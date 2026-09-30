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‘Dunesday’ el evento cinematográfico que busca vencer al ‘Barbenheimer’: ¿Qué es lo que debe superar?

‘Avengers: Doomsday’ y ‘Dune: Parte Tres’ llegarán a los cines el mismo día, dando paso a una nueva disputa entre fandoms que podría convertirse en un fenómeno similar al recordado ‘Barbenheimer’. ¿Qué debe lograr este evento para superar al primer hito cinematográfico posterior a la pandemia?

‘Dune: Parte 3’ se posiciona sobre ‘Avengers:Doomsday’ tras obtener la exclusividad de las salas IMAX. Composición LR. Instagram
‘Dune: Parte 3’ se posiciona sobre ‘Avengers:Doomsday’ tras obtener la exclusividad de las salas IMAX. Composición LR. Instagram
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El estreno de ‘Avengers: Doomsday’ junto a ‘Dune: Parte tres’ el 18 de diciembre ha traído comparaciones entre ambas películas por parte de sus respectivos fandoms, hecho similar al denominado ‘Barbenheimer’. Este último evento, iniciado entre memes comparando el contraste de géneros de las películas ‘Barbie’ y ‘Oppenheimer’, concluyó en lo que fue un fenómeno cultural.

Dentro del ámbito económico ‘Dunesday’ tendría que superar los 511 millones de dólares a nivel mundial durante su primer fin de semana para colocarse por encima de ‘Barbenheimer’ durante su estreno, manteniéndose hasta llegar a sobrepasar alrededor de los 2.380 millones de dólares que recaudó el primer evento cinematográfico luego de la pandemia. A su vez, por parte de las redes, las comunidades de las películas en disputa tendrían que motivar a los espectadores a asistir a una función doble de los films correspondientes.

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La primera disputa la obtuvo ‘Dune’

Tras la confirmación del estreno del último crossover del universo cinematográfico de Marvel, el mismo día de la película que cerrará la trilogía de ‘Dune’, las comunidades de cada producción se preguntaron acerca de la distribución de salas, como también los horarios de cada película. De estos últimos factores depende gran parte de la recaudación de cada film para que sea considerado un éxito.

En abril del 2026, The Walt Disney Company anunció la creación de un nuevo certificado de calidad para salas premium denominado Infinity Vision. Ello debido a que IMAX otorgó la exclusividad de sus pantallas a ‘Dune 3’ debido a que esta película fue grabada para exhibirse en el formato de proyección de la compañía mencionada, no podrá estrenar sus películas en dichos cines.

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Con ‘Barbenheimer’ ganó el cine

Lo que inició como un conjunto de memes en cuyas publicaciones se combinaban los afiches de ambas películas, terminó en la asistencia de miles de espectadores a funciones dobles, donde se presentaban para ver según su criterio ‘Barbie’ y ‘Oppenheimer’. Lejos de competir, ambas producciones se impulsaron mutuamente en la taquilla global.

La película dirigida por Greta Gerwig, ‘Barbie’, recaudó alrededor de 1400 millones de dólares a nivel mundial, con un presupuesto de producción de 145 millones de dólares. Mientras que ‘Oppenheimer’, el filme bajo la dirección de Christopher Nolan, recolectó cerca de 980 millones de dólares en todo el mundo, con un presupuesto de 100 millones de dólares. Asimismo, la película que cuenta la historia de la invención de la bomba atómica ganó 7 premios Oscar, entre los que se encuentra el galardón a Mejor Película y Mejor Director.

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