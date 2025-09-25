¿'Alice in Borderland' tiene temporada 4? Todo sobre el éxito de la serie japonesa de Netflix

'Alice in Borderland' se ha consolidado como una de las series más populares de Netflix a lo largo de sus tres temporadas, desde su estreno en 2022. Basada en el manga de Haro Aso, la producción japonesa combina suspenso, ciencia ficción y juegos mortales que han cautivado a millones de espectadores alrededor del mundo. Sin embargo, tras el final de la tercera temporada, muchos fanáticos se preguntan si habrá una cuarta entrega.

Aunque Netflix no ha confirmado oficialmente la temporada 4 de 'Alice in Borderland', tanto el director Shinsuke Sato como los protagonistas Kento Yamazaki (Arisu) y Tao Tsuchiya (Usagi) han manifestado su interés en regresar. “Si me preguntan si me interesaría, sin duda diría que sí”, declaró Sato a Radio Times, lo que mantiene viva la esperanza de nuevas aventuras en Borderland.

¿Habrá temporada 4 de 'Alice in Borderland' en Netflix?

La tercera temporada de la serie japonesa dejó un final abierto que alimenta la posibilidad de continuar la historia. Aunque el manga original concluía en la segunda entrega, Netflix apostó por una narrativa inédita para extender la trama, demostrando que la serie puede reinventarse. Además, el desenlace con la carta del Joker y la misteriosa aparición de un restaurante en Los Ángeles sugiere que el universo de 'Alice in Borderland' aún tiene mucho por explorar.

De renovarse, la temporada 4 probablemente llegaría en 2027, ya que entre cada entrega hubo una pausa de al menos dos años (tres entre la segunda y tercera). Asimismo, Sato expresó interés en adaptar el manga Alice in Border Road, un spin-off que expande el mundo de Borderland con nuevos personajes y dinámicas, lo que podría servir como base para la continuación.

¿Cómo terminó 'Alice in Borderland' temporada 3?

El final de la tercera temporada sorprendió a los espectadores con un giro cargado de simbolismo. Arisu y Usagi enfrentan su última prueba en compañía de Ryuji, un personaje marcado por la obsesión con la muerte. Durante los juegos finales, la tensión alcanza su punto máximo cuando aparece un nuevo personaje interpretado por Ken Watanabe, conocido como “el Vigilante”.

Lejos de ser el Joker o un dios de Borderland, el Vigilante se revela como un psicopompo, una figura que guía a las almas hacia el más allá. Ofrece a Arisu la elección entre la vida y la muerte, mientras los juegos se transforman en un espacio de reflexión sobre la existencia y el destino. El desenlace muestra a Arisu sacrificándose por Usagi, que resulta embarazada, y culmina con un ambiente ambiguo en el que nada parece definitivo.

La última escena da un salto a Estados Unidos, donde una camarera identificada solo como “Alice” abre la puerta a lo que podría ser una nueva generación de jugadores. Este cierre enigmático deja abierta la posibilidad de expandir el universo hacia otros territorios, reforzando las especulaciones sobre una futura temporada.