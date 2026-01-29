HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Perdiendo la separación de poderes y elecciones | Sin Guion con Rosa María Palacios

Cine y series

'The Pitt' temporada 2 episodio 4: fecha de estreno y hora para ver el nuevo capítulo de la serie de HBO Max

El hospital entra en estado crítico en el nuevo episodio de 'The Pitt' temporada 2. Conoce cuándo y a qué hora se estrena el capítulo 4 en HBO Max, y qué se espera de esta intensa entrega.

'The Pitt' es una de las series más vistas de HBO Max. Foto: Captura YouTube
'The Pitt' es una de las series más vistas de HBO Max. Foto: Captura YouTube

Con una intensidad que no da tregua, 'The Pitt' temporada 2 regresa esta semana con uno de los episodios más esperados por los seguidores de la serie médica. El caos se apodera del Pittsburgh Trauma Medical Center cuando un colapso en otro hospital obliga a redoblar esfuerzos sin la ayuda de sistemas informáticos, un giro que pone al límite a médicos, enfermeros y residentes.

El episodio 4 de la serie, titulado “10:00 A.M.”, estará disponible a través de HBO Max, y continuará narrando las tensiones vividas durante el turno del 4 de julio, día festivo en Estados Unidos que ha traído consigo una avalancha de pacientes y emergencias. Este capítulo promete mostrar el momento exacto en que las capacidades del personal médico se ven desbordadas por una situación fuera de control.

PUEDES VER: La reina del flow 3 capítulo 20: cuándo y dónde ver el nuevo episodio en Netflix

lr.pe

Fecha y hora de estreno de 'The Pitt' temporada 2 capítulo 4

El episodio 4 de la segunda temporada de 'The Pitt' se estrena el jueves 29 de enero de 2026, exclusivamente en la plataforma HBO Max, donde cada entrega semanal continúa sumando fanáticos por su narrativa trepidante y su realismo hospitalario.

Los horarios varían según la región y están programados de la siguiente manera:

  • Estados Unidos: 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET)
  • México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 8:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 9:00 p.m.
  • Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 10:00 p.m.
  • Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 11:00 p.m.
  • España: 3:00 a.m. del viernes 30 de enero

Este episodio simboliza la cuarta hora del turno de 15 horas en el hospital, justo en medio de la jornada más crítica del año.

PUEDES VER: ¿Dónde ver el capítulo 2, 3 y 4 de 'El caballero de los siete reinos' online?

lr.pe

¿Qué pasará en el episodio 4?

La tensión no da respiro en 'The Pitt' temporada 2 episodio 4. El capítulo inicia justo después del anuncio de un “Code Black” en el hospital Westbridge, situación que obliga al cierre inmediato de sus puertas y el desvío de una gran cantidad de pacientes hacia el Pittsburgh Trauma Medical Center, donde ya no hay espacio ni recursos suficientes.

Dana Evans, interpretada por Katherine LaNasa, enfrenta una crisis de liderazgo tras recibir la llamada que confirma el colapso del centro vecino. A esto se suma que el sistema informático del hospital queda fuera de servicio, dificultando aún más el trabajo del equipo. El avance oficial muestra que los profesionales deberán improvisar, organizarse manualmente y tomar decisiones vitales bajo presión extrema.

Además, James Ogilvie (Lucas Iverson), uno de los internos más jóvenes, vive una situación crítica al retirar de forma precipitada un fragmento de vidrio del cuerpo de un paciente. Esta decisión aparentemente médica podría tener consecuencias graves, al provocar una hemorragia inesperada y evidenciar errores por falta de experiencia.

Notas relacionadas
La reina del flow 3 capítulo 20: cuándo y dónde ver el nuevo episodio en Netflix

La reina del flow 3 capítulo 20: cuándo y dónde ver el nuevo episodio en Netflix

LEER MÁS
Mercado Play, servicio de streaming de Mercado Libre, revela su top de películas del 2025

Mercado Play, servicio de streaming de Mercado Libre, revela su top de películas del 2025

LEER MÁS
Crimen y fútbol: la serie “Perros de Berlín”

Crimen y fútbol: la serie “Perros de Berlín”

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora ver Bridgerton temporada 4 en Netflix? horario por países para ver los nuevos capítulos de estreno

¿A qué hora ver Bridgerton temporada 4 en Netflix? horario por países para ver los nuevos capítulos de estreno

LEER MÁS
Murió Alexis Ortega, actor de doblaje y voz de Tom Holland en 'Spider-Man', a los 38 años

Murió Alexis Ortega, actor de doblaje y voz de Tom Holland en 'Spider-Man', a los 38 años

LEER MÁS
Dexter, el asesino serial más querido de la TV: ¿quién es el ‘Carnicero de la Bahía’?

Dexter, el asesino serial más querido de la TV: ¿quién es el ‘Carnicero de la Bahía’?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alineaciones Olimpia vs 2 de Mayo EN VIVO HOY vía Tigo Sports por el Torneo Apertura de Paraguay

Precisiones sobre incautación de municiones en Tumbes

Resultados Beca 18 2026: ¿cuándo se conocerá la lista de preseleccionados?

Cine y series

Nominados a los BAFTA 2026: conoce a los favoritos al premio de la Academia Británica

BAFTA 2026: 'Hamnet' es la película más nominada dirigida por una mujer

La reina del flow 3 capítulo 20: cuándo y dónde ver el nuevo episodio en Netflix

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Renovación Popular realizó pintas en muros a favor de Rafael López Aliaga sin autorización, alerta JEE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025