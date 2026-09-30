‘Avengers:Doomsday’: Estas son las películas y series que debes ver del UCM para no perderte ningún detalle del crossover

Marvel promete uno de lo más grandes crossovers de su franquicia en ‘Avengers:Doomsday’. Composición LR. Instagram.

Marvel promete uno de lo más grandes crossovers de su franquicia en ‘Avengers:Doomsday’. Composición LR. Instagram.

El Universo Cinematográfico de Marvel se prepara para su mayor acontecimiento hasta el momento con 'Avengers: Doomsday', película que reunirá a personajes de distintas etapas de esta franquicia, quienes enfrentarán como amenaza principal al el Dr. Doom, interpretado por Robert Downey Jr. La cinta dirigida por los hermanos Russo llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026.

Para entender todo lo que ocurrirá en el nuevo evento, no es necesario volver a ver las decenas de producciones que conforman el MCU. Pero existen algunos títulos que permiten comprender el desarrollo del multiverso, el regreso de algunos personajes y la formación de los nuevos equipos de héroes.

'Endgame': el inicio de todo

Esta es, según los hermanos Russo, la película que conectará directamente con 'Doomsday'. En este último crossover, perteneciente a la 'Saga del infinito', cerramos la etapa protagonizada por los vengadores originales, como también se empiezan a establecer las repercusiones de las líneas de tiempo alternativas tras su viaje en el tiempo con el fin de recolectar las gemas del infinito.

'Spider-Man: No Way Home'

El multiverso adquiere una nueva dimensión en 'Spider-Man: No Way Home'. La película protagonizada por Tom Holland reúne diferentes versiones de 'Spider-Man' y expande la posibilidad de utilizar múltiples franquicias cinematográficas dentro de una película.

'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'

Si existe una película especialmente importante para comprender el concepto de realidades alternativas en el MCU, es 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'. Stephen Strange junto a Wanda Maximoff se enfrentan a las consecuencias de alterar diferentes universos, mientras el evento amplía las posibilidades narrativas en cuanto a realidades alternativas que posteriormente serán aprovechadas por Marvel.

'Deadpool & Wolverine': el cruce de franquicias

La llegada de los personajes de 'Deadpool & Wolverine' al universo cinematográfico de Marvel es un acontecimiento relevante. La película conecta el MCU con personajes provenientes del antiguo universo cinematográfico de 20th Century Fox, además añade la posibilidad de recuperar varias figuras de Marvel cuyo personaje tiene una película como 'Blade'. Esta conexión cobra especial importancia de cara a 'Doomsday', que contará con integrantes de las antiguas películas de mutantes.

'Thunderbolts*'

Los acontecimientos de 'Thunderbolts*' también son importantes para conocer a varios de los personajes que forman parte de la nueva generación de héroes de Marvel. La película reúne a personajes como Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian y John Walker, quienes posteriormente pasan a ocupar un lugar dentro de los nuevos equipos del MCU. Asimismo, una de sus escenas poscréditos conecta directamente con 'The Fantastic Four' y 'Avengers:Doomsday'

'Fantastic Four: First Steps': la aparición del antagonista de la Saga del multiverso

Por último, 'Fantastic Four: First Steps' resulta especialmente relevante por la relación que tienen los miembros de este equipo con el Dr. Doom, el villano principal de 'Doomsday' y antagonista principal de esta alineación. La escena poscrédito de esta película concluye con la primera aparición del personaje mencionado.

Las escenas clave de 'Avengers: Endgame Encore'

Las nuevas escenas presentadas en 'Avengers: Endgame Encore' colocan las fichas en el tablero, sobre qué es lo que pasará en el próximo evento crossover. El primer momento adicional es una extensión del final de Endgame, donde podemos ver a Steve Rogers cumpliendo su promesa de bailar junto a su interés amoroso Peggy Carter. Pero el hecho se ve interrumpido por la llegada de Loki.

En las siguientes escenas agregadas, tenemos a Bruce Banner en prisión por el ataque perpetrado por Hulk en la última película de Spider-Man, ahí se alude al reclutamiento del gigante verde por parte de Dr. Doom. Por último, en lo que se considera la escena adicional más importante, se observa cómo la TVA presencia las incursiones entre distintos universos.

Con estas películas, puedes repasar las principales piezas que Marvel ha colocado sobre el tablero antes de 'Avengers: Doomsday'. La cinta reunirá personajes de diferentes universos y contará con un reparto que incluye a integrantes de los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, los Thunderbolts y los X-Men.