 parte 2 llega a Netflix el 26 de febrero. Foto: Captura YouTube

Los seguidores de 'Bridgerton' ya cuentan los días para el regreso de la exitosa serie de Netflix, cuya segunda parte de la cuarta temporada traerá de vuelta uno de los romances más esperados: el de Benedict Bridgerton y Sophie Beak. Tras los primeros cuatro episodios, que solo insinuaron el inicio de su conexión, el público quiere saber cómo se resolverá esta historia marcada por secretos, orgullo y una fuerte tensión social.

Ambientada en la alta sociedad londinense, esta temporada adapta libremente el tercer libro de la saga escrita por Julia Quinn, presentando a Sophie como una joven en condición de sirvienta que oculta su verdadera identidad. El final de la primera parte dejó a los espectadores con un giro inesperado: Sophie rechazó la propuesta de Benedict de convertirse en su amante, abriendo un nuevo conflicto emocional que se desarrollará en los próximos capítulos.

PUEDES VER: 'Bridgerton' temporada 4 parte 2: ¿cuándo se estrena la continuación de la serie de Netflix?

lr.pe

Benedict y Sophie: una historia marcada por las diferencias sociales

La segunda parte de 'Bridgerton' temporada 4 continuará explorando la compleja dinámica entre Benedict Bridgerton (interpretado por Luke Thompson) y Sophie Beak (encarnada por Yerin Ha), quien no solo rechaza su propuesta, sino que teme repetir la trágica historia de sus propios padres. Este temor se convierte en el mayor obstáculo para el vínculo entre ambos, a pesar del evidente sentimiento que los une.

La trama retoma un punto crucial: el momento en que Benedict se enamora de una misteriosa dama enmascarada durante un baile organizado por Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Desconociendo que se trata de Sophie, el joven noble inicia una búsqueda desesperada con ayuda de personajes clave como Eloise (Claudia Jessie) y Penelope Featherington (Nicola Coughlan), pero todo resulta en vano. Es entonces cuando el destino vuelve a cruzarlos bajo circunstancias muy distintas.

PUEDES VER: Netflix revela a las protagonistas que liderarán la serie ‘Bridgerton’ en las temporadas 5 y 6

lr.pe

Lo que muestran los avances de la parte 2 en 'Bridgerton'

En el tráiler oficial difundido por Netflix, se ve a Benedict intentando disculparse con Sophie tras su rechazo inicial. Su determinación por recuperarla parece no tener límites, lo que augura momentos intensos entre la pareja protagonista. No obstante, nuevos conflictos se avecinan con la aparición de Lady Araminta Gun (Katie Leung) y sus hijas Rosamund Li (Michelle Mao) y Posy Li (Isabella Wei), quienes se mudan cerca de la casa Bridgerton, donde Sophie trabaja como doncella.

El avance sugiere que estas mujeres podrían reconocerla, lo que pondría en riesgo su estabilidad actual. El hecho de que Sophie ahora esté empleada en el hogar de las hermanas Bridgerton, Eloise y Hyacinth (Florence Hunt), también añade capas de tensión emocional y social al relato, ya que Benedict comienza a sentir algo profundo por una mujer que oficialmente pertenece a su servidumbre.

