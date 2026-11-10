¡Wanda Maximoff está viva! Doctor Doom revive a Scarlet Witch en escena postcrédito de VisionQuest y prepara su regreso en Avengers: Doomsday Elizabeth Olsen regresa como Wanda Maximoff en el episodio final de VisionQuest. Una escena postcrédito revela que Doctor Doom la encuentra entre las ruinas de Wundagore y consigue despertarla.

Marvel Studios sorprendió a los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) con el regreso de Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff. La actriz reaparece en una escena postcrédito del octavo y último capítulo de VisionQuest, estrenado el martes 10 de noviembre de 2026 en Disney+, donde Doctor Doom tiene un papel determinante en el destino de la poderosa hechicera.

La secuencia recupera uno de los acontecimientos más importantes de Doctor Strange in the Multiverse of Madness y modifica las expectativas sobre el futuro del personaje. Después de cuatro años sin aparecer en una producción del UCM, Scarlet Witch vuelve a la historia mediante la intervención del villano interpretado por Robert Downey Jr., quien parece tener sus propios planes para aprovechar sus extraordinarias habilidades. El descubrimiento también establece un vínculo narrativo con Avengers: Doomsday, cuyo estreno en cines está previsto para diciembre de 2026.

VisionQuest escena postcrédito explicada: Wanda Maximoff está viva y es reclutada por Doctor Doom

¡ALERTA DE SPOILERS! La escena postcrédito de VisionQuest retoma el desenlace de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, película estrenada en 2022, cuando Wanda Maximoff decide destruir el santuario del Darkhold ubicado en el monte Wundagore. En aquella ocasión, la Bruja Escarlata provoca el derrumbe de la estructura y queda sepultada bajo una enorme cantidad de escombros, en un acontecimiento que muchos interpretaron como el sacrificio definitivo de la hechicera.

Sin embargo, Marvel introduce nuevas imágenes que cambian la interpretación de aquel desenlace. En la secuencia adicional del episodio final, Doctor Doom aparece entre las ruinas de Wundagore y encuentra el cuerpo de Wanda. El personaje utiliza una misteriosa energía de color verde mientras se dirige a ella con una orden para que despierte.

"Bruja Escarlata, despierta, tu poder será mío", es la frase con la que Wanda abre los ojos y confirma que continúa formando parte de la historia del Universo Cinematográfico de Marvel.

El regreso de Scarlet Witch también adquiere relevancia por la conexión que mantiene con otros integrantes de la familia Maximoff. Durante el final de VisionQuest, Billy Maximoff, conocido como Wiccan, y Tommy Maximoff, identificado como Speed, vuelven a encontrarse.

La reunión de los hermanos deja abierta la posibilidad de que inicien una búsqueda para recuperar a su madre, mientras Visión continúa reconstruyendo su identidad después de los acontecimientos de WandaVision.

¿Cuántas escenas postcréditos tiene VisionQuest?

El octavo y último episodio de VisionQuest incluye dos escenas adicionales que ofrecen pistas sobre el futuro de personajes importantes del Universo Cinematográfico de Marvel. Ambas secuencias amplían las posibilidades narrativas de la producción y establecen conexiones con historias que podrían continuar desarrollándose en próximas entregas de la franquicia.

La primera escena postcrédito está relacionada con Ultrón, personaje interpretado por James Spader. La secuencia revela que todavía conserva el código de Jocasta, un detalle que deja abierta la posibilidad de que intente recuperarla. Aunque no se explican sus próximos movimientos, esta revelación introduce un elemento adicional para el futuro de los personajes vinculados con la inteligencia artificial y Visión.

La segunda secuencia es la que ha generado mayor interés por sus implicaciones para el UCM. En ella, Doctor Doom encuentra a Wanda Maximoff entre los restos del santuario de Wundagore y utiliza una energía verde para despertarla.

¿Scarlet Witch regresará en Avengers: Doomsday?

El regreso de Wanda Maximoff en VisionQuest constituye una de las principales pistas sobre su futuro dentro del UCM. La escena postcrédito conecta directamente a la hechicera con Doctor Doom, quien tendrá un papel central en Avengers: Doomsday, la próxima película de los Vengadores cuyo estreno está programado para diciembre de 2026.

La intervención del villano interpretado por Robert Downey Jr. sugiere que pretende aprovechar los poderes de Scarlet Witch para cumplir sus objetivos.

Wanda es considerada una de las hechiceras más poderosas del UCM, por lo que su participación podría tener importantes consecuencias en el conflicto que presentará la película. No obstante, VisionQuest todavía no explica de qué manera Doom utilizará sus habilidades ni si la protagonista aceptará colaborar con él.