'The Pitt' temporada 2 episodio 4: fecha de estreno y hora para ver el nuevo capítulo de la serie de HBO Max

Con una intensidad que no da tregua, 'The Pitt' temporada 2 regresa esta semana con uno de los episodios más esperados por los seguidores de la serie médica. El caos se apodera del Pittsburgh Trauma Medical Center cuando un colapso en otro hospital obliga a redoblar esfuerzos sin la ayuda de sistemas informáticos, un giro que pone al límite a médicos, enfermeros y residentes.

El episodio 4 de la serie, titulado “10:00 A.M.”, estará disponible a través de HBO Max, y continuará narrando las tensiones vividas durante el turno del 4 de julio, día festivo en Estados Unidos que ha traído consigo una avalancha de pacientes y emergencias. Este capítulo promete mostrar el momento exacto en que las capacidades del personal médico se ven desbordadas por una situación fuera de control.

Fecha y hora de estreno de 'The Pitt' temporada 2 capítulo 4

El episodio 4 de la segunda temporada de 'The Pitt' se estrena el jueves 29 de enero de 2026, exclusivamente en la plataforma HBO Max, donde cada entrega semanal continúa sumando fanáticos por su narrativa trepidante y su realismo hospitalario.

Los horarios varían según la región y están programados de la siguiente manera:

Estados Unidos: 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET)

6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 11:00 p.m.

11:00 p.m. España: 3:00 a.m. del viernes 30 de enero

Este episodio simboliza la cuarta hora del turno de 15 horas en el hospital, justo en medio de la jornada más crítica del año.

¿Qué pasará en el episodio 4?

La tensión no da respiro en 'The Pitt' temporada 2 episodio 4. El capítulo inicia justo después del anuncio de un “Code Black” en el hospital Westbridge, situación que obliga al cierre inmediato de sus puertas y el desvío de una gran cantidad de pacientes hacia el Pittsburgh Trauma Medical Center, donde ya no hay espacio ni recursos suficientes.

Dana Evans, interpretada por Katherine LaNasa, enfrenta una crisis de liderazgo tras recibir la llamada que confirma el colapso del centro vecino. A esto se suma que el sistema informático del hospital queda fuera de servicio, dificultando aún más el trabajo del equipo. El avance oficial muestra que los profesionales deberán improvisar, organizarse manualmente y tomar decisiones vitales bajo presión extrema.

Además, James Ogilvie (Lucas Iverson), uno de los internos más jóvenes, vive una situación crítica al retirar de forma precipitada un fragmento de vidrio del cuerpo de un paciente. Esta decisión aparentemente médica podría tener consecuencias graves, al provocar una hemorragia inesperada y evidenciar errores por falta de experiencia.