¡Con la resurrección de Freezer! Fecha y hora confirmada para el estreno de Dragon Ball Super Beerus capítulo 7 Dragon Ball Super Beerus inicia una nueva etapa con el regreso de Freezer. El capítulo 7 llegará este domingo 22 de noviembre a Crunchyroll, con horarios confirmados para Latinoamérica, Estados Unidos y España.

El enfrentamiento entre Goku y Beerus quedó atrás y el anime Dragon Ball Super Beerus se prepara para presentar uno de los regresos más esperados por los seguidores de la franquicia. Después de cerrar su primera gran historia, la producción dará paso a la saga de Golden Freezer, un arco que volverá a poner en escena al emblemático emperador del mal y a la Fuerza Freezer.

La expectativa aumenta tras lo ocurrido en la escena poscréditos del capítulo 6, que anticipó el retorno de las fuerzas de Freezer y reveló el nombre de la nueva etapa: Resurrection F.

¿Cuándo sale Dragon Ball Super Beerus capítulo 7?

El capítulo 7 de Dragon Ball Super Beerus llegará el domingo 22 de noviembre de 2026. Su estreno marcará el comienzo de la saga de Golden Freezer, una historia que ya forma parte del universo de la franquicia y que anteriormente fue presentada en la película Dragon Ball Z: La resurrección de F y posteriormente adaptada a la serie Dragon Ball Super.

En esta nueva etapa, el anime dejará atrás el enfrentamiento entre Goku y Beerus para centrar la atención en el regreso de uno de los antagonistas más reconocidos de la obra de Akira Toriyama. La aparición de la Fuerza Freezer, anticipada al finalizar el episodio anterior, funciona como el principal indicio de lo que se desarrollará en esta historia.

El séptimo episodio tendrá como título 'La resurrección de F', una denominación que confirma el inicio de este arco argumental. De esta manera, los espectadores podrán reencontrarse con una de las etapas más conocidas de Dragon Ball, ahora dentro de la nueva propuesta de Crunchyroll.

Horario para ver Dragon Ball Super Beerus capítulo 7

El estreno inicial del episodio 7 está programado para Japón, donde se transmitirá a través de Fuji TV a las 11.15 p. m. (hora local). Posteriormente, el capítulo llegará al servicio de streaming para el público internacional, con horarios establecidos de acuerdo con cada región.

Para los seguidores de Latinoamérica, Estados Unidos y España, la disponibilidad está prevista para el domingo 22 de noviembre. Estos son los horarios anunciados para seguir el regreso de Freezer:

País o región Hora de estreno Estados Unidos 8:00 a. m. (PT) / 11:00 a. m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica 10:00 a. m. Perú, Colombia, Panamá y Ecuador 11:00 a. m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico 12:00 p. m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil 1:00 p. m. España 5:00 p. m.

Asimismo, Crunchyroll podría presentar demoras en la carga, errores temporales o dificultades de acceso durante los primeros minutos del estreno, debido a la elevada cantidad de usuarios que suelen conectarse para ver un lanzamiento esperado. Si esto ocurre, se recomienda intentar ingresar nuevamente después de unos minutos.

¿Cómo ver la resurrección de Freezer en Crunchyroll?

Crunchyroll es la plataforma encargada de distribuir Dragon Ball Super Beerus en el mercado internacional. El servicio cuenta con los derechos de emisión simultánea del anime en Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Australia y determinados territorios de Asia.

Por lo tanto, quienes quieran disfrutar del capítulo 7 y presenciar el comienzo de la saga de Golden Freezer deberán ingresar a Crunchyroll y disponer de una suscripción activa para acceder al contenido.